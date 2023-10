L’oroscopo di oggi 13 ottobre 2023 e le previsioni astrali di Ginny per tutti i segni L’oroscopo di oggi, venerdì 13 ottobre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. E’ un giornata sicuramente emotivamente molto sollecitata, e per questo consiglio a tutti calma e introspezione. Il segno fortunato di oggi sarà il segno della Bilancia e il segno sfortunato l’Ariete, che sente già la tensione amplificarsi.

Ariete

Senti già che sarai pienamente coinvolto da questa Luna nuova con eclissi di Sole, che avrà luogo domani, ma ti sembra già oggi di dover fare le prove generali. Meglio non cercare vie di fuga o sentieri scelti di petto, perché potresti perderti come il cinquantaduenne che va per funghi tra i boschi fuori Genova e il giorno seguente si ritrova in Emilia Romagna. Ti conviene affrontare subito le tue ‘turbe’ interiori.

Amore: è l’ultimo tra i tuoi pensieri.

Lavoro: restare concentrato per più di due minuti ti è praticamente impossibile.

Fortuna: richiedi una doppia dose di pazienza.

Il consiglio del giorno: affidati a un programma di gruppo invece di voler fare sempre tutto da solo.

Voto: 5 e mezzo lunatico

Toro

La fortuna è sempre la tua migliore amica, grazie a Giove che gravita felicemente nel tuo segno, non importa che tu al momento abbia tutte le tue forze stropicciate sotto le pesanti suole di Marte. Tu puoi sempre aspettarti grandi sorprese, come nel comune di Viareggio dove, durante la pulizia del fondale marino del porto da parte di Mare Vivo, è stata rinvenuta un’antica anfora. Tu non hai assolutamente l’autorizzazione da parte dell’ astrologa di darti per vinto.

Amore: ci sei dentro mani e piedi.

Lavoro: ti risolve tutto il fattore ‘c’.

Fortuna: fortunello di nome e di fatto.

Il consiglio del giorno: iscriviti a una associazione per fare volontariato.

Voto 8 una certezza

Gemelli

Quello su cui potete puntare in questo momento è lo studio ‘matto e disperatissimo’ stile Leopardi, con Mercurio che è pronto a supportarvi con doppia caffettiera dello studente. La Luna di oggi vi chiede di dedicarvi a progetti che diano un apporto fondamentale alla collettività. Dovete puntare in alto, al Nobel, ispirandovi a Claudia Goldin che, con i suoi studi sul lavoro femminile, è appena stata insignita di questo importantissimo riconoscimento.

Amore: pensa sopratutto al piacere del partner.

Lavoro: insuperabili!

Fortuna: campioni di giochetti di logica stile settimana enigmistica.

Il consiglio del giorno: organizzate una pausa gioco per spronare maggiormente i colleghi e tutte le persone che vi stanno intorno.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Se pensi che questa Luna, a cui domani seguirà anche l’eclissi di Sole, ti possa portare esperienze uniche come avvistare i grampi, una specie di delfini, nel mare di Punta Campanella, ti sbagli di grosso. Sarai travolto da un oceano impetuoso di emozioni che dovrai affrontare con il cuore aperto. Ogni ricerca di scorciatoia logica, con Mercurio contro, risulterà vana. Tu ti puoi tuffare coraggiosamente, proprio grazie all’importante supporto di Marte e ne riemergerai rinato.

Amore: pronto a donare il massimo.

Lavoro: la tua più grande dote è la sensibilità. Sfruttala.

Fortuna: istinto innato di sopravvivenza.

Il consiglio del giorno: cucina il piatto preferito del tuo partner, anche se non hai mai provato la ricetta.

Voto 5

Leone

Dovresti optare per la nonchalance e la diplomazia di Drusilla Foer, quando dichiara che il tanto acclamato ‘Almanacco’ non si farà più. Sei emotivamente sollecitato da Venere e anche dalla Luna, ma dovrai accettare il fatto che spesso i tuoi gusti personali non sono per tutti. Puoi tranquillamente non ascoltare i commenti di nessuno e seguire solo il tuo sentire.

Amore: sei concentrato solo su te stesso.

Lavoro: non hai bisogno di consigli.

Fortuna: ti fa perdere un po’ di smalto.

Il consiglio del giorno: fidati delle tue scelte e del tuo look perché fa tendenza.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Amore e rispetto per te vanno di pari passo. Il garbo nei sentimenti è fondamentale, come lasciare libera espressione al partner, perché è proprio questa l’essenza dell’amare. Tu che in fondo anche se dolcissima, con Venere nel tuo segno, vorresti fare una lezione base di relazioni, stile Alberoni, a Kenye West che pare imponga regole di comportamento assurdamente rigide alla sua nuova compagna. Tu sei l’unica che può riuscire in questa impresa.

Amore: romanticismo da film anni cinquanta.

