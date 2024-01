Oroscopo di domani 14 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, domenica 14 gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: con Mercurio che entra nel segno del Capricorno direi che Capricorno stesso, Vergine, Toro, Pesci e anche Scorpione devono tenersi pronto un taccuino per segnare le idee che affiorano alla mente! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di domani, domenica 14 gennaio 2024, Mercurio, il pianeta del pensiero, è entrato nel segno del Capricorno dove già si trovano sia il Sole sia Marte. Come dire che se vi siete immaginati una domenica di relax intellettuale potete scordarvela, anche il cinema vi darà spunti di riflessione. Soprattutto se siete di un segno di terra (Toro, Vergine o Capircorno). La Luna è in Pesci, quindi il segno fortunato è lo Scorpione e il segno sfortunato il Gemelli. Di nuovo… Non è proprio il vostro weekend ideale!

Ariete

Amore: coccoloso come un cucciolo

Fortuna: ancora ti sorride.

Il consiglio del giorno: non sottovalutare l’importanza dello stretching.

Voto: un pigrissimo 4

Toro

Amore: se hai il consenso, vai e prenditi tutto ciò che vuoi

Fortuna: non ne hai bisogno

Il consiglio del giorno: mostra gratitudine.

Voto: 9

Leggi anche Oroscopo di venerdì 12 gennaio 2024

Gemelli

Amore: playlist deprimente in loop

Fortuna: se c’è qualcuno che ne ha bisogno, siete voi!

Il consiglio del giorno: Tenete duro e volate basso. Anche la giornata più pesante dura solo 24 ore.

Voto: N.C.S.

Cancro

Amore: passi.

Fortuna: ritieniti fortunato se non imbroccherai nemmeno una gaffes!

Il consiglio del giorno: accetta le critiche come opportunità di crescita anziché come attacchi personali.

Voto: 5/6

Leone

Amore: inspiri ed espiri amore.

Fortuna: quando guardi negli occhi il tuo amore.

Il consiglio del giorno: goditi il romanticismo fino all’ultima goccia!

Voto: 7

Vergine

Amore: più non ci pensi e più ci pensi

Fortuna: te la puoi creare.

Il consiglio del giorno: Annota le tue vittorie, anche quelle più piccole. Può aiutarti a costruire una visione più positiva di te stessa.

Voto: 6/7

Bilancia

Amore: usa piume e guanti di velluto.

Fortuna: a corrente alterna.

Il consiglio del giorno: escogita modi educati per dire no.

Voto: 5

Scorpione

Amore: discussioni intense ma costruttive.

Fortuna: ce la fai con le tue forze.

Il consiglio del giorno: Visualizzati già al traguardo.

Voto: 8

Sagittario

Amore: pieno di contraddizioni.

Fortuna: sei ancora ottimista.

Il consiglio del giorno: è domenica, dedicati all’ozio.

Voto: 5

Capricorno

Amore: prestazioni da eroe della Marvel.

Fortuna: gli altri cercano quadrifogli, tu li pianti.

Il consiglio del giorno: se il presente fosse un viaggio, ti consiglierei di abbassare il finestrino e goderti la brezza!

Voto: 10

Acquario

Amore: aperto a nuove esperienze.

Fortuna: non ci credi abbastanza.

Il consiglio del giorno: Segui un corso di gestione del tempo per moltiplicare la tua libertà.

Voto: 7

Pesci

Amore: meh, insicuro.

Fortuna: essere ipersensibili può essere una sfortuna

Il consiglio del giorno: momento ideale per un corso d’aggiornamento. Tutto studio, senza coinvolgimenti emotivi.

Voto: 8, se riesci a ritagliarti un angolino di santa, santissima pace.