Oroscopo di oggi, 13 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno Nell’oroscopo di oggi, 13 dicembre 2023, con la Luna nuova in Sagittario le emozioni saranno profonde, alla ricerca della felicità. Le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: il segno fortunato è l’Ariete e il segno sfortunato i Gemelli.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci all'oroscopo di oggi, mercoledì 13 dicembre 2023, con la Luna nuova in Sagittario. Questo è un momento per concentrarci sul nostro io e farlo con la curiosità di un viaggiatore, di un indagatore, di un esploratore.

Ariete: le notizie catastrofiche non ti toccano per nulla, nemmeno gli studi di scienziati francesi e americani sul fatto che il nostro sistema solare potrebbe essere distrutto da una stella di passaggio. Oggi con la Luna nuova vuoi pensare solo a nuovi inizi, a nuove esplorazioni e se per caso si palesasse un panorama apocalittico, peggio del traffico nelle nostre città, tu sei pronto a saltare a bordo di uno shuttle alla ricerca di nuove galassie. Amore: tutto un fremito d’amore. Lavoro: dinamico pronto all’azione. Fortuna: la acchiappi al volo come un bacio sotto il vischio. Il consiglio del giorno: impara la nuova canzone di natale di Radio Deejay che diventerà sicuramente una hit. Voto: 7 e mezzo all’avventura.

Toro: dovresti puntare unicamente di bellezza e un re-style decisamente all’avanguardia, siccome con Venere contro ti senti un po’ un ‘brutto anatroccolo’. Siccome sei un vero genietto ti sai applicare su diversi campi oltre che sul beauty e potresti superare per tecnologia e magnificenza l’albero di Natale piazza Duomo a Milano illuminato da più di ventimila microled. Tu riesci sempre, grazie a Mercurio, a trovare una soluzione logica o puntare sull’ultimo trend. Amore: solo se va di moda. Lavoro: tu sei già nel domani. Fortuna: ti dona sempre anche vestito da ragazzo di campagna. Il consiglio del giorno: sostituisci tutte le illuminazioni di casa con le lucine led. Voto 6 e mezzo per l’impegno.

Gemelli: oggi potreste proprio sentirvi in una barzelletta con la Luna Nuova in opposizione, che vi farà vivere come in una pantomimica surreale. Come nella simpatica vicenda, per chi la legge, della giovane alla guida positiva all’alcol test che chiama il padre per farsi venire a prendere e anche lui rimane a piedi senza macchina, dopo un controllo. Voi dovreste prendere spunto da queste vicende, che sono aneddoti perfetti, per scrivere un romanzo satirico. Amore: si disperde nell’etere come l’alcol. Lavoro: avete bisogno della giusta ispirazione. Fortuna: la sfidate perché vi sembra giusto così. Il consiglio del giorno: prendete tutto quello che vi succede con una bella dose di ‘filosofia’. Voto 5 – un filo fantozziani.

Cancro: hai fortemente bisogno di punti cardinali ben saldi perché con Mercurio contro per te è facile perdere l’orientamento. Tu che sei un vero sensibilone di certo hai avuto un colpo al cuore alla notizia che il celebre locale Trottoir sui Navigli è stato rimpiazzato dall’Osteria dei Binari. Tu pretendi che tutto rimanga immutato come nel periodo dei gloriosi anni dell’università. Sei assolutamente riluttante ai cambiamenti o all’estrema modernità. Amore: un tenerone fatto e finito. Lavoro: ti piace ancora lavorare con carta e penna. Fortuna: ti porta a fare un giro al mercatino vintage per darti un po’ di sollievo. Il consiglio del giorno: come aperitivo scegli un negroni ‘sbagliato’ tipico della vera Milano da bere. Voto 7 – nostalgico.

Leone: riemergi dalle ceneri, dove sta provando a incatenarti Venere contro, grazie a questa bellissima Luna Nuova che fa presagire ad un ottimo nuovo inizio. Comprendi perfettamente il caro Gigi d’Agostino che dopo mesi si palesa nuovamente sui social per rassicurare i suoi fan in tutto il mondo. Questo è senza alcun dubbio il momento perfetto per storie sui social, post con foto mozzafiato che danno giustizia a tutto il tuo splendore. Amore: in abbondanza. Lavoro: splendi come una vera star del business. Fortuna: fa nuovamente capolino tra le tue doti innate. Il consiglio del giorno: aperitivo natalizio vestito a festa. Voto 7 e mezzo splendente.

Vergine: vivi questa Luna nuova molto impegnativa come la visita della guardia di Finanza per un controllino a casa di Francesco Totti. Ricorda però che certi fastidi non vengono per nulla e tu potrai comunque emergere vittoriosa da qualsiasi situazione scomoda grazie a Venere e a Mercurio a favore. Tu i piccoli fastidi li scacci come le zanzare con un ottimo profumo al geranio, anche se non è proprio adatto alla stagione. Amore: ne riparliamo tra ventiquattro ore. Lavoro: un po’ di freddezza può aiutarti nelle grandi conquiste. Fortuna: la vinci come premio alla tombola. Il consiglio del giorno controllino su conti e investimenti. Voto 5 e mezzo rallentata.

