L’oroscopo di oggi 13 giugno 2023: Cancro e Capricorno hanno un po’ di malinconia L’oroscopo di oggi, martedì 13 giugno 2023, con la Luna in Ariete ma con Venere quadrata a Giove non sarà la giornata giusta per fare pace. Come ci siamo accorti, questa Venere ultimamente non è propensa alla diplomazia. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario, mentre il segno sfortunato il Cancro.

L'oroscopo di oggi, martedì 13 giugno 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro, benessere e fortuna.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Nelle previsioni di oggi, Venere si quadra a Giove, e la cosa non gioca a favore di chi puntava sul bel carattere altrui. Insomma, questa Venere è decisamente sotto pressione, prima da Plutone e adesso da Giove. Pare che non ci sia pace proprio.

La Luna nella sua fase balsamica, quindi davvero sul finire del suo percorso è nel segno dell'Ariete, quindi il Sagittario sarà il segno fortunato di oggi e il Cancro il segno sfortunato. Ma poco sfortunato, suvvia!

Ariete

Sei sexy e spregiudicato, come Lily Rose Deep nella nuova serie ‘The Idol’. Con Marte e anche la Luna a favore ami osare, mettendoti proprio a nudo per mostrare a tutti la tua grandissima voglia di libertà. Occhio ad esagerare e a esporti troppo, perché potresti attrarre non solo apprezzamenti ma anche aspre critiche da parte di chi teme far vedere troppo centimetri di pelle. Prova a mediare con il desiderio dei tuoi istinti.

Amore ti prepari a fare una scorpacciata, come quando ti vuoi strafogare con una vaschetta da un chilo di gelato.

Lavoro ricorda che prima di agire dovresti almeno essere a conoscenza del tema di discussione.

Salute: già alle otto di mattina tu hai fatto almeno due lavatrici, inviato dieci email e preparato già la cena per tutta la famiglia.

Il consiglio del giorno: ritagliati almeno mezz’ora al giorno per leggere un libro in totale tranquillità.

Voto 7 e mezzo

Toro

Ti relazioni all’amore con grande contegno e freddezza, proprio come Stefano de Martino ed Emma che si salutano formalmente sul palco per celebrare lo scudetto del Napoli. Con Venere contro le effusioni e parole dolci sono più stucchevoli dello zucchero filato. Tu sei empatico come un blocchetto di marmo con gli spigoli vivi.

Amore: al massimo concedi una salda stretta di mano.

Lavoro: passi la palla molto volentieri appena si accenna a consegne last minute. Lo stress lavorativo non fa proprio per te.

Salute: pretendi una sana e tranquilla routine, le improvvisate degli amici sono una vera scocciatura.

Il consiglio del giorno: acquista la racchetta anti zanzare da tenere vicino al divano la sera quando guardi la tv.

Voto 6 –

Gemelli

Vi piace pensare in grande e non avere alcun limite, ora che Mercurio si trova nel vostro segno e ha messo il turbo ai vostri pensieri ed idee. Infatti i progetti che state mettendo in campo sono esagerati come le dimensioni del set del film Barbie, che per essere dipinto di colore rosa, ha esaurito tutte le scorte di vernice dell’azienda Rosco. Voi quando contrattate lasciate il vostro interlocutore in mutande.

Amore: vi sentite eccitati come i fidanzatini ai primi appuntamenti.

Lavoro: siete dei veri maestri nell’arte del mercanteggiare.

Salute: dinamici e ottimisti, sempre pronti ad accogliere inviti dell’ultimo minuto a cui partecipate con grande entusiasmo.

Il consiglio del giorno: organizzate una grigliata sul vostro balcone di casa.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Il tuo grado di tolleranza nei confronti di chi esagera e non si attiene al copione è al pari del regista dell’Isola dei Famosi, che bacchetta Enrico Papi durante l’ultima diretta del programma. Questa Luna storta amplifica la tua sensibilità come un nervo scoperto, che scatta immediatamente anche quando non viene sfiorato. Oggi è decisamente consigliato girarti alla larga.

Amore: chiedi aiuto al partner per ripassare l’argomento.

Lavoro: oggi bacchetti anche il capo se non risponde immediatamente alle tue richieste.

Salute: la tua idea di spa è sorseggiare un buon bicchiere di prosecco, guardando le morbide colline del Valdobbiadene.

Il consiglio del giorno: fai un corso di enologia.

Voto 6

Leone

Sei in pieno mood di rivincita nei confronti del mondo, con un cielo sfavillante a cui si è aggiunta anche la Luna. Ora che hai Mercurio a favore, tutti quei blocchi intellettuali che ti hanno intrappolato per settimane sono evaporati. Questo è proprio il momento giusto per prenotare le tue vacanze estive e smanettare tra siti e offerte e trovare la combinazione migliore. Sei anche così buono che sei pronto a organizzare un tour più spettacolare di quelli che trovi abitualmente nelle agenzie di viaggi.

Amore: pretendi il cento per cento dell’attenzione e della dedizione dal tuo partner.

Lavoro: senza il tuo supporto intellettuale ed estetico sembra che l’ufficio vada tutto a gambe all’aria.

Salute: la tua criniera è vaporosa e voluminosa come quella di Tina Turner negli anni novanta.

Il consiglio del giorno: svela i tuoi segreti di bellezza alle tue amiche.

