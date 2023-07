L’oroscopo di oggi 13 luglio 2023: Gemelli e Bilancia hanno idee brillanti Nell’oroscopo di oggi, giovedì 13 luglio 2023, la Lua in Gemelli e il Sole sestile a Urano portano grande vivacità sia nelle idee che nei dialoghi. Aspettiamoci uscite geniali ed esilaranti! Il segno fortunato è la Bilancia mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, giovedì 13 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Con la Luna in Gemelli creativa e frizzante, e il Sole che grazie al sestile con Urano è energico, siamo pronti a fare cose folli, divertenti, simpaticamente fuori dal comune. Il segno fortunato di oggi sarà la Bilancia e il segno sfortunato il Sagittario (ma poco, dai).

Ariete

Non ti stupisci affatto del rincaro dei prezzi delle vacanze di quest’anno, che hanno colpito anche le mete considerate perfette, come la Croazia, che passando all’Euro si è subito allineata con i prezzi italiani. Sono certa che con Mercurio e anche la Luna a favore, troverai soluzioni semplici ma molto soddisfacenti per poter trascorrere serenamente le ferie con gli amici con un costo abbordabile e con un minimo impatto sul tuo portafogli.

Amore: sai proprio come far impazzire il tuo partner, con giochetti davvero eccitanti.

Lavoro: tutto è perfettamente sotto controllo.

Salute: la tua giornata tipo è più movimentata di quella di un villaggio vacanze.

Il consiglio del giorno: iscriviti al torneo di racchettoni sulla spiaggia.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Ti piace goderti i piaceri della vita, con Giove nel tuo segno che enfatizza la capacità di un’esistenza semplice fatta di piccole cose. Proprio come il ‘Gladiatore’ Russel Crowe, che si distingue dai suoi colleghi di Hollywood perché sta trascorrendo un’estate da semplice turista in Italia, fotografando tramonti e bevendo cocktail al baretto della spiaggia, controllando le mosse del calcio mercato della sua squadra del cuore: la Lazio. Tu sei proprio così, semplice senza inutili fronzoli.

Amore: ogni momento è quello giusto per lanciarti in passione estrema.

Lavoro: ormai sei in pieno mood vacanza e rimandi gli impegni a settembre dopo i bagordi dell’estate.

Salute: ti senti pronto per partecipare al concorso di bellezza della spiaggia.

Il consiglio del giorno: acquista una guida Lonely Planet, che parla della regione dove trascorrerai le tue vacanze.

Voto 7 –

Gemelli

Seguite con grande interesse tutti i colpi di scena a Temptation Island, per capire se si tratti di un vero reality o una trama scritta dai produttori, soprattutto dopo la soffiata su Gabriela e Giuseppe che hanno inventato una rottura quando stanno ancora felicemente insieme. Oggi, con la Luna nel vostro segno e Mercurio a favore, siete pronti a giocare a fare gli investigatori e avete il ‘fiuto’ della signora Fletcher.

Amore: il vostro partner ideale deve essere più divertente di una sala giochi.

Lavoro: siete i re dello ‘spettegules’ in ufficio.

Salute: potete serenamente vivere di rendita senza muovere un muscolo, ma non per molto.

Il consiglio del giorno: fate una puntatina al Casinò per giocare a Black Jack.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Ora che hai l’elasticità di una ginnasta, grazie a Marte, non vedi l’ora di farti immortalare in scatti dove esegui verticali, ruote e spaccate perfette. Peccato che proprio ora che ti senti come una ‘farfalla’ il governo svizzero abbia proprio vietato tali immagini, soprattutto durante le competizioni, perché troppo sessualizzate. Quindi, per precauzione, condividile solo con la tua fidatissima e ristrettissima cerchia di amici e parenti.

Amore: tutta questa prestanza fisica potrebbe intimorire il partner.

Lavoro: quando sei concentrato perdi completamente il senso del tempo, e potresti facilmente lavorare fino a notte fonda.

Salute: attento alla tua forza perché i tuo abbracci sono vigorosi come una morsa meccanica.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di nuoto sincronizzato.

Voto 7

Leone

La grande bontà unita all’intelletto sono un mix davvero vincente. In più, oggi che hai anche la Luna dalla tua, riesci a essere preso bene anche dopo aver ‘combattuto’ per tutta la notte con una zanzara che ti ronzava nelle orecchie. Ora che hai Mercurio nel tuo segno, sei in grado di trovare soluzioni brillanti a qualsiasi problema, anche a quello della frutta e verdura che nei mercati rionali sono vendute a peso d’oro. Con la tua capacità contrattuale di un mercante di spezie di Istanbul, riusciresti certamente a strappare sconti impossibili per tutti gli avventori del mercato.

Amore: tu ricerchi la sintonia intellettuale.

Lavoro: fai dribbling come se fossi a una partita a calcetto con gli amici.

Salute: sei una vera macchietta che sa far ridere appena entra in scena.

Il consiglio del giorno: prenota il biglietto per la première del film Barbie.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Gli ostacoli tu li abbatti con dritti e rovesci micidiali alla Sinner, con Marte nel tuo segno che ti regala dei bicipiti da far invidia a un culturista. Con questa tua ‘stazza’, coraggio e determinazione, sarebbe meglio non farti arrabbiare, oggi che hai la Luna storta. Indirizza tutte queste energie per ‘reazioni’ che possono essere utili per la collettività, come abbattere i cancelli e i pali che ostruiscono l’accesso alle spiagge libere al Circeo. Tu a questo genere di scandali reagisci come un trattore che stende la sabbia sulla spiaggia la mattina presto prima di attrezzarla con lettini e ombrelloni.