Bilancia: sei nuovamente pronta a pensare al futuro e riuscirai addirittura ad organizzarti per qualche viaggetto fuori porta nonostante siamo ormai agli sgoccioli con le vacanze natalizie. Grazie a questa Luna nuova rimetti in campo tutta la tua capacità organizzativa che siano cene o eventi tu sei sul pezzissimo. Infatti nella tua agenda fittissima di impegni compare anche il palinsesto cinematografico che pare che quest’anno riuscirà a soddisfare grandi e piccini convincendoli a farsi travolgere dalla passione del grande schermo. Quasi quasi visto che hai tutto sotto controllo potresti darmi qualche dritta su dove, come e cosa fare. Amore: regina dei sentimenti. Lavoro: riempi la tua agenda come se giocassi a tetris. Fortuna: meravigliosa anche senza un goccio di trucco. Il consiglio del giorno: fai un abbonamento al tuo cinema di quartiere. Voto 7 inarrestabile.

Scorpione: tu che sei un vero genietto, grazie a Mercurio dalla tua, potresti spiegare agli scienziati australiani, che hanno data per morta una stella, per poi nominarla ‘zombie’, che cosa sia realmente accaduto. Tu adori investigare e svelare i misteri meglio di Poirot. In più se si tratta di un ambito scientifico, di morte e resurrezione, ti senti quasi protagonista di un romanzo di Mary Shelly in versione moderna. Amore: lo decanti in poesie in pentametro giambico. Lavoro: sei un vero problem solver. Fortuna: ormai ci vai proprio a braccetto. Il consiglio del giorno: visita all’osservatorio astronomico di Milano a ‘mirare’ le stelle. Voto 8 attentissimo.

Sagittario: Hai uno sguardo positivo su tutto con questa Luna Nuova nel tuo segno che ti aiuta a voltare serenamente pagina anche sui sentimenti e sui fidanzatini del liceo. Proprio come Stefano Bettarini che reagisce con un post entusiasta con la scritta ‘W l’Amore’ alla notizia che la sua ex Simona Ventura convolerà presto a nozze. Tu vuoi condividere con tutti questo entusiasmo ritrovato in un meraviglioso e solidissimo abbraccio cosmico. Amore: lo vedi dappertutto. Lavoro: coinvolgente come un capo animazione dei villaggi turistici. Fortuna: ti appoggia incondizionatamente. Il consiglio del giorno: serata con i tuoi amici preferiti. Voto 8 con ritmo incalzante.

Capricorno: riuscite ad essere molto generosi e accudenti con Venere a favore che mette in risalto tutto il vostro lato da veri teneroni. Infatti voi alla notizia dell’automobilista che, sbagliando strada, si trova a dover scendere dalla gradinata del Santuario della Beata Vergine delle Grazie a Udine, vorreste trovare il malaugurato autista, consolarlo e poi offrirgli una lezione di guida. E un aggiornamento sulle indicazioni del gps. Tu quando sei così innamorato della vita, pensi proprio a tutto. Amore: il più bravo della classe. Lavoro: sei immancabilmente un campione in questo campo. Fortuna: sempre perfettamente abbinata all’outfit. Il consiglio del giorno: concediti una passeggiata a piedi invece di usare sempre la macchina. Voto 8 e mezzo praticone.

Acquario: in questa giornata ti senti di aver vinto un vero terno al lotto con la Luna Nuova che ti offre grandi opportunità e Marte sempre pronto a darti lo sprint che ci vuole per poter cogliere l’attimo. Sei come Osimhen che vince il pallone d’oro africano con un’annata da super campione. Goditi questo momento di grande splendore. Amore: scintillante. Lavoro: i risultati finalmente arrivano. Fortuna: è nuovamente un’ottima compagna di vita. Il consiglio del giorno: celebra la giornata con una bella cenetta a casa stappando bollicine. Voto 7 + fantastico.

Pesci: la Luna nuova di oggi potrebbe farvi eruttare come il vulcano Marapi in Indonesia. Siete iper sensibili con Venere a favore e vorreste vivere una favola felice con tanto di lieto fine, invece di dovervi scontrare con i cambiamenti e la realtà. Purtroppo oggi vi tocca questo ‘micro’ esamino di coscienza, ma vi prometto che non durerà per molto. Amore: in stand by. Lavoro: ambite a molto di più. Fortuna: non le date più ascolto. Il consiglio del giorno: meditazione per la Luna con tanto di digiuno per accogliere il nuovo. Voto 5 – un po’ in crisi.