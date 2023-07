L’oroscopo di oggi 14 luglio 2023: Leone e Ariete simpaticissimi Nell’oroscopo di oggi, venerdì 14 luglio 2023, le previsioni astrali ci dicono che il segno più fortunato è la Bilancia mentre il segno più sfortunato i Pesci. Con la Luna in Gemelli e il Sole ancora sestile a Urano, inoltre, la creatività è davvero sfrenata.

L'oroscopo di oggi, venerdì 14 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Con la Luna in Gemelli molto divertente e leggera, e Urano in sestile al Sole che porta vitalità, direi che il segno fortunato sia la Bilancia e il segno sfortunato i Pesci.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Gli imprevisti tu li sai vivere come grandi opportunità, con Mercurio che esalta la tua capacità di adattamento e la Luna che trasforma tutto come in un meraviglioso gioco. Hai gli stessi occhi pieni di meraviglia dei bambini che hanno visto per la prima volta la neve a Johannesburg che imbianca le strade della città dopo ben dieci anni. Sei già pronto a improvvisare uno slittino fai da te per scivolare allegramente sulla neve.

Amore: i tuoi baci sono elettrificati.

Lavoro: non temi assolutamente deviazioni in terreni tortuosi perché sei come un fuoristrada quattro per quattro.

Salute: sei competitivo come in un torneo di burraco.

Il consiglio del giorno: impara a giocare a ‘bridge’ ti assicuro che non è semplice come credi.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Comprendi ed empatizzi con il folle passeggero del volo dirottato a Chicago perché imbufalito da un pasto offerto dalla compagnia aerea che non è di suo gusto. Tu non sai proprio rinunciare ai piaceri e con Venere contro spesso ti devi adeguare malvolentieri a quello che ‘passa il convento’. Cerca però di non essere troppo irruente e scegli con grande cura le tue ‘battaglie’ personali che puoi sempre portare avanti con un filo di diplomazia.

Amore: hai sempre l’impressione che manchi un po’ di peperoncino o di sale per essere pienamente soddisfatto.

Lavoro: tu riesci a obiettare anche quando la maggioranza ha trovato un accordo.

Salute: sei l’asso nella manica nelle partite di beach volley in spiaggia.

Il consiglio del giorno: ricorda sempre di fare buon viso a cattivo gioco.

Voto 7 –

Gemelli

Quando sentite la parola "business" vi eccitate immediatamente come i macachi durante la stagione degli accoppiamenti. Marte e anche la Luna nel vostro segno vi hanno trasformato in dei veri squali di Wall Street e voi non vedete l’ora di guadagnare soldi a palate. Tra le varie possibilità di investimento, potreste considerare il mercato del gelato che pare sia un vero business milionario sia in Italia che all’estero. Non vi resta che mettervi subito a fare un business plan.

Amore: siete imbattibili nel gioco dell’amore.

Lavoro: studiate tutte le soluzioni possibili per far aumentare di un paio di zeri il vostro conto in banca.

Salute: vi date allo sport di squadra perché la parte migliore è la pizza con la birra dopo una bella sudata.

Il consiglio del giorno: andate a gustare un gelato sotto casa per sondare il mercato.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Tu che sei il segno più patriottico dello zodiaco dovresti assolutamente partecipare al sondaggio indetto dalla Banca Centrale Europea per scegliere le immagini delle future banconote degli Euro. Sono certa che vorrai optare per riferimenti a monumenti e città italiane e se non fossi soddisfatto delle proposte con Marte dalla tua sei pronti a fare una contro petizione per inserire luoghi di grande importanza del nostro bel paese.

Amore: sei agguerrito come i lottatori di wrestling.

Lavoro: i tuoi obiettivi sono ambiziosissimi e tu sei pronto a conquistarli tutti.

Salute: ti piacciono gli sport impegnativi come lo sci nautico.

Il consiglio del giorno: esercitati ad essere delicato come una piuma.

Voto 7

Leone

Ora che il pianeta del pensiero, Mercurio, transita nel tuo segno sei diventato molto saggio e sei l’amico da consultare per consigli di buon senso. Sei proprio come Pier Silvio Berlusconi che vieta personaggi che provengono da altri reality o influencer o star di Only Fans per i protagonisti del prossimo Grande Fratello Vip.

Amore: sei così educato che prima di iniziare chiedi sempre ‘permesso’ al partner.

Lavoro: tu sai perfettamente dove si trova la tanto ricercata ‘ragione’.

Salute: la pausa ‘cazzeggio’ per te è fondamentale.

Il consiglio del giorno: divertiti con le parole crociate della settimana enigmistica.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Hai lo sguardo da vera dura impassibile ai sentimenti con Marte e la Luna storta che ti garantiscono la stessa minima facciale di Terminator. Potresti interpretare ruoli cinematografici di grande intensità perché sotto quella corazzata c’è un mondo di sensibilità. In questo periodo sei molto affine al divo Joaquin Phoenix, genio ribelle, che interpreta l’ultima opera di Ridley Scott ‘Napoleon’. Sono certa che ti piacerebbe moltissimo indossare il mitico cappello del generale imperatore.