Lavoro: sei la brava compagna di banco sempre pronta a dare sempre una mano.

Fortuna: non si tira mai indietro.

Il consiglio del giorno: rileggi i liberi del professore e filosofo Alberoni.

Voto 8 +

Bilancia

Restare ferma, pacata e in silenzio non è proprio una tua prerogativa, anzi. La Luna di oggi introduce tematiche importanti e profonde, che domani saranno messe in luce e ti sentirai come in teatro, pronta a un monologo che parla di una vera dichiarazione di intenti. Sarai illuminata dall’anello di fuoco dell’eclissi di Sole e, anche se non potrai vedere questo meraviglioso fenomeno dal vivo, poiché visibile solo in Nord America, sul sito della Nasa potrai ammirare questo momento clou del tuo anno via streaming.

Amore: sei sexy anche senza volerlo.

Lavoro: tiri fuori il meglio da te stessa.

Fortuna: sei in fase esplosiva.

Il consiglio del giorno: ripassa come si allineano i pianeti per ottenere un’eclissi.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Dopo mesi spesi a guardare tutte le persone accanto a te accoppiarsi felicemente, ora è giunto il tuo turno di darci dentro a più non posso. Marte esalta la tua libido, con pruriti incontrollabili che sono presagio di notti infuocate. Cerca di essere molto esigente nelle tue scelte, perché anche la scienza afferma che gli opposti non si attraggono. Prediligi persone che abbiano i tuoi stessi gusti.

Amore: è tutto uno sbocciare di emozioni.

Lavoro: metti del pepe anche in questo campo.

Fortuna: pronto alla vita al cento per cento.

Il consiglio del giorno: è il momento di tirare fuori la tua scatola di giochini sexy.

Voto 7 e mezzo pieno di libido

Sagittario

Lo so che vorresti annacquare i tuoi sentimenti, ora che hai Venere contro. In molti negli Stati Uniti optano per il ‘beer goggles’ ovvero arrivare ‘alticci’ nei locali per essere più sciolti nel momento del tacchinaggio. La scienza, però, non appoggia questo tipo ti ‘mezzucci’ e nemmeno il nutrizionista. Piuttosto, tu che hai la Luna a favore puoi seguire il tuo istinto che ti permette di trovare chi tiè più affine e trascorrere una serata piacevolissima è più allineata ai tuoi bisogni, capito?

Amore: riscaldati con i preliminari.

Lavoro: la situazione è decisamente sotto controllo.

Fortuna: sorridere appena svegli è un ottimo esercizio per svoltare la giornata.

Il consiglio del giorno: fai un fioretto. Scegli liberamente tra quale delle tue innumerevoli ossessioni mettere in pausa.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Ora che ti senti un figo pazzesco, con Venere e anche Marte a favore, vuoi essere assolutamente adorato incondizionatamente. La Luna di oggi però ti impone di ‘smollare’ un po’ il tuo ego che si è riconsolidato, e provare a buttarla sul ridere. Prendi esempio da Chiara Ferragni, che riceve una nuova ‘borsetta’ dal suo amato Fedez, di plastica e a forma di gallina, che nulla ha a che vedere con quelle super firmate che solitamente indossa. Ma lei, che sa stare al gioco, posta sorridente questo nuovo ‘pezzo’ per la sua collezione.

Amore: evoluzioni atletiche.

Lavoro: ti devi impegnare sui contenuti.

Fortuna: splendido splendente, ma solo fuori.

Il consiglio del giorno: accetta le battutine con il sorriso.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Comunicazione e connessione sono certamente temi a te molto cari. Tu, che sai sempre seguire e anticipare i trend con Mercurio e anche la Luna dalla tua, sei solitamente tra i primi a provare le app tipo Epik, per selfie unici ispirati alle foto dei college anni settanta. Lo so che tu adori questo tuo lato pubblico e accessibile, ma dovrai stare attento perché potresti essere un po’ troppo esposto e vulnerabile.

Amore: ti travolge in grandi emozioni.

Lavoro: super tecnologico.

Fortuna: tieni sempre a portata di mano uno scudo di protezione.

Il consiglio del giorno: apri un forum per chattare con tutti i tuoi amici dispersi qua e là per il mondo.

Voto 7 in piena rimonta

Pesci

Potete mettere nuovamente in mostra i vostri muscoloni scolpiti, con Marte che ringalluzzisce sia il corpo che l’autostima. Vi sentite come Alex del Piero, di nuovo in campo per celebrare i cento anni del suo club del cuore: la Juventus. Questa boccata di energia è più efficace di una boa in mezzo al mare, che vi permette di tenere a bada tutte le insicurezze che Venere contro è sempre pronta a sottolinearvi.

Amore: grandi progetti all’orizzonte.

Lavoro: sempre precisi e puntuali.

Fortuna: vi spinge oltre il limite.

Il consiglio del giorno: organizzate una partitella di calcetto con gli amici.

Voto 6