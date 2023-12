Oroscopo di domani 14 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, giovedì 14 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con Mercurio retrogrado fare dichiarazioni sarà pericolosissimo: il segno fortunato sarà il Capricorno e il segno sfortunato i Gemelli.

Nell'oroscopo di domani, giovedì 14 dicembre 2023, mettendo insieme Mercurio retrogrado con la Luna carichissima in fase crescente, direi che siamo pronti a strafare. Quindi occhio a non esagerare, soprattutto se siete dei Gemelli, Sagittario, Pesci o Vergine.

Ariete: non ti ferma più nessuno, grazie alla Luna Nuova che ti ha dato grandissimo slancio e apertura verso tutto l’universo. Poco ti importa di avere Mercurio contro che potrebbe renderti le comunicazioni difficili. Tu sei pronto a inviare un messaggio nella bottiglia diretto verso Giove con Europa Clipper per fare scheggiare le tue parole in tutto lo spazio e oltre. Amore: sei un vero manzo. Lavoro: praticamente in arrestabile. Fortuna: e la senti sempre stretta stretta. Il consiglio del giorno: del giorno scrivi subito un messaggio da mettere una bottiglia da inviare nello spazio con Euro Clipper. Voto: 6 e mezzo molto ispirato.

Toro: te ne stai volentieri nel tuo bel brodino, e non hai nessuna voglia di scomporti e muoverti dalla tua comoda casa. Tieni stretta stretta la tua confortevole routine, perché con Venere contro hai proprio bisogno di questo genere di sicurezza. Solo tu puoi capire perfettamente la signora Caterina Giovinazzo, di 88 anni, che si è vista recapitare per errore una bolletta salatissima di oltre 15.000 euro e per lo spavento ha avuto un malore. Tu al momento certe sorprese, che non riesci a gestire con la logica, le vuoi proprio evitare. Amore: l’avresti bisogno come una dose da cavallo. Lavoro: non sono ammessi imprevisti. Fortuna: ti rimette sempre in carreggiata quando ne hai bisogno. Il consiglio del giorno: considera ogni tanto la possibilità di qualche imprevisto o intervento fuori onda. Voto 6 e mezzo senza sforzi.

Gemelli: dovreste accettare di buon grado le critiche, soprattutto quando sono costruttive. Con questo Marte ancora stortissimo, non avete alcuna voglia di ascoltare puntualizzazioni, anzi rimanete saldi e fermi sulle vostre posizioni. Proprio come il giornalista Tony Turnbull che, indignato alla notizia che il panettone è il dolce natalizio più amato dagli inglesi, scrive un feroce articolo sul Times lodando tutte le qualità del pudding. Sui vostri principi siete assolutamente irremovibili. Amore: avresti bisogno di doppia dose di zucchero. Lavoro: non vi piace uscire dal tracciato. Fortuna: non avete alcuna voglia di uscire a cercarla come i regali di Natale in questo periodo. Il consiglio del giorno: cercate di non arrivare sempre a fare le cose all’ultimo minuto. Voto 5 – irremovibili.

Cancro: hai proprio voglia di fare le cose in grande perché sei spinto da importanti sentimenti grazie a Venere che ti invoglia a dare il massimo nelle relazioni sentimentali. Sono certa che hai apprezzato l’albero di Natale più grande al mondo che si trova a Gubbio, dove non si sono accontentati di addobbare una pianta bensì hanno decorato un’intera collina. Tu non sei per le mezze misure e vuoi ottenere il massimo. Amore: è il tuo campo d’azione preferito. Lavoro: ti impegni anche nel business. Fortuna: ti accompagna a scegliere le nuove lucine a LED da mettere sull’albero. Il consiglio del giorno: nel tuo presepe inserisci tutte le bambole e mini figure che hai in casa per ottenere un un effetto giocoso e contemporaneo. Voto 6 volenteroso.

Leone: va bene la voglia di scatenarti e festeggiare ma che a nessuno venga in mente di invitarti per un ballo di coppia perché resti pur sempre un inavvicinabile burberone. Marte a favore però ti regala ancora grandissima energia e la sensazione di poter fare tutto. Ti troverai a canticchiare le canzoni di Natale ma in versione rock storpiando anche la celebre ‘Jingle Bells’. Devi sapere che questa canzone è passata alla storia per essere stata la prima melodia suonata nello spazio. Sono certa che con questa notizia il tuo buon umore ha acquistato qualche punto in più, vero? Amore: sei sempre un maestro in questo campo. Lavoro: vuoi assolutamente passare alla storia. Fortuna: la riconosce anche nelle piccole cose. Il consiglio del giorno: dedica del tempo per fare dei regali di Natale. Voto 7 e mezzo cantante dentro.

