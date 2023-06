L’oroscopo di oggi 14 giugno 2023: Toro e Capricorno donano a chi amano Se l’oroscopo di oggi, mercoledì 14 giugno 2023, dà una direzione al nostro sentire, le previsioni astrali parlano anche di donare. La Luna congiunta a Giove nel segno del Toro ci porta a nutrire chi amiamo. Il segno fortunato di oggi è il Capricorno mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, mercoledì 14 giugno 2023, e le previsioni segno per segno su amore, fortuna, lavoro e benessere. Ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

La Luna in Toro è congiunta a Giove: "dare" sarà il modo migliore per esprimere amore. La Luna è sempre balsamica, ma oggi nel segno del Toro, quindi il segno sfortunato sarà lo Scorpione e il segno fortunato il Capricorno.

Ariete

Hai presente la favola di ‘Giovannino senza paura’? Racconta di un bambino che non si spaventava mai, proprio come te, che con Marte a favore non vedi l’ora di andare a vedere un film classificato come ‘restrected’, ovvero vietato ai minori di diciotto anni. Se la debolezza del bimbo della favola è di spaventarsi con il suo riflesso, tu che hai Venere a favore, ogni volta che ti specchi non puoi far altro che innamorati, come un vero narciso.

Amore aspettati serenate sotto al balcone perché sei dolce come il miele per le api.

Lavoro hai un infallibile sesto senso, usa subito questo tuo super potere.

Salute: la tua giornata è frizzante e piena di impegni che tu sai gestire come un vero giocoliere.

Il consiglio del giorno: guarda un film horror al buio avvinghiato alla tua dolce metà.

Voto 7 e mezzo

Toro

Ti dovremmo dare un premio per la grandissima costanza e rispetto che dimostri quotidianamente come il portiere del palazzo, grazie a Saturno. Oggi con la Luna proprio nel tuo segno senti di poterti godere del meritatissimo riconoscimento da tutte le persone che ti sono vicine. Proprio come Alberto Angela, che riceve la Laurea ad honorem in geologia dall’università di Napoli. Tu adori questa sensazione di calma e serenità e gentilezza nei confronti di tutto il mondo.

Amore: torni ad essere l’amante protettivo che fa sentire tutti al sicuro.

Lavoro: dopo tanto lavoro puoi goderti i frutti della tua semina.

Salute: niente sforzi sovrumani, tu vuoi solo goderti i rumori rilassanti della natura nel tuo giardino bucolico.

Il consiglio del giorno: metti in frigorifero una brocca di tè freddo con menta e limone.

Voto 6 –

Gemelli

Alla notizia della seconda stagione della serie ‘And Just Like that’ eravate pronti ad inviare il vostro cv per sostituire il mitico personaggio di Samantha, di cui si è sentita grande mancanza. Purtroppo per voi l’attrice Kim Cattral ha deciso di ritornare in scena. Potete però sbizzarrirvi a dare consigli davvero hot, perché con Marte a favore i vostri pensieri sono totalmente sconci su quello che succede dalla cintola in giù. Appena intuite qualche segnale ammiccante, siete già con i pantaloni abbassati.

Amore: vi applicate con grande impegno e dedizione.

Lavoro: voi individuate un affare a chilometri di distanza senza neppure l’ausilio di un binocolo.

Salute: siete dei veri festaioli, quelli che propongono brindisi anche alle persone che non conoscono.

Il consiglio del giorno: segnate in agenda le date di tutte le feste paesane della vostra provincia.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Sono certa che stiate sognando di indossare tutti gli outfit della sirenetta Halle Bailey, con cui si è presentata alle première mondiali del film ‘Little Mairmaid’. Con la Luna a favore, torna il grande romanticismo e la voglia di vivere un amore da favola a lieto fine. Mettetevi subito dietro i fornelli per preparare una cena a lume di candela, e preparatevi ad un finale davvero scoppiettante.

Amore: sei più morbido degli asciugamani appena usciti dall’asciugatrice.

Lavoro: sei pronto a non commentare a morderti la lingua per le riunioni inutili a cui devi presenziare.

Salute: ti senti rilassato ed equilibrato come dopo due ore di massaggio ayurveda.

Il consiglio del giorno: fai collanine colorate con le perline perfette da indossare in spiaggia.

Voto 6 +

Leone

Il tuo sorriso è smagliante, come quello dei giudici di X-Factor che non vedono l’ora di mettersi al lavoro per scegliere i nuovi talenti della musica italiana. Neppure la Luna storta riesce ad abbattere il tuo inarrestabile buonumore. Grazie a Mercurio, Venere e Marte, tu sei pronto a discorsi intelligenti e ironici mettendo il tuo profilo migliore a favore di camera. Tu sei proprio una diva dentro e fuori.

Amore: ti piace moltissimo sedurre ed essere sedotto.

Lavoro: al tuo occhio vigile non sfugge proprio nulla, dalla reception all’ufficio IT, tu sai e conosci proprio tutto.

Salute: sei così abbagliante che per guardarti ci vogliono gli occhiali da sole.

Il consiglio del giorno:quando vai a fare shopping, chiedi se puoi già avere lo sconto pre-saldi.

Voto 8

Vergine

Il tuo umore si risolleva grazie alla Luna a favore, che conferisce una certa dose di fiducia che pensavi aver perso in fondo alla cesta dei panni sporchi. Tu oggi vuoi sentire solo notizie come quelle che hanno come protagonista i cartelli stradali a Riparbella, che chiedono agli avventori di rallentare l’andatura delle macchine perché in quel comune i bambini giocano ancora per strada, come una volta. Queste storie ti riempiono il cuore e ti danno la conferma che esistono ancora ‘isole felici’.

