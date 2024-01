Oroscopo di domani 13 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, sabato 13 gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riserveranno le stelle. Essere ottimisti e pratici, fiduciosi al massimo è davvero un’ottima cosa… Sempre stando accorti a non esagerare con la sicurezza in sé stessi: il segno fortunato è la Bilancia, il segno sfortunato i Gemelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, sabato 13 gennaio 2024, Marte è sollecitato da Giove e Urano, che dona intraprendenza al Sole. Ottimo per fare sport! Il segno fortunato di domani, con la Luna in Acquario, è la Bilancia mentre il segno sfortunato e il Gemelli (per colpa di Venere).

Ariete

Amore: a letto rimani anche per i pettegolezzi.

Fortuna: opportunità creative.

Il consiglio del giorno: ritaglia del tempo di qualità con la tua famiglia.

Voto: 7

Toro

Amore: un po’ si suda e e un po’ si piange

Fortuna: quando si allargano gli orizzonti, aumentano le possibilità.

Il consiglio del giorno: esci dalla comfort zone.

Voto: un 6 emotivo

Gemelli

Amore: rischia di andarvi di traverso.

Fortuna: ritenetevi fortunati se arrivate a sera polemizzare.

Il consiglio del giorno: non fate gli antipatici, coltivate l’empatia.

Voto : 5, ringrazia la Luna

Cancro

Amore: cerchi un pigro nido di comfort emotivo… monoporzione.

Fortuna: l’influenza positiva di Giove ispira ed arricchisce.

Il consiglio del giorno: non perdere d’occhio la realtà.

Voto: 4 d’incoraggiamento

Leone

Amore: non sarai tu a fermare chi vuole adorarti

Fortuna: dicevano i saggi: sfortunato al gioco, fortunato in amore.

Il consiglio del giorno: scarica un’app per la gestione delle finanze.

Voto: 3, per l’umore, 10 per la capacità drammatica

Vergine

Amore: da maestrina, lo rimandi a data da destinarsi, a meno che non voglia bruciare calorie.

Fortuna: te la devi creare tu

Il consiglio del giorno: Prenditi cura della tua salute mentale.

Voto: 4-

Bilancia

Amore: una commedia romantica con battute geniali.

Fortuna: nelle relazioni che richiedono diplomazia.

Il consiglio del giorno: Usa la tua capacità di scendere a compromessi.

Voto: 8, lo stress non ti tange

Scorpione

Amore: vai al sodo senza peli sulla lingua

Fortuna: ti evita come gli ex al supermercato.

Il consiglio del giorno: dedicati al giardinaggio, alla decorazione o comunque a progetti che richiedono energia fisica.

Voto: 5

Sagittario

Amore: senza inutili complicazioni

Fortuna: chi semina ottimismo, raccoglie fortuna.

Il consiglio del giorno: Fai che le tue conversazioni siano aperte e oneste.

Voto: 8, con buona pace di chi, tra voi, ha Saturno a sfavore.

Capricorno

Amore: sì, OK, ma il fatturato?

Fortuna: opportunità professionali.

Il consiglio del giorno: sfrutta la tua presenza carismatica per fare networking.

Voto: 8, mettici dietro quanti “kappa” vuoi tu.

Acquario

Amore: creativo e fluido

Fortuna: quando sei con gli amici, ti senti fortunato.

Il consiglio del giorno: Lavora sulle emozioni.

Voto: dal 7 all’8, a seconda di quanti guinzagli riusciranno ad importi.

Pesci

Amore: virtualissimo

Fortuna: punterei più sull’impegno.

Il consiglio del giorno: Rifletti su cosa desideri veramente.

Voto: 7, ma ne percepisci almeno un paio di punti in meno.