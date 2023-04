L’oroscopo di oggi 13 aprile 2023: Bilancia e Capricorno scalciano L’oroscopo di oggi, giovedì 13 aprile 2023, con il quarto di Luna calante. Il Sole in Ariete congiunto a Giove si scontra con la Luna in Capricorno. Come dire che l’io non sente più ragioni e vuole trovare degli spazi per sé, di realizzazione personale. Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato di oggi la Bilancia.

L'oroscopo di oggi, giovedì 13 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Questa giornata spingerà i nati nei segni cardinali (Cancro, Capricorno, Ariete e Bilancia) a rivedere, di nuovo, gli spazi che concedono a loro stessi vs quelli che lasciano occupare dagli altri. Anche simbolicamente parlando.

Con la Luna che oggi è nel segno del Capricorno, ma appunto quadrata al Sole in Ariete, direi che il segno sfortunato sia la Bilancia che deve capire dove voglia andare, mentre il segno fortunato il Toro, di nuovo.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ora che hai nuovamente Venere a favore ti senti davvero inarrestabile, proprio come l’Inter in Champions League. Non importa che tu non sia davvero al massimo per prestanza fisica, con Marte contro, perché Giove ti regala di colpi a sette sponde perfetti, come i campioni di snooker a biliardo.

Amore: citi poesie di Alda Merini fin dal primo mattino.

Lavoro: sei il perfetto collega per una pausa caffè improvvisata.

Salute: professi la gentilezza come un predicatore anglicano la domenica mattina.

Il consiglio del giorno: allena il diaframma per imparare a respirare meglio.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti piace l’ironia, e con ora che hai Mercurio nel tuo segno sei sempre pronto a punzecchiare con battutine sagaci anche il tuo burbero dirimpettaio, a tuo rischio e pericolo. Sono certa che hai riso con un matto quando hai letto la notizia dello scherzo del tifoso che fa con un selfie con l’allenatore Zanetti gridando ‘forza Milan’. Vero?

Amore: hai sempre uno spazietto per baci appassionati sotto al portone di casa.

Lavoro: adori la precisione fino a tre cifre dopo la virgola.

Salute: sei l’amico perfetto da chiamare durante i traslochi.

Il consiglio del giorno: indossa un vestito con stampa Vichy.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

L’amore è arrivato come un tornado ad aprire le porte del vostro cuoricino, con Venere che è tornata nel vostro segno e vi fa sentire in pieno tumulto ormonale, come vedere Timothée Chalamet nel film Dune. Siete più innamorati di Millie Bobby Brown, che annuncia le sue nozze con quel figaccione di Jake Bongiovi. Voi siete già prontissimi al fatidico ‘sì!’.

Amore: cercate online i siti migliori di wedding planner.

Lavoro: siete così fiduciosi che non temete alcun crack finanziario.

Salute: con una semplice maglietta bianca e jeans siete splendidi.

Il consiglio del giorno: acquistate oro che pare sia un ottimo investimento.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Lo so che ora che hai Mercurio a favore, sei certo che le tue idee siano più geniali di chi ha inventato la ruota o la racchetta elettrica contro le zanzare d’estate. Proprio come JLo, che lancia la sua nuova linea di Spritz con Delola, ispirati ai suo viaggi in Italia e a basso contenuto calorico. Ricordati di non dare tutto per scontato, sopratutto oggi che hai la Luna storta.

Amore: il sesso è il tuo spuntino serale preferito.

Lavoro: sei sicuro come un giocatore di poker al texas hold’em.

Salute: il tuo sport preferito è il bungee jumping.

Il consiglio del giorno: iscriviti a Second Life.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ora che il tuo cuoricino si è scaldato e hai ritrovato la fiducia in te stesso, dovresti stare attento alle dichiarazioni pubbliche, in particolare a quelle sui social. I tuoi post hanno lo stesso tono di quelli di Elon Musk che ironizza sul nome di Twitter, trasformandolo Titts, ovvero ‘tette’ in inglese. Ti assicuro che non a tutti potrebbe piacere.

Amore: sei dolce com un cono maxi crema e cioccolato.

Lavoro: al momento non hai proprio fiuto per gli affari.

Salute: la tua criniera è perfetta per gli spot della Loréal.

Il consiglio del giorno: vai a fare shopping in un negozio second hand.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei simpatica, sagace e intuitiva come Luis Sal, che è diventato il nuovo idolo dei cugini d’oltralpe per l’ultimo video della classifica dei migliori croissant di Parigi, durante le proteste delle scorse settimane. Mercurio e la Luna a favore oggi ti danno quella giusta spinta per poter cogliere al volo qualsiasi situazione che ti porterà grandi risultati.

Amore: sei incredibile quando ti scateni sotto le coperte.