Amore: sei performante come una macchina da corsa.

Lavoro: la tua parola mantra è: disciplina.

Salute: fai i corsi di aggiornamento al personal trainer in palestra.

Il consiglio del giorno: indossa la camicia da notte della nonna con tutti i pizzi e i merletti per andare a prendere l’aperitivo.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Sei la nostra esperta di bellezza grazie a Venere e geniale come Cristina, la celebre estetista Cinica che insegna a tutte noi come valorizzarci e soprattutto trattare la nostra pelle. Sei proprio una vera secchiona in materia grazie a Mercurio e a alla Luna che ti stimolano a conoscere tutto in modo molto approfondito. Infatti potresti essere stata proprio tu a consigliare a Kim Kardashian la sua routine di bellezza di cui tanto si vanta. Vero?

Amore: sai proprio come fa impazzire il partner.

Lavoro: ti piace conoscere tutti i dettagli e i cavilli proprio come una vera precisina.

Salute: sei più sociale di una pr delle discoteche.

Il consiglio del giorno:fai un corso da free style barman.

Voto 8 +

Scorpione

Il tuo umore in questo periodo con Venere, Mercurio e anche Giove contro è come quello di Marta Fascina che è appena stata sfrattata da Arcore, o forse no, ma comunque il dubbio e l’incertezza sono davvero sfiancanti. Ti sembra sempre che vada tutto storto ma in realtà tu hai due grandissimi alleati al momento, Marte e soprattutto Saturno che ti garantiscono un vero salto di qualità e di trionfare sulle avversità. Devi solo avere un po’ di pazienza.

Amore: è come la zanzara che disturba il tuo sonno.

Lavoro: per tornare ad essere ascoltato dai colleghi devi ancora aspettare un po’.

Salute: sei pronto per corse a perdifiato ma sarebbe meglio andare sempre in giro con il gps.

Il consiglio del giorno: vai al cinema a vedere l’ultimo film di ‘Indiana Jones’.

Voto 5

Sagittario

Le idee di certo non ti mancano, purtroppo però è il fisico e l’umore a non stare dietro alla tua vivacità intellettiva, con Marte e la Luna contro. Vorresti tanto partecipare a iniziative pronte all’evoluzione della società e delle città, come realizzare di notte la ciclabile sulla Ghisolfa dopo le ripetute richieste al comune che non è ancora riuscito a prendere una decisione definitiva sul tema. Tu sai essere rapido e deciso e non hai bisogno di troppo tempo per riflettere ma di certo necessiti di chi fa per te il lavoro sporco.

Amore: la passione pare essere partita in vacanza nei mari del sud.

Lavoro: distribuisci ordini come volantini dei saldi.

Salute: pretendi silenzio assoluto come in una biblioteca.

Il consiglio del giorno: prenota un gozzo per fare bagni meravigliosi al largo durante il weekend.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Sai essere coraggioso come Emma Marrone che scende dal parco per immergersi tra i suoi fan e allontana la sicurezza perché sa benissimo difendersi da sola. Marte a favore ti regala grande sicurezza in te stesso e questo è proprio un ottimo momento per metterti in mostra e far notare tutte le tue ottime e innumerevoli qualità.

Amore: sei sempre pronto per una sveltina nel primo anfratto che trovi.

Lavoro: ti piace come un gioco ad incastri stile tetris.

Salute: hai la resistenza di un apneaista testimonial dei ‘No Limits’ .

Il consiglio del giorno: prendi la licenza per diventare bagnino della spiaggia

Voto 7 e mezzo

Acquario

Ormai non sai proprio trattenere il tuo malessere e lo esponi apertamente senza alcun filtro. La Luna di oggi ti rende un simpatico tenerone in cerca di comprensione. Proprio come Giorgia Meloni in un esilarante siparietto fuori onda alla conferenza stampa dove compare una smorfia sul viso per via di un forte dolore ai piedi a causa dei tacchi alti. Ricorda che Essere sinceri premia sempre.

Amore: devi puntare tutto sulla tua ironia sarcastica.

Lavoro: trovi molto rilassante e rassicurante guardare gli altri che lavorano.

Salute: concediti un fetta gigante di torta gelato per rincuorarti dai pesi della vita.

Il consiglio del giorno: riguarda i vecchi episodi della serie Friends.

Voto 5 +

Pesci

Potreste avere la fortuna di un incontro speciale che risollevi il vostro umore, minato da una Luna davvero stortissima. Proprio come è successo di recente a Pordenone a un abitué di un pub che ha offerto in maniera anonima la cena a una famigliola felice che stava festeggiando l’anniversario di matrimonio perché addolcito da questa scena. Questa per voi è la vostra vitamina C.

Amore: vi piace pensare di poter ottenere tutto quello che desiderate.

Lavoro: per voi non è una gara da vincere.

Salute: il vostro sport ideale è guardare le partite dell’NBA in televisione.

Il consiglio del giorno: preparatevi una buona caprese per pranzo.

Voto 6