Oroscopo, le previsioni di oggi giovedì 12 settembre per tutti i segni zodiacali L'oroscopo di oggi, giovedì 12 settembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano gli astri in questa giornata. La Luna in Capricorno che si oppone a Marte rende nervosetti i segni cardinali: il segno fortunato é la Vergine mentre il segno sfortunato l'Ariete.

Nell’oroscopo di oggi, giovedì 12 settembre 2024 la Luna in Capricorno si oppone a Marte ma sostiene Mercurio. Sarà facile quindi che le intuizioni siano fortissime e illuminanti, spesso esplosive. Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato l’Ariete.

Ariete

Impossibile per te non rosicare per qualsiasi cosa. Tra la Luna storta, Venere in opposizione e Marte contro, sei infastidito da tutto e da tutti. L’invidia dilaga e ti esprimi come una limonata fredda senza zucchero. Riesci a essere pungente anche sull’ennesima medaglia di Stefano Raimondi, che si dimostra leggenda del nuoto a Parigi. Ricorda che non tutti hanno voglia di sentire le tue rimostranze che dilagano come un fiume in piena.

Amore: sei come un repellente per le zanzare.

Lavoro: le tue parole hanno l’effetto di un sottofondo rumoroso.

Fortuna: sei elettrico che fai prendere a tutti la scossa.

Il consiglio del giorno: non è necessario avere un’opzione su tutto.

Voto: 5 irritato.

Toro

Ti senti e sei il segno giusto al momento giusto. Hai riconquistato il tuo grande aplomb grazie a Mercurio, Marte e alla Luna a favore. Sei come Alessandro Giuli, presidente del Maxi di Roma diventato il nuovo Ministro della Cultura. Tu arrivi in soccorso per mettere a posto qualsiasi situazione. Con te vicino ci sentiamo tutti più rassicurati.

Amore: piaci proprio a tutti.

Lavoro: quando parli tu, tutti in silenzio assoluto.

Fortuna: perfetta come la pochette nel taschino della giacca.

Il consiglio del giorno: alterna serietà con battute di spirito.

Voto 7 e mezzo serio ma non troppo.

Gemelli

Nonostante voi siate parecchio dubbiosi sulle vostre capacità, per colpa di Mercurio contro, i successi continuano comunque a rallegrare la vostra giornata. Con Venere a favore e Giove nel vostro segno non ci sono dubbi sui vostri talenti. Potete raggiungere grandissimi obiettivi proprio come Pedro Almodovar che vince il Leone d’Oro a Venezia con il film “La stanza accanto“. Avete la grande fortuna di potervi far sorprendere dalla vita in tutte le sue forme e manifestazioni.

Amore: da coltivare come i pomodori sul balcone.

Lavoro: pronti al raccolto.

Fortuna: sempre presente all’appello.

Il consiglio del giorno: sorrisi e gratitudine.

Voto 7 molto bene.

Cancro

Puoi sfruttare la grande saggezza che ti regala Mercurio. Non ti lasci assolutamente infastidire dalla Luna in opposizione e vai diritto per la tua strada.. Potresti essere proprio tu ad aver avuto l’idea del ‘Condominio per nonni’ a Torino con tanto di medico presente 24 ore su 24. Quando ti impegni tu sai progettare senza dimenticare nessun passaggio o dettaglio. Ti senti investito di grandi responsabilità a cui tu ovviamente vuoi rispondere al meglio e ci riesci pure.

Amore: non è menzionato nella tua agenda giornaliera.

Lavoro: punti solo all’eccellenza.

Fortuna: sopperisci con forza e determinazione.

Il consiglio del giorno: guarda Temptation Island per alleggerire la serata.

Voto 5 e mezzo intransigente.

Leone

Quando si parla di grazia e bellezza ti senti subito chiamato in causa. Venere addolcisce i tuoi modi e ti garantisce un’immagine davvero armoniosa. Sei così leggiadro che potresti partecipare al ‘Ballo in Bianco’ la grande festa della danza di Roberto Bolle che si ripete tutti gli anni in Piazza del Duomo a Milano. Ti assicuro che con chignon e tutù bianco sei un vero schianto.

Amore: coda di ammiratori sotto casa.

Lavoro: anche quando non ti impegni tutto riesce benissimo.

Fortuna: sempre impeccabile per te è automatico.

Il consiglio del giorno: ogni tanto opta per un look casual.

Voto 7 e mezzo pronto a plié, chassé e jeté.

Vergine

Senti di avere le capacità per dare il massimo su qualsiasi punto e argomento. Sei la favorita delle stelle con Marte, Mercurio e la Luna a favore. Potresti addirittura puntare su imprese straordinarie. Ad esempio potresti decidere di percorrere tutta l’autostrada più lunga del mondo, la Panamericana dall’Alaska alla Terra del Fuoco, senza l’ausilio di navigatori satellitari. Tu sai perfettamente dove ti trovi, dove vuoi andare e come e quando ti vuoi fermare. I tuoi programmi sono perfetti perché guidati da ottimi astri.

