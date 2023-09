L’oroscopo di oggi 14 settembre 2023: Toro e Vergine non stanno con le mani in mano L’oroscopo di oggi, giovedì 14 settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: oggi saranno i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) ad agire, complice il trigono del Sole a Urano. Bando alle malinconie e alle paure, si faccia quel che s’ha da fare!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore e passione sono per te tormento e delizia, perché se da una parte vorresti darti totalmente all’amore, dall’altra Marte frena i tuoi impeti fisici con grande frustrazione. Quindi occhio e non fare come Dan Peterson che ha mollato il basket per provare cose nuove. Tu resta sempre fedele a te stesso e a quello che hai sentimentalmente costruito in questo tempo.

Voto: 7 –

Toro

Le tue ossessioni nerd sono il tuo modo tutto particolare per esprimere le emozioni, perché il canale sentimenti al momento è bloccato da Venere contro. Per fortuna oggi la Luna e Mercurio ti fanno osare come Djokovic che mostra, alla vittoria degli US Open, una maglietta di Kobe Bryant. Che sia pubblicità, o una torta in regalo, questi piccoli gesti sono per te chiarissime dichiarazioni d’amore.

Voto 7 e mezzo stratosferico

Gemelli

Vi piacerebbe molto puntare solo sulle vostre doti di comicità e simpatia per sopravvivere, ma potreste dovervi accontentare di pane e acqua. Se pensate di optare per una carriera come quella di Antonio Albanese con Mercurio e anche la Luna contro, sarebbe decisamente meglio cambiare strada. La simpatia al momento è troppo diretta e tagliente, tanto che non si riesce neppure a inserire nella sezione ‘freddure inglesi’.

Voto 6 – da accontentarsi

Cancro

Bisognerebbe darti subito in mano un bel microfono, perché hai un sacco di cose interessanti da dire oggi che sei ispirato da Mercurio e dalla Luna. Il tuo discorso potrebbe diventare addirittura più virale di quello di Claudio Santamaria che intende spronare la società ad avere più rispetto, come sarebbe, tra l’altro, giusto e doveroso. Tu sì che sai sempre come illuminare le menti.

Voto 7 e mezzo

Leone

La sicurezza in te stesso e in tutto quello che fai e hai fatto è come quella di Giorgio Armani, che non intende cedere alle ‘seduzioni’ economiche dei gruppi francesi. Venere e Marte a favore ti conferiscono ottimismo per il futuro e tu vedi solo infiniti successi all’orizzonte. Bravissimo mio caro Leone, vai avanti così.

Voto 7 e mezzo

Vergine

La tua non è polemica ma coerenza, come quella del calzolaio Massimo Carletto di Treviso, che ha deciso di non servire i clienti che parlano al telefonino. Educazione e rispetto sono le caratteristiche che enfatizzano Mercurio e la Luna nel tuo segno. Essere presenti in quello che si fa al cento per cento ti permette di essere rapida e chirurgica senza inutili divagazioni, proprio come piace a te.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Ti ha fatto molto sorridere, oltre che darti qualche spunto interessante, il video del volo Ryanair Air da Londra a Ibiza, dove una coppia ha ben pensato di sfogare la passione nel bagno dell’aeromobile creando grande ilarità e eccitazione tra i passeggeri. Con Marte nel tuo segno tu sei sempre pronta ad incontri bollenti, anche in luoghi insoliti. Cerca di non farti prendere troppo dalla situazione e opta sempre per luoghi molto appartati, mi raccomando.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Torna un pizzico di fiducia nei sentimenti grazie alla Luna e soprattutto alla notizia che l’uccello Takahe è ricomparso in Nuova Zelanda dopo che era stato dichiarato estinto a fine milleottocento. Questi per te sono proprio segnali che smorzano l’opposizione di Venere e torni ad avere un po’ di sensibilità sotto alla cintura. Per tornare a pieno regime ci vorrà ancora un attimo ma tu di certo inizi già a pianificare il rientro in pista.

Voto 6 e mezzo promettente

Sagittario

Vorresti prendere subito un volo e recarti in Portogallo, dove le strade si sono trasformate in fiumi di alcool a causa della rottura di due serbatoi di una distilleria. Con Mercurio e la Luna contro tu hai proprio bisogno di distrazione, esperienze e una bella dose di goliardia che sei pronto ad esprimere con grande forza e vigore grazie a Marte. Va bene l’evasione ma non alzare troppo il gomito.

Voto 5 e mezzo

Capricorno

Sei pronto ad entrare a gamba tesa nelle discussione sui treni a idrogeno tra Brescia e Edolo. Qualsiasi parte tu decida di appoggiare hai sempre la verve e l'eloquenza giuste per poter convincere tutti quanti che tu hai in mano la ragione assoluta. Mercurio e la Luna ti conferiscono quella velocità di pensiero e equilibrio di cui ultimamente senti la mancanza. Ottima giornata per mettere chiari punti a tuo favore.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Lo so che in fondo non ci vedi nulla di male nella goliardata dei turisti in giro per Roma, che si immergono per un bagno nella fontana di Trevi, anche se importantissimo patrimonio italiano. Tu che hai Marte a favore, non vedi l’ora di fare un fan bel casino. In tal caso si ha un vastissimo ventaglio di opzioni e luoghi che ovviamente non include un’antichissima opera d’arte irriproducibile. Capito?

Voto 6

Pesci

Potreste averne fatto già un dramma leggendo che Harry e Meghan sono vicini al divorzio. Dovreste tornare a leggere messaggi e informazioni fino in fondo anche se con Mercurio e la Luna storta vi annoiate dopo le prime due righe. Infatti di duchi di Sussex si allontanano solo a livello professionale. State tranquilli perché la liaison amorosa è ancora salva.

Voto 5 e mezzo