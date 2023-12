Oroscopo di domani 15 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, venerdì 15 dicembre 2023, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle. Con la Luna in Capricorno crescente e Mercurio trigono a Giove, abbiamo davvero bisogno (e grinta) per far valere i nostri diritti. Il segno fortunato è il Capricorno stesso, mentre il segno sfortunato l’Ariete.

Nell'oroscopo di domani, venerdì 15 dicembre 2023, già sappiamo che Mercurio è diventato retrogrado, in Capricorno. Bene, al di là dei problemini tecnici ai quali ci farà andare incontro (ritardi dei mezzi di spostamento, gaffes, problemi tecnologici), domani sarà a favore di Giove e di Lilith. Quindi via libera ai diritti urlati a gran voce!

Ariete: tutto questo entusiasmo potrebbe iniziare a stancarti, e potresti addirittura sentire la necessità di startene un po’ per i fatti tuoi. La Luna storta di domani capita proprio a fagiolo, così potrai avere la scusa giusta per startene comodamente a casa a guardare il film sul pistolero Jigen, l’amico di Lupin III, su Prime Video. Già che ci sei, stacca anche il campanello di casa e il telefono. Amore: così stufo che vorresti cambiare gusto. Lavoro: ti prendi la Gionata per te stesso. Fortuna: le permetti di stati vicino ma solo se in silenzio. Il consiglio del giorno: regalati un sistema dolby surround per serate cinemino in casa perfette. Voto: 6 e mezzo solitario.

Toro: hai la capacità di vedere il lato positivo anche nelle criticità. Domani smetti i panni da burbero Grinch, grazie alla Luna, e torni a vedere il sereno e anche a salutare il tuo vicino di casa. Le avversità avranno lo stesso peso del furto nella pizzeria di Enrico Porzio dove il ladro ha trovato in cassa solo 7 euro. Per questo genere di quisquilie non devi proprio agitarti ma farle diventare dei tuoi personali aneddoti divertenti. Amore: quasi quasi fai la prima mossa. Lavoro: ti piace molto la tua velocità da crociera. Fortuna: ne sei sempre ben fornito. Il consiglio del giorno: scrivi su un diario aneddoti divertenti del tuo passato. Voto 7 e ti svegli con il sorriso.

Gemelli: coltivate bene le vostre amicizie, perché possono darvi sempre una gran mano. Ora che non siete più sulle montagne russe emotive tornate ad aver voglia di confidenze e di supporto. Infatti con Marte in opposizione vi farebbe proprio comodo qualcuno che vi sorregga durante questo periodo di stress natalizio. Avete bisogno di tipi con la stessa tempra del maratoneta Riccardo Rosado che aiuta un avversario alla maratona di Malaga a superare il traguardo. Per la scelta del vostro ‘buddy’ puntate su muscoli e cuore. Amore: da coccolare con grande cura. Lavoro: puntate sul lavoro di gruppo. Fortuna: vi regala parecchia speranza. Il consiglio del giorno: lunga telefonata con il vostro amico del cuore. Voto 6 e mezzo speranzosi.

Cancro: sono sicura che vorresti fare il diavolo a quattro con la Luna in opposizione secca. Cerca di tenere a freno i tuoi istinti perché in fondo, con Venere sempre a favore, sotto quella fronte corrucciata, c’è un cuore d’oro pronto ad entrare in azione. Saresti disposto a mascherarti da Babbo Natale pur di poter dare una mano. Infatti i cari sessantacinquenni panciuti sono richiestissimi in questo periodo e in poche settimane possono guadagnare cifre da capogiro. Se per caso non avessi né la pancia o la barba bianca puoi sempre risolvere il problema con cuscino extralarge e una bella parrucca. Amore: solo nel tuo personalissimo privé. Lavoro: per essere performante devi credere profondamente in quello che fai. Fortuna: ti fa sempre moltissimi complimenti. Il consiglio del giorno:acquista un completo da Babbo Natale per sorprendere i tuoi parenti più piccoli. Voto 6 – per l’umore

Leone: se l’amore in questo periodo è il tuo punto debole con Venere contro tu dovresti ascoltare bene le parole di Marta Flavi. Infatti la celebre presentatrice televisiva ha una chiarissima posizione su questo argomento e in particolare sui tradimenti che di recente, tra Belen e Ilary Blasi, sono un tema davvero hot sul piccolo schermo. Non lasciarti assolutamente demoralizzare anzi, focalizzati su te stesso, su chi sei veramente e apri gentilmente la porta a chi non ti merita. Capito? Amore: prima di tutto, te stesso. Lavoro: hai bisogno di stimoli nuovi, sei molto stufo di tutta questa routine. Fortuna: impara a coltivartela da solo. Il consiglio del giorno: giornata per te stesso senza troppi impegni. Voto 7 –