Voto 8

Vergine

A causa di Mercurio contro, potresti rilasciare dichiarazioni da vera viperetta, perché non riesci più a controllare la lingua. Proprio come Fedez, che risponde con un frecciatina a chi gli chiede di commentare il ritorno di Morgan a X-Factor. Devi subito rimediare prendendo qualche lezione di diplomazia.

Amore: non pensare troppo, lasciati travolgere dalla passione. Capito?

Lavoro: ti senti sommersa da una fitta pila di documenti da smazzare.

Salute: opta sempre per un educato silenzio quando non sai bene cosa dire. Ti assicuro che ci potresti anche guadagnare.

Il consiglio del giorno: fai uno scrub ai piedi prima di mettere lo smalto.

Voto 6 –

Bilancia

Il tuo senso estetico è particolarmente stimolato da Venere a favore, che ti spinge sempre alla perfezione. Proprio come il sindaco Sala, che vuole cambiare il look di piazza Duomo sostituendo le palme e i banani delle aiuole con una nuova vegetazione. Tu che sei sempre molto attenta alla moda e a tutto ciò che è trendy, potresti inviargli qualche proposta davvero cool.

Amore: sei sempre prontissima all’azione.

Lavoro ti piace far notare a tutti che sei la persona più intelligente nella stanza.

Salute: non hai alcun bisogno di filtri bellezza dei social perché sei splendida così, al naturale.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata per guardare le vetrine nel triangolo della moda.

Voto 8 –

Scorpione

Puoi contrastare Venere e Marte contro con l’aiuto della grande intelligenza che ti fornisce Mercurio a favore. In particolare sfrutta l’ironia che ti offre il pianeta del pensiero come suggerisce da sempre Paolo Bonolis. Infatti, per il celebre presentatore alleggerire e scherzare sulla vita permette di smussare gli angoli dei problemi e addirittura trovare nuove prospettive per risolverli. Metti subito in pratica quest’ottima lezione.

Amore: ti piacerebbe anche rotolarti tra le coperte ma non ti ricordi più come si fa.

Lavoro: hai già rimesso mano alla contabilità e finalmente i conti, tornano.

Salute: mi raccomando non esagerare con i peccati di gola, perché si accumulano tutti sul tuo girovita.

Il consiglio del giorno: gioca a Risiko online.

Voto 6 +

Sagittario

Non hai alcuna voglia di essere ossessionato da appuntamenti o prove importanti a cui dovresti assolutamente presenziare, perché con Mercurio contro, logica e coerenza ti hanno salutato. Con Venere e Marte dalla tua incarni perfettamente la figura dello studente bravo e intelligente, ma che non si impegna. Ricorda, però, che a breve inizieranno gli esami di maturità e come migliaia di giovani, dovrai anche tu ripassare e fare nottate sui libri. Cerca un gruppo studio che non voglia solo far festa per non rischiare grosso.

Amore: prepari il partner con messaggini conturbanti pieni di sconcezze.

Lavoro: il tuo ufficio ormai è trasferito di fianco alla macchinetta del caffé

Salute: hai la stessa curiosità e voglia di esplorare di Indiana Jones.

Il consiglio del giorno: scarica un app per gli audio libri.

Voto 7 –

Capricorno

Il tuo anti stress preferito è proferire critiche pungenti a tutti quelli che ti gravitano intorno, perché con la Luna storta sei davvero puntiglioso. Tu pretendi da tutti grande impegno e sacrificio come Rocco Hunt che per risparmiare i soldi del suo primo video ha speso nottate a svegliarsi all’alba per lavorare al porto. Tu apprezzi solo questo genere di sacrifici e dedizione.

Amore: il tuo lato dolce lo mostri solo dietro la porta della camera da letto.

Lavoro: la tua politica è: poche chiacchiere.

Salute: sei essenziale e funzionale, non ti piace passare ore a rimirarti allo specchio.

Il consiglio del giorno: organizza una passeggiata in montagna durante il weekend.

Voto 6 e mezzo

Acquario

La logica fa da gran padrona in tutto quello che fai con Mercurio che è tornato a mostrarti il sottile limite tra giusto e sbagliato. Inoltre, la Luna di oggi evidenzia come tu possa contribuire alla collettività. Prendi esempio da Russell Crowe, che ha deciso di devolvere tutto il ricavato del suo concerto a Bologna per risanare i recenti danni dell’alluvione. Queste sono iniziative importanti a cui devi assolutamente partecipare.

Amore: ti piace far felice il tuo partner con messaggi pieni di cuoricini.

Lavoro: sei un vero collante per far andare tutti i tuoi colleghi d’accordo.

Salute ti senti sempre in riserva per questo devi ben ponderare le tue energie.

Il consiglio del giorno: fai un body scrub per preparare la tua pelle all’estate.

Voto 6 –

Pesci

Volete solo impegnarvi a sognare a occhi aperti comodamente sdraiati sul vostro pensatoio: il divano. Quest’attività, che per molti potrebbe essere fraintesa come una perdita di tempo, voi l’approcciate con grande serietà, perché sempre stimolati da un certo rigore grazie a Saturno. Voi puntate tutto sui sogni e la creatività, tanto che dopo aver ascoltato il meraviglioso singolo di Marco Mengoni con Elodie state già immaginando tutti i brani di un disco completo dei due artisti. Vero?

Amore: siete un tripudio di romanticismo immaginario.

Lavoro: il momento creativo per voi è uno step fondamentale per poi rendere al massimo.

Salute: siete eterei e romantici come i balli di Isadora Duncan.

Il consiglio del giorno: fate un corso di ballo creativo.

Voto 6 –