Amore: è il tuo allenamento preferito sotto le coperte.

Lavoro: tieni tutti sull’attenti come una vera generalessa.

Salute: sei più forzuto dei manovali dei mercati generali che spostano cassette di verdura senza l’ausilio del muletto.

Il consiglio del giorno: realizza tutti gli animali dello zoo con gli origami.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Tu che ami il gusto, la moda e sei da sempre sensibile al bello, dovresti guardare la sfilata di Alta Sartoria di Dolce e Gabbana, realizzata ad Ostuni. Sono certa che impazzirai per tutti quei dettagli che hanno reso lo spettacolo vero e genuino e che ti avranno anche molto incuriosito con Mercurio e la Luna che drizzano ancor più le tue antenne e la voglia di conoscere. Sono certa che sei in dubbio se fare un corso per imparare a fare le orecchiette a mano o i ricami con il tombolo.

Amore: su questo tema sei sempre molto generosa.

Lavoro: non vedi l’ora di prendere in mano il timone e guidare tutta l’azienda.

Salute: dove c’è movimento tu sei presente. Illumini le serate come una palla disco.

Il consiglio del giorno: organizza un’uscita con le amiche per una serata danzante.

Voto 7 +

Scorpione

Potresti essere stato proprio tu a raccogliere le firme di tutto il vicinato, per chiedere un rimborso per il disturbo e il caos nel quartiere che ha generato il programma di Fiorello ‘Viva rai 2’, che quest’anno ha trasferito lo studio in via Asiago. E che ha costretto il mattatore alle scuse e alla promessa di spostarsi il prossimo anno. Con Venere contro, sei infastidito da tutte le manifestazioni di affetto e di gioia, sei il Mister Scrooge dello zodiaco, che polemizza anche per la temperatura dell’aria condizionata che sarà sempre o troppo fredda o troppo calda. Al momento non sai proprio trovare pace.

Amore: ti infastidisce come la dieta low carbs.

Lavoro: riesci a polemizzare direttamente con la fotocopiatrice.

Salute: tutte le energie impegnale per qualche cosa di produttivo come mettere in ordine e fare pulizia in cantina.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di cavigliere per fare esercizio comodamente da casa.

Voto 5

Sagittario

Sei perfettamente allineato al recente studio che afferma che il segreto per lavorare meglio sia fare più vacanze. Tu, che sei sfinito da Marte contro e hai anche la Luna storta, vorresti fare cartelloni giganti e andare in piazza per spargere il verbo. Siccome non sei in fortissima sarebbe meglio optare per una campagna virale sui social, ti assicuro che potresti ottenere più attenzione e raggiungere molte più persone.

Amore: se non ci sono le affinità elettive volti subito pagina.

Lavoro: hai bisogno di totale libertà e dei tuoi spazi. Che il capo si adegui a questo trend.

Salute: mentalmente potresti scalare una montagna, ma il corpo vuole solo stare comodamente sdraiato sul lettino della spiaggia.

Il consiglio del giorno: rileggi le favole di Roald Dahl.

Voto 6

Capricorno

Puoi sempre contare sul fattore ‘C’, sulla fortuna e su Giove che ti copre le spalle. Non rischi assolutamente figuracce anche quando ti trovi tuo malgrado ad essere un novellino. Potresti anche provare a competere in Formula Uno, come Brad Pitt nel Gran Premio in Gran Bretagna, ma contrariamente al divo Hollywoodiano potresti portare a casa risultati sorprendenti. Tu sei proprio votato al successo .

Amore: sei il primo della classe anche in questo campo.

Lavoro: sei un talento naturale.

Salute: potresti sfidare Tiger Woods senza aver mai preso una mazza da golf in mano.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di golf.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Oggi la Luna a favore ti mette proprio di buon umore e tu riesci anche a sorridere di fronte alle tue scarse capacità momentanee. Infatti sei così confuso a causa di Mercurio contro che per girare per la Metro di Milano dovresti contattare il piccolo Giulio di dieci anni, patito di mappe, che disegna tutta la rete underground della città a memoria sui suoi quaderni dei compiti. Vedrai che chiedendo una mano ti sembrerà tutto più facile.

Amore: puoi solo aspirare a amicizie virtuali.

Lavoro: tu per qualsiasi problema chiedi sempre l’aiuto da casa.

Salute: ridere è la terapia che ti ha prescritto il medico e anche l’astrologa per tenere sempre alto l’umore.

Il consiglio del giorno: quest’estate scegli una vacanza di gruppo.

Voto 5 +

Pesci

La notizia di un gruppo di umanoidi che si raduna a Ginevra per una conferenza stampa con i loro creatori vi sembra la trama di un film di Ridley Scott. Oggi che avete sia la Luna che Marte contro, la vostra attività preferita sarà perdervi nei vostri sogni con pisolini ben cadenzati per ripristinare le energie. Per voi il confine tra sogno e realtà è sottilissimo tanto che dovreste controllare le email di conferma inviate perché potreste averle scritte mentre eravate persi nella vostra immaginazione .

Amore: siete troppo indecisi per poter anche quagliare.

Lavoro: la vostra produttività è a singhiozzo.

Salute: avete bisogno di almeno otto ore di sonno riparatore.

Il consiglio del giorno: bevete litri di tè freddo al limone.

Voto 7 –