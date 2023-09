L’oroscopo di oggi 12 settembre 2023: Acquario e Scorpione sono senza cuore L’oroscopo di oggi, martedì 12 settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: Mercurio è isolato e retrogrado. Per fortuna le emozioni sono forti e chiare, soprattutto per i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Dovresti dare spazio a nuove opportunità, invece di sforzarti sempre sugli stessi punti, ovvero che con Marte contro non riesci ad ottenere il giusto riconoscimento. Segui l’istinto della Luna, e pensa che se la celebre Libreria 121+ ha chiuso, nello stesso spazio è stato aperto lo Spazio Munari, dedicato a celebrare il grande maestro. Dai qualche possibilità a nuove opportunità.

Amore: primo della lista.

Lavoro: ti guardi intorno.

Fortuna: cammina fianco a fianco.

Il consiglio del giorno: prova un piatto mai assaggiato nel menù del tuo ristorante preferito.

Voto: 7 +

Toro

Anche se non vuoi assolutamente darlo a vedere, qui c’è proprio un profondo desiderio di passione. Vorresti limonare duro come Kylie Jenner e Timothée Chalamet in pubblico. Purtroppo queste tue voglie non potranno essere ‘accontentate’ rapidamente, anche perché con la Luna storta sei parecchio pressante e rischi di ottenere l’effetto opposto.

Amore: è nella tua lista dei desideri.

Lavoro: qui sempre grandi soddisfazioni.

Fortuna: il cocco degli dei.

Il consiglio del giorno: leggi un simpatico ‘manga’, basta con i manuali da super intellettuale.

Voto 6 e mezzo in fermento

Gemelli

Poco o quasi nulla vi importa di cosa sia stato pubblicato dal Pentagono sull’argomento Ufo, a meno che non ci sia una testimonianza di quanto sia pazzesco ed emozionante il sesso con un alieno. Voi avete proprio il chiodo fisso, tanto che andreste in giro tutto il giorno senza mutande per cogliere qualsiasi situazione al volo. Tenere a freno Venere e la Luna che vi stimolano è praticamente impossibile.

Amore: assetati.

Lavoro: pretendete un premio ogni volta che vi applicate.

Fortuna: vi sentite sulla cresta dell’onda.

Il consiglio del giorno: fate una spesa folle. Regalate dei fiori.

Voto 7 –

Cancro

Ti fanno proprio arrabbiare le strategie ovvie e i ‘mezzucci’, come le compagnie low cost che tagliano i voli per le isole italiane dopo il tetto dei prezzi voluto dal garante. Pretendi sempre chiarezza e correttezza e soprattutto la coerenza come ti consiglia ogni giorno Mercurio a favore. Per te una stretta di mano vale molto di più di un contratto firmato.

Amore: discorsi cuore a cuore.

Lavoro: la matematica non è assolutamente una opinione.

Fortuna: sai sempre come moltiplicarla.

Il consiglio del giorno: trascorri la serata al cinema.

Voto 7

Leone

Ti senti avvolto da amore e interesse, come la Vigna di Leonardo che sta riscuotendo un enorme successo prima della chiusura che ha voluto il gruppo LVMH dopo averla acquistata. Tu pretendi di essere perennemente al centro dell’attenzione e di essere considerato ‘esclusivo’. Venere e la Luna oggi tirano fuori tutte le tue attitudini più profonde da vero Re della foresta.

Amore: appuntamento quotidiano.

Lavoro: più importante tu del capo.

Fortuna: sei artefice del tuo destino.

Il consiglio del giorno: il regalo perfetto per te è un microfono per cantare.

Voto 7 e mezzo sul trono

Vergine

Il caos tu lo riesci a bloccare prima che si scateni il finimondo, esattamente coma la polizia di NY che sospende la semifinale dello Us Open per un'ora per riportare l’ordine. Hai sempre chiarissimo nella tua mente che cosa sta accadendo e come ovviare o recuperare qualsiasi situazione. Mercurio ti regala questa capacità di previsione ma tu non dovresti eccedere con le paranoie.

Amore: ti rilassa parecchio.

Lavoro: proiettata nel futuro.

Fortuna: momento perfetto per azzardate.