Vergine: sai perfettamente come reagire a questo Marte contro che ha lo stesso effetto caotico dell’enorme cantiere in Piazza Venezia a Roma. Tu non ti lasci assolutamente coinvolgere e proprio quando il gioco si fa duro, con Mercurio, Venere e anche la Luna, tiri fuori il meglio. Proprio come i sessantenni di oggi, che sono i nuovi quarantenni, e nel mondo del lavoro sono richiestissimi perché hanno risorse formidabili come affermano gli imprenditori sui maggiori quotidiani nazionali. Tu arrivi sempre al risultato sul lungo periodo. Amore: tutto un tripudio di emozioni. Lavoro: non ti sfugge nemmeno una virgola. Fortuna: te la regalano anche come premio per la tombola. Il consiglio del giorno aspetta il momento giusto per le tue uscite da fuochi d’artificio. Voto 7 + impegnatissima

Bilancia: tra Mercurio contro e la Luna storta potresti lasciar prendere tutte le tue decisioni dall’istinto su cui domina perfettamente Marte. Del tuo stesso avviso devono essere stati gli organizzatori della festa di Natale dell’Ordine degli Avvocati di Roma dove sono comparse cubiste in abiti succinti che hanno creato un’acceso dibattito. Ecco tu i suggerimenti da parte della tua libido, decisamente scatenata, non dovresti seguirli pedestremente. Amore: pronta all’arrembaggio. Lavoro: mi raccomando segui le indicazioni del capo, non fare di testa tua. Fortuna: a volte fai auto goal. Il consiglio del giorno: indossa gli short in pelle solo quando vai a una serata danzante. Voto 5 e mezzo voce fuori dal coro.

Scorpione: sai puntare tutto su investimenti che raddoppieranno facilmente di valore in futuro. Grazie alla logica di Mercurio e alla Luna iper stimolante tu sai come spendere al meglio i tuoi risparmi. Proprio come Chiara Ferragni che con la costanza di una formichina ha messo insieme negli anni una collezione di borse Birkin quasi da fare invidia a Kim Kardashian. Quando si parla di denari tu li sai ben impilare pian pianino, uno per volta e arrivi costruire un bel grattacielo. Amore: sai perfettamente chiedere cosa ti piace. Lavoro: un vero genietto in borsa. Fortuna: vi scambiate ottimi consigli per gli acquisti. Il consiglio del giorno: regalati un salvadanaio gigante dove mettere i tuoi risparmi. Voto 8 e mezzo per le finanze.

Sagittario: bisogna lodare profondamente le tue virtù sopratutto quando emergono con grinta, decisione e coraggio. Con Marte nel tuo segno tu sei pronto ad esplorare qualsiasi argomento ed esserne un vero pioniere. Proprio come il governo italiano, tra i primissimi in Europa, ad aver approvato la legge sul diritto all’Oblio Oncologico. Domani puoi proprio darti una bella pacca sulla spalla, e farti dei gran complimenti. Amore: anima gemella cercasi. Lavoro: giornata di chiusure visto che ormai siamo agli sgoccioli. Fortuna: ti loda per quanto sei bravo. Il consiglio del giorno: serata premio con tutti i tuoi amici. Voto 8 e mezzo talentuoso.

Capricorno: tu sai bene che l’amore e i sentimenti si devono assaporare piano piano e attendere con grande trepidazione. Grazie a Venere e alla Luna a favore hai riscoperto questo lato delicato e sensibile che viene ben descritto da Patti Smith in una recente intervista dove spiega il significato della sua celebre hit: ‘Because the night’. Saper attendere una telefonata dal proprio amore è già di per sé un gesto super romantico. Da provare subito. Amore: gioia infinita. Lavoro: sempre iper dedicato. Fortuna: è come la crema allo zabaione per il Panettone. Il consiglio del giorno: telefonata romantica al tuo partner. Voto 8 e mezzo tutto cuore.

Acquario: percepisci perfettamente Mercurio retrogrado che ben presto tornerà a favorirti e aguzzare ancor di più il tuo ingegno. Lo hai individuato subito come gli scienziati che hanno ammirato la curva a ‘u’ della Cometa di Galles che ha intrapreso il cammino di ritorno e sarà nuovamente visibile nel nostro cielo tra una quarantina di anni. Quindi aspetta il momento giusto per esporre le tue idee geniali e avveniristiche, mi raccomando giocati bene questa occasione. Amore: indeciso ma sempre disponibile. Lavoro: pianificazione precisissima. Fortuna: tu la calcoli al millesimo. Il consiglio del giorno: segna sulla tua agenda elettronica quando sarà nuovamente visibile la cometa di Halley. Voto 7 +

Pesci: avete un importantissimo tratto in comune con Dakota Johnson e e la bellezza anche se con Venere a favore siete decisamente dei bei figaccioni. Si tratta dell’importanza che la celebre star di Hollywood dà al sonno e al riposo. Infatti pare che la bella Dakota dorma fino a quattordici ore al giorno quando deve recuperare le energie. Voi che avete Marte contro dovreste mettervi in pigiama già alle sei di sera appena rientrate dall’ufficio. Provare per credere. Amore: super sviluppato. Lavoro: vi impegnate sempre al massimo. Fortuna: vi consiglia il pigiamino più comodo per dolcissimi sonni. Il consiglio del giorno: questa sera a letto presto. Voto 7 + per ricaricare le batterie.