Vergine: ormai non riesci più a trattenere i tuoi pensieri e le tue emozioni. Tutta colpa della Luna che anche se a favore, amplifica il tuo umore molto emotivo. Ti troverai a saltellare e poi piangere per qualsiasi motivo. Anche perché nella città di Bologna c’è un bar o un ristorante ogni trentacinque abitanti, che a te potrebbe sembrare una vera esagerazione. Domani con te è decisamente meglio non dover discutere di nessun argomento. Amore: dovresti prendere ripetizioni. Lavoro: anche qui sei tornata dalle tue stesse polemiche. Fortuna: non hai alcuna intenzione di ascoltare i suoi consigli. Il consiglio del giorno: domani è decisamente meglio non dartene neanche uno. Voto 5 e mezzo

Bilancia: ti senti di ottimo umore nonostante la Luna storta e Mercurio contro possano inculcarti qualche dubbio. Se per caso fossi assalita da qualche incertezza ho io la soluzione giusta per te. Ti basterà ascoltare la tua canzone preferita che ha il potere di ringalluzzire sia il corpo che la psiche, come di recente ha dimostrato uno studio scientifico. Quindi metti su la tua playlist preferita e con un bel paio di cuffiette vai alla conquista del mondo. Amore: i tuoi occhioni da sirenetta conquistano tutti. Lavoro: riesce a superare qualsiasi prova. Fortuna: ha un ritmo perfetto farti ballare anche sotto la pioggia. Il consiglio del giorno: fai una playlist con i suoi brani del cuore su Spotify. Voto 7 musicale.

Scorpione: probabilmente sei stato proprio tu, che sei un attento e astuto osservatore grazie a Mercurio, a impegnarti nella ricerca per calcolare quanti regali in meno possa ricevere una persona nata attorno al periodo di Natale. Pare infatti che nel corso della vita ricevano come minimo circa duecento regali meno degli altri. Tu sei pronto a fare subito un petizione affinché questa grandissima ingiustizia sia evidenziata e si possa trovare un giusto equilibrio o una giusta regola su questo tema. Tu metti tutti al primo posto non solo te stesso, bravissimo. Amore: fai di tutto per renderlo felice. Lavoro: ti impegni con lo stesso stesso zelo anche fuori. Fortuna: la regali volentieri chi ne ha più bisogno. Il consiglio del giorno: quest’anno fa regali di eguale misura a tutti i tuoi amici. Voto 8 preciso.

Sagittario: con tutta la sensibilità e la vitalità che ti ha regalato la Luna nuova nel del tuo segno e Marte che continua a darti grande vigore, sei proprio pronto a metterti in gioco. Puoi felicemente puntare sui sentimenti e sulle relazioni che potrebbero diventare un’ottima fonte di guadagno. Prendi spunto dalla ex insegnante Ella che è diventata ‘coccolatrice professionista’ e guadagna 150 dollari l’ora. Sono certa che ora hai un nuovo obiettivo imprenditoriale. Amore: non vedi l’ora di darci dentro a più non posso. Lavoro: sei pronto a una vera svolta nel business. Fortuna: la investi tutta nei tuoi nuovi progetti. Il consiglio del giorno: concediti un’ora di coccole con una persona che più ti piace. Voto 8 tutto emozione.

Capricorno: per fortuna che c’è Venere pronta a sostenerti e a coccolarti perché potresti prendere davvero male la notizia che a Gennaio il celebre locale Old Fashion di Milano chiuderà battenti. Invece di rattristarti pensa al tuo outfit per una delle ultime serate che potrebbe essere a San Silvestro. Preparati perché potrebbe diventare una vera notte da leoni per celebrare al massimo questo mitico locale e tutti i tuoi ricordi che adesso sono legati. Sei un sensibilone con la Luna nel tuo segno, ma quando è il momento sai tirare fuori gli artigli. Amore: ti fidi al cento per cento. Lavoro: le tue performance sono da dieci e lode. Fortuna: ti capita di trovarla dove meno te lo aspetti. Il consiglio del giorno: lucida le tue scarpette da ballo. Voto 8 e mezzo elegante

Acquario: per fortuna che hai i riflessi bene allenati grazie a Marte a favore, perché Venere in quadratura tenta sempre a farti qualche sorpresina. Proprio come accaduto sulle vette innevate del Nevada dove un orso attraversa la pista e taglia la strada ai tranquilli e spensierati sciatori. Tu riesci in immancabilmente a non farti mai trovare in impreparato. Questa tua dote, di saperti adattare anche alle avversità, è potentissima. Amore: lo conquisti con discorsi da vero intellettuale illuminato. Lavoro: come un venditore di folletto che bussa ad ogni parte. Fortuna: meglio prestare sempre molta attenzione per averla sottomano. Il consiglio del giorno: metti la sciolina sotto i tuoi sci così saranno sempre pronti quando vorrai andare in montagna. Voto 7 + organizzato.

Pesci: per colpa di Marte ancora contrario dovreste imparare a gestire bene le vostre emozioni e i vostri bisogni che grazie a Venere (a favore invece) sono ben evidenziati. Avete solo bisogno di una piccola spintarella . Proprio come gli abitanti di Luleå, che sono stati invitati dall’amministrazione e dal sindaco ad avere maggiore interazione partendo da un semplice saluto. Vi assicuro che vi basta un piccolo là per partire e ritrovarvi felicemente a chiacchierare con il primo sconosciuto di fronte a una tazza di cioccolata con panna. Amore: dovreste crederci un po’ di più. Lavoro: dimostrate a tutti quanto siete bravi. Fortuna: è giunto il momento di iniziare a giocarvele un po’. Il consiglio del giorno: credete di più in voi stessi. Voto 5 + per ripartire.