Amore: cuoricino tenerissimo in privato.

Lavoro: sei un leader nato.

Fortuna: non è indispensabile.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggio importante per le vacanze di Natale.

Voto 8 e mezzo a bomba.

Bilancia

Nonostante Venere sia in transito nel tuo segno, portando benessere e bellezza, tu hai una profonda necessità di conferme. In particolare oggi con la Luna storta. Vuoi essere rassicurata come gli investitori che hanno visto sfumare miliardi di dollari nel mercato azionario americano la prima settimana di settembre. Pretendi concretezza che si può anche tradurre semplicemente in caldi e solidi abbracci.

Amore: tutta da coccolare ma come dici tu.

Lavoro: ti metti in stand-by.

Fortuna: non sai quando arriverà come i mezzi pubblici a Roma.

Il consiglio del giorno: non puntare troppo i piedi.

Voto 5 traballante.

Scorpione

Hai la capacità di comprendere appieno le difficoltà grazie al grande intuito di Mercurio e alla Luna a favore. Hai la forza e la determinazione per metterti a nudo e raccontare le tue esperienze più importanti e difficili. Sai dare carica e forza come la principessa Kate che esprime nel video in cui annuncia la fine delle cure e si mostra al pubblico nel suo quotidiano più intimo insieme alla famiglia. Essere schietti e sinceri è una vera forza che tu esprimi serenamente.

Amore: colpo di fulmine.

Lavoro: sfrutti anche l’intelligenza emotiva.

Fortuna: hai qualità da regalare anche agli altri.

Il consiglio del giorno: la sincerità premia sempre.

Voto 8 fortissimo.

Sagittario

Con te bisogna proprio mettere i puntini sulle ‘i’ perché i fraintendimenti sono all’ordine del giorno. Tutta colpa di Mercurio contro. Sono certa che sei ancora lì incredulo a pensare all’intervista di Giuliana Moreira a ‘La volta buona’ che afferma di essere nata uomo, perché non hai colto l’ironia. Con te è inutile scherzare o provare con i doppi sensi. Il tuo intuito pare essere rimasto in vacanza e non abbiamo alcuna intenzione di rientrare. Meglio darti semplici istruzioni da seguire come quelle della confezione del Lego.

Amore: è tutto nella tue fantasie.

Lavoro: meglio restare a ‘bocce ferme’.

Fortuna: non è una tua complice.

Il consiglio del giorno: fai domande se non hai capito bene.

Voto 6 e mezzo confuso.

Capricorno

Di certo non hai alcuna necessità di grande movimento. Anzi preferisci stare fermo nella tua comodità in cui tu hai tutto sotto controllo. Se Marte contro ha fatto traballare i tuoi valori, ci pensa la Luna a darti quella sicurezza per te fondamentale. In fondo tu non ci vedi niente di male nella ormai celebre nave per la crociera intorno al mondo ferma definitivamente in porto. Tu al vagare preferisci profonde e salde radici.

Amore: solido e tradizionale.

Lavoro: sei produttivo nel tuo ufficio con poltrona ergonomica.

Fortuna: la consideri solo se ha le stesse funzionalità del servizio in camera.

Il consiglio del giorno: inizia a programmare il cambio di stagione.

Voto 8 solidissimo.

Acquario

Senti un certo bisogno di indipendenza e di spiccare il volo. Con Venere a favore hai proprio voglia di nuove esperienze. Esattamente come Damiano David che annuncia il suo primo progetto da solista senza però chiudere totalmente i rapporti col gruppo che l’ha reso celebre: i Måneskin. Tu hai anche quel giusto coraggio per farti avanti. Bravo perché ti assicuro che non è da tutti.

Amore: voglia di esperienze poco serie.

Lavoro: pronto per il business plan.

Fortuna: ti accompagna nelle tue avventure.

Il consiglio del giorno: weekend in solitaria senza meta fissa.

Voto 7 all’avventura.

Pesci

C’è una grande voglia di evasione e necessità di esprimere la vostra fantasia. Oggi la Luna a favore vi spinge a far emergere ed espandere il vostro lato creativo compresso da Mercurio in opposizione. Il posto perfetto per voi è sicuramente il ‘Fantasy Fest’ ad Arda dove vi potreste immergere nella Terra di Mezzo con tanto di orecchie a punta e abiti elfici. Vi vedo già pronti con un cosplay, perfetto per l’occasione.

Amore: alla ricerca della metà della mela.

Lavoro: niente orario fisso.

Fortuna: per voi è espressione libera.

Il consiglio del giorno: per viaggetti e spostamenti mettete sempre il navigatore.

Voto 7 + attivissimi.