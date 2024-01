Oroscopo di domani 15 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, lunedì 15 gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. La Luna in Pesci, ma soprattutto Mercurio in Capricorno, ci dice che è tempo di grandi progetti: il segno fortunato è lo Scorpione, mentre il segno sfortunato la Vergine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell’oroscopo di domani, lunedì 15 gennaio 2024, festeggiamo Mercurio che é entrato nel segno del Capricorno. Ottimo per l’organizzazione e la pianificazione, soprattutto per i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno), ma addolcito e reso più fantasioso dalla Luna in Pesci. Il segno fortunato é lo Scorpione e il segno sfortunato la Vergine!

Ariete

Amore: confuso ma felice.

Lavoro: niente decisioni avventate.

Fortuna: tu risolvi quasi tutto con lo charme del tuo sorriso smagliante.

Il consiglio del giorno: punta tutto sul look.

Voto: 6 con stile.

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 15 al 21 gennaio 2024

Toro

Amore: ti deve prendere solo per la testa.

Lavoro: ben proiettato al successo.

Fortuna: ti da quell’appeal da intellettuale super amato.

Il consiglio del giorno: leggi riviste scientifiche per essere super aggiornato.

Voto 8 + super avanti.

Gemelli

Amore: è ancora con i pinguini in Antartide.

Lavoro: seguite pedestremente le richieste del capo.

Fortuna: vi aiuta a stare diritti e ben composti.

Il consiglio del giorno: fate una spesa settimanale equilibrata.

Voto 6 e mezzo molto ragionati.

Cancro

Amore: tutto un brivido di emozioni.

Lavoro: funziona solo se ti coinvolge.

Fortuna: ti conferisce grande sicurezza quando hai dei dubbi.

Il consiglio del giorno: trascorri la giornata con la tua dolce metà.

Voto 6 e tanta autostima.

Leone

Amore: fai vibrare il tuo partner.

Lavoro: funzioni benissimo con il team work.

Fortuna: la condividi con tutte le persone del tuo quotidiano.

Il consiglio del giorno: porta in ufficio i cornetti caldi.

Voto 7 + super collaborativo.

Vergine

Amore: è in lista d’attesa.

Lavoro: super dinamica.

Fortuna: la sai ben applicare dove ti serve.

Il consiglio del giorno: acquista un planner formato scrivania perché ora si inizia a lavorare.

Voto 7 + indaffarata.

Bilancia

Amore: ascolta solo il tuo cuoricino.

Lavoro: cerca di optare per la semplicità.

Il consiglio del giorno: vai a prendere un caffè al bar.

Voto 6 – infastidita.

Scorpione

Amore: ora si che tiri fuori il tuo lato più conturbante.

Lavoro: pronto a strategie imbattibili.

Fortuna: te la sai benissimo impacchettare da solo.

Il consiglio del giorno: ordina una pizza nella tua pizzeria preferita che non hai mai provato.

Voto 7 e mezzo per l’azzardo.

Sagittario

Amore: va sempre alla grande.

Lavoro: rimetti in pista un’ottima routine in ufficio.

Fortuna: ti aiuta a moderare i tuoi soliti eccessi.

Il consiglio del giorno: giornata perfetta per un po’ di detox.

Voto 7 + per pulizia interiore.

Capricorno

Amore: da sogno (proibito).

Lavoro: l’obiettivo annuale tu lo hai praticamente già raggiunto se non superato.

Fortuna: è come un motore che mette il turbo.

Il consiglio del giorno: celebra te stesso e i tuoi successi con un bel regalo, magari approfittando dei saldi.

Voto 8 sempre più in alto.

Acquario

Amore: attentissimo ai bisogni del partner.

Lavoro: pronto a cambiamenti radicali.

Fortuna: ti conferisce sempre grande coerenza con i tuoi valori personali.

Il consiglio del giorno: acquista prodotti bio e da agricolture controllate.

Voto 7 super equilibrato.

Pesci

Amore: lo conquistate con la passione.

Lavoro: potete spingere sull’acceleratore delle idee.

Fortuna: ora si che tutto inizia a girare per il verso giusto.

Il consiglio del giorno: sbizzarritevi con la fantasia.

Voto 8 all’opera.