Il consiglio del giorno: impara i balletti di Tik Tok anche se non vanno più di moda.

Voto 7 ma rilassati

Bilancia

Di sicuro tu non cadresti mai nell’imbarazzo di Paola Turani sul Red Carpet di Venezia che si avvicina sorridente alla folla ma nessuno le chiede un selfie. Con Venere e anche la Luna a favore tu spicchi come se fossi sempre vestita di lustrini e paillettes. Impossibile non notarti e soprattutto, non amarti.

Amore: puoi permetterti fantasie illegali.

Lavoro: diritta al punto.

Fortuna: goditela tutta senza pensare al domani.

Il consiglio del giorno: shopping invernale.

Voto 8 +

Scorpione

Oggi vorresti fare compagnia alla statua del Cristo degli abissi sommersa, di fronte alla bellissima località di San Fruttuoso. Forse proprio lì potresti trovare un po’ di pace con Venere e la Luna storta che continuano a stuzzicarti. E' possibile che standotene un po’ ‘ammollo’ e creandoti una certa distanza dalle situazioni potresti ritrovare un po’ di chiarezza o addirittura riusciresti ad ascoltare Mercurio che riporta un po’ di sana razionalità.

Amore: sugar free.

Lavoro: concentrazione a singhiozzo.

Fortuna: rompi il salvadanaio.

Il consiglio del giorno: la mattina appena sveglio fai meditazione.

Voto 6 –

Sagittario

Nel tuo profondo vorresti fuggire con Enea ed Elia, che con soli cinquanta euro hanno viaggiato per due mesi percorrendo quattordicimila chilometri in treno in giro per l’Europa. Asseconda questa voglia di avventura e autenticità che ti conferisce oggi anche la Luna e vedrai che potrai addirittura fare chiarezza nella tua mente, al momento ancora in piena confusione a causa di Mercurio.

Amore: la fantasia vola.

Lavoro: mission impossible: pianificare.

Fortuna: regali sorrisi e speranze.

Il consiglio del giorno: sempre pronto per imprevisti e serate speciali.

Voto 7 + avventuroso

Capricorno

A volte sarebbe meglio non fare grandi programmi e godere delle fortune che si hanno. Lo so che che trovi assurda la storia di Lara, la miliardaria inglese che in pochi anni ha sperperato un’ingente vincita alla lotteria. Con Marte contro hai un estremo bisogno di relax e coccole che puoi assolutamente permetterti, perché con Mercurio dalla tua tu controlli sempre attentamente tutte le entrate e uscite e in fondo qualche ‘sgarro’ te lo potresti proprio concedere.

Amore: vuoi totale dedizione e attenzione.

Lavoro: tutto sempre sotto controllo.

Fortuna: vorresti andare in giro con un lettiga, come gli imperatori.

Il consiglio del giorno: guarda i voli per le mete esotiche.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Sei interessato all’amore come Fedez al matrimonio della cognata Francesca Ferragni, dove è stato immortalato sempre attaccato al telefono intento a letture davvero travolgenti o così si presume. Come darti torto mio caro, con Venere e la Luna stortissimi tu saresti addirittura disposto a imparare il punto ‘smock’ pur di evitare qualsiasi interazione anche se solamente amicale.

Amore: non classificato.

Lavoro: pronto a sfide.

Fortuna: l’hai richiesta a Babbo Natale.

Il consiglio del giorno: guarda tutti i trend della stagione autunno inverno.

Voto 5

Pesci

Da sempre vi piacciono i lieto fine e le favole romantiche che fanno esultare il vostro cuoricino. Di certo non vi è sfuggita la love story tra Luisa Corna e Stefano Giovino, più giovane di ben quindici anni. In fondo voi con Mercurio contro non siete di certo maestri di calcolo matematico e questo ‘dettaglio’ di cui tutti parlano vi è sfuggito. Voi calcolate solo i sentimenti, nulla di più.

Amore: alla Michela Murgia, totale e senza schemi.

Lavoro: solo se futuristico.

Fortuna: ne tenete sempre un po’ in borsetta.

Il consiglio del giorno: guardate la serie One Piece.

Voto 6 e mezzo