Lavoro: sei capace di risolvere a mente le equazioni di Navier-Stokes.

Salute: sei pronta per iscriverti allo Spartan.

Il consiglio del giorno: stampa le foto della tua Pasquetta con gli amici.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

I buoni sentimenti finalmente trionfano nel tuo cuoricino, e riescono a mantenere i tuoi nervi saldi nonostante Marte contro e la Luna storta. Sei piena di buoni propositi, come Ezio Greggio, protagonista in queste giornate per l’appello sui social per aiutare la mamma in difficoltà. Tu sei un vero cuore d’oro.

Amore sei un tripudio di dolcezza come il tortino al cioccolato con cuore fondente.

Lavoro organizza una routine lavorativa perfetta per arrivare pronta ai momenti di stress prima delle vacanze.

Salute: tu voi relax assoluto.

Il consiglio del giorno: prepara una torta al cioccolato con le uova che hai ricevuto a Pasqua.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Orami sei certo che ti sia passato totalmente il mal de vivre con Venere che non è più in opposizione. Ma non dovresti abbassare la guardia, perché con Mercurio ancora contro tu sei un vero credulone, tanto che non riesci a comprendere perché faccia notizia la scelta di Kuwait News, che ha come front woman un’intelligenza artificiale. Ti assicuro che non è fondamentale che tu sia sempre sul pezzo.

Amore: sei un amante focosissimo.

Lavoro: dedica la giornata ad apprendimenti e studio.

Salute: dovresti iniziare a condividere i tuoi segreti di bellezza.

Il consiglio del giorno: fai una micro dieta detox dopo i pasti luculliani dello scorso week end.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ti piacerebbe molto essere desiderato e osannato come la regione Sicilia che è diventata, complice The White Lotus, la metà più richiesta delle star di Hollywood. Purtroppo con Venere in opposizione sei desiderabile come un istrice con tutti gli aculei dritti. Questa ti pare proprio una vera ingiustizia, ma non temere che Giove farà in modo che tu possa trovare la persona giusta, che ti ama lo stesso, anche se non hai il sorriso di Justin Bieber.

Amore: lo desideri fortemente come le scarpe all’ultimo grido quando sei alla fine del mese e sei al verde.

Lavoro: dimostra a tutti che puoi sempre essere un vero asso nella manica.

Salute: la parola d’ordine per te è comodità e un paio di Birkenstock da ora fino a Settembre.

Il consiglio del giorno: metti nella tua wish list la collezione dei personaggi della Marvel di Swarovski.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Tu vuoi sempre il massimo, perché punti a tutto ciò che luccica ed è lussuoso. Oggi con la Luna nel tuo segno, che pretende sempre un trattamento stile resort di super lusso alle Bahamas, vorrai certamente provare il cappuccino con scaglie d’oro che spopola a New York e che costa ‘solo’ venti dollari a tazza. Prenota subito un last minutes per goderti quest’esperienza unica.

Amore: sei un bravissimo istruttore per baci super appassionati.

Lavoro: ti piace dare ordini come un comandante di un veliero.

Salute: non sollevi neppure la borsa della spesa, tu pretendi la consegna a domicilio.

Il consiglio del giorno: guarda il film ‘Una notte da dottore’ per una serata rilassante.

Voto 6+

L'oroscopo di oggi per l'Aquario

Tu devi stare molto attento a tutto il mondo tecnologico, perché con Mercurio contro sei proprio a rischio di blackout su tutti i tuoi device, inclusi i programmi super sofisticati del forno a vapore. Mi raccomando, evita le postazioni pubbliche per ricaricare cellulari e tablet perché pare siano una vera ‘trappola’ degli hacker per rubare le tue informazioni. A questo punto per il momento, passa all’analogico.

Amore sei ricercatissimo ora che sei di nuovo sul mercato.

Lavoro tu manda lettere cartacee e pizzini, vedrai che funzionano lo stesso.

Salute cogli al volo la proposta di una bel calcetto con gli amici.

Il consiglio del giorno: regala ‘Affanculo’ la guida definitiva della Lonely Planet a chi ti sta antipatico.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete più audaci di Isabel Oliveira, che va a fare la spesa al supermercato indossando unicamente la biancheria intima come protesta anti-razzista. Marte, e oggi anche la Luna a favore, vi danno il coraggio di mettervi a nudo e in prima fila per cause davvero nobili e importanti. Siete davvero inarrestabili.

Amore: qui c’è sempre molta carne al fuoco.

Lavoro non vi piacciono i mezzi termini, anzi voi andate sempre diritti al punto.

Salute: siete i perfetti candidati per aiutare l’amichetto a riorganizzare tutto il soggiorno.

Il consiglio del giorno: ascoltate l’album ‘Amore’ di Madame.

Voto 7 –