Amore: lanciati tra le braccia della passione.

Lavoro: applicati unicamente per il minimo indispensabile.

Salute: riordinare i cassetti è una personale tecnica per ridurre lo stress.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata nel parco la mattina per riconnetterti con la natura.

Voto 6 –

Bilancia

Concordi perfettamente con l’affermazione di Eva Longoria che il vero potere di una bella donna non sia l’aspetto, ma esprimersi apertamente e fare sentire la propria voce. Tu che sei già meravigliosa grazie a Venere a favore, ora che sei iper stimolata da Mercurio, puoi esporti apertamente e pubblicamente perché sai sempre come esprimerti con grandissima intelligenza. Potresti puntare anche a importanti cariche pubbliche.

Amore i tuoi baci sono così elettrizzanti che chiunque posi le sue labbra sulle tue ne esce tramortito.

Lavoro sei perfetta per parlare in pubblico, come testimonial del valore del tuo ufficio.

Salute: qui bisogna proprio darti un bel dieci e lode.

Il consiglio del giorno: studia per avere una dizione perfetta.

Voto 8

Scorpione

Ora che l’economia nelle tue tasche ha ripreso a girare, grazie a Mercurio a favore, sei pronto per grandi e importanti investimenti. Di sicuro avrai già adocchiato la casa di Miranda Priestley del film ‘Il Diavolo veste Prada’, che è appena stata messa in vendita. La Luna contro ti suggerisce prudenza e prima di lanciarti in imprese titaniche controlla bene il tuo conto corrente che con Giove contro non se la sta passando bene. Capito?

Amore: stai ripassando il manuale sull’amore con scarsi risultati.

Lavoro: dedicati solo ai progetti che ti piacciono e che ti garantiscono un ottimo ritorno economico.

Salute: il movimento sta a te come un cubetto di ghiaccio sulla sabbia. Tu sudi già quando ti parlano di attività fisica e palestra.

Il consiglio del giorno: controlla il tuo conto home banking.

Voto 6 –

Sagittario

Vorresti anche tu avere lo stesso numero di ammiratori che la ‘Ragazza con l’orecchino di perla’ ha attirato negli ultimi mesi alla mostra di Veermer ad Amsterdam. Si calcola che dall’apertura dell’esibizione siano passati più di seicentocinquantamila visitatori. Tu che hai Venere e Marte a favore punti all’esagerazione in qualsiasi campo e vuoi essere osannato come Damiano dei Måneskin sul palco dei concerti nel tour mondiale. Tu non concepisci né compromessi né mezze misure.

Amore: punti a superare il tuo record personale di performance sotto le coperte.

Lavoro: per poterti incontrare bisogna organizzare una riunione nel bar sotto l’ufficio.

Salute: non temi alcun allenamento sotto il sole cocente o sotto un temporale tempestoso.

Il consiglio del giorno: vai a fare una lezione di prova di Bikram Yoga.

Voto 7 –

Capricorno

La Luna di oggi ti conferisce grande sensibilità e comprensione che per uno sempre impettito come te è davvero sorprendente. Sono certa che tu stia profondamente riflettendo sul fenomeno ‘dimissioni’ che sta colpendo i millenials, che non si riconoscono più nei valori delle multinazionali. Tu, che oggi sei così buono sei pronto per aiutarli con dei corsi sull’imprenditorialità affinché possano trovare al più presto la loro strada nel mondo.

Amore: sei tutto da abbracciare come un morbido cuscino e pieno di piume.

Lavoro: sei come il grillo parlante, da consultare in qualsiasi momento.

Salute: ti senti a tuo agio quando sei ben strizzato in un doppio petto gessato.

Il consiglio del giorno: tira fuori lavagna con i gessetti per fare le prove da vero professore.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Vesti nuovamente il tuo abito preferito, quello da intellettuale illuminato, grazie a Mercurio che ti fornisce sempre la risposta giusta e un approccio da vero filosofo esistenzialista. Visto che ti senti preparatissimo in qualsiasi materia, ti senti quasi offeso, colpa della Luna storta, di non essere stato invitato sul palco del Pincio nelle serate di Luglio dedicate alle opere di Italo Calvino. Invece ti fare il muso scrivi una lunga lettera di intenti per convincere l’organizzazione a farti partecipare.

Amore: ti piace far felice il tuo partner con messaggi pieni di cuoricini.

Lavoro: tu canti come Julie Andrew tutto il repertorio delle canzoni del film ‘tutti insieme appassionatamente’.

Salute tu hai bisogno di lunghe pause e pisolini per arrivare sereno fino a cena.

Il consiglio del giorno: porta sempre con te una borraccia piena d’acqua per reidratarti.

Voto 6 –

Pesci

La Luna di oggi vi ispira una gran voglia di godimento e di sollazzo. Voi avete bisogno di divertirvi ed il programma giusto per voi è certamente il Gialappa’s show, ironico, dissacrante e molto intelligente. Voi apprezzate profondamente lo svago creativo in tutte le misure e dimensioni.

Amore: il piacere è da mordere come un maritozzo pieno di panna.

Lavoro: ci vogliono pause divertenti per aumentare la produttività.

Salute: vi piace la perfetta combo fatta di attività unita a lunghe sessioni di stretching per incrementare l’elasticità.

Il consiglio del giorno: presentatevi a una serata di stand up commedy.

Voto 6 +