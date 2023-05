L’oroscopo di oggi 12 maggio 2023: Scorpione e Leone nervosetti L’oroscopo di oggi, venerdì 12 maggio 2023, il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato ancora il povero Leone, che è molto stanco. Tra qualche giorno Giove lascerà il segno dell’Ariete: attenzione agli scandali!

L'oroscopo di oggi, venerdì 12 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro, fortuna e benessere.

Ultimi giorni di Giove in Ariete che, però, si quadra proprio adesso con Plutone. Per questo aspettiamoci il venire a galla di scandali di ogni genere, soprattutto politici e social.

La Luna oggi è ancora nel segno d'aria dell'Acquario, da dove rende il segno più fortunato il Sagittario e il segno sfortunato il Leone.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ti senti ironico, grintoso e irriverente, come Geppi Cucciari che rivolge un discorso leggero ma impegnato sul mondo del cinema al presidente Mattarella. Infatti, sei particolarmente ispirato dalla Luna di oggi, che ti permette di smorzare Venere e Marte contro con grande sarcasmo. Sei così irriverente che potresti salire sul palco di Zelig per far sbellicare dalle risate tutto il pubblico del teatro e quello da casa.

Amore: sei freddino, come il piano d’acciaio della cucina di Cannavacciuolo.

Lavoro: hai quella verve che sa creare subito il giusto spirito si squadra.

Salute: tu in palestra guardi gli altri sudare, anche se sei vestito di tutto punto.

Il consiglio del giorno: guarda il programma ‘Stand up! Comici in prova’.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Oggi sei infastidito da tutto, anche dai pollini, nonostante tu non sia allergico ed è tutta colpa della Luna storta. Neppure Venere a favore può trattenere qualche parolona grossa che scappa facilmente dei flati involontari, che a volte capitano a tutti. Molto probabilmente stai usando lo stesso vocabolario dei lavoratori e turisti che si sono visti cancellare l’ultimo treno della sera a Sestri Levante, e sono rimasti in stazione fino alle cinque del mattino per aspettare quello successivo. Meglio non farti arrabbiare.

Amore: anche con la Luna storta sei sempre molto voglioso.

Lavoro: agli imprevisti tu rispondi con tuoni, fulmini e saette.

Salute: la tua energia è fuori controllo, travolge tutti come il tornado Taz.

Il consiglio del giorno: concediti cinque minuti di meditazione.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Le vostre risposte sono davvero spudorate e piene di sfida, grazie alla Luna di oggi che mette finalmente un po’ di pepe e divertimento. Siete così positivi che potreste fare le stesse promesse dei tifosi del Napoli ,come il bagno hot di Roberta Fico o Paolantoni che gira nudo per le strade della città. Questa voglia di goliardia è un vero toccasana.

Amore: avete voglia di limonare, come gli adolescenti.

Lavoro: le vostre promesse sono come quelle delle diete miracolose fai da te.

Salute: vi piace giocare con i filtri di Instagram per sentirvi dei fighi pazzeschi.

Il consiglio del giorno: mettete sempre in borsa un pettine per ordinare la chioma al bisogno.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti senti un fico pazzesco, come se guidassi la famosissima F40 di Alain Prost, che è appena stata messa all'asta ad una cifra da capogiro. Con Venere e Marte dalla tua tutto, ma proprio tutto, ti sembra facile come schioccare le dita. In più, grazie a Mercurio, hai l’intuito di un vero genietto che si sa orientare perfettamente in qualsiasi situazione come un capo scout in un bosco sconosciuto.

Amore: lo vivi come i pappagallini ‘inseparabili’.

Lavoro: sei formidabile e rapido, come l’ordine su Amazon con consegna il giorno dopo alle otto del mattino.

Salute: anche lo specchio ti fa i complimenti quando fai un ultimo controllino prima di uscire di casa.

Il consiglio del giorno: fai shopping di costumi per l’estate.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Leone

Nelle relazioni amorose sei particolarmente scoraggiato, oggi con la Luna proprio stortissima. Invece di prendere tutto di petto e sul personale, cosa alquanto facile con Mercurio contro, dovresti focalizzarti sulle affinità e i gusti simili. Proprio come le due royals Kate e Meghan, che amano profondamente la moda tanto da sfoggiare le medesime scarpe durante gli eventi pubblici. Questo è certamente un tema su cui avrebbero dovuto puntare le tue celebri cognate per creare una forte sintonia.

Amore: ammorbidisci le tue emozioni con un buon balsamo iper idratante.

Lavoro: rileggi almeno tre volte le email prima di rispondere.

Salute: sei fastidioso come chi insiste a far suonare il telefono all’infinito.

Il consiglio del giorno: metti in borsa un piccolo beauty set per le emergenze.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Preparati a grandi amori ed emozioni sotto le coperte, perché con Venere e Marte a favore, passerai la maggior parte della tua giornata in posizione orizzontale, e non per dormire. Sei in pieno tripudio sentimentale proprio come Alessandra Amoroso che ha proprio gli occhioni a forma di cuore mentre è stata paparazzata in giro con la sua nuova fiamma: Valerio Pastore. Sei totalmente in preda alle emozioni.

Amore: sei così felice che cammini tre metri sopra il cielo.

Lavoro: quando parli tu stanno tutti zitti come con il rettore dell’Università.

Salute: sei l’immagine della perfezione.

Il consiglio del giorno: potresti aprire un tuo Podcast per dare consigli di bellezza.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Venere e Marte contro sono una vera sfida per il tuo lato estetico, perché non fai altro che notare le minacciose rughette di espressione come indice di un inesorabile declino. NO PANIC. Sfrutta la Luna per affrontare questa sensazione di ‘scatto di crescita’ come Michelle Hunzicker che più che una nonna si sente una mamma al quadrato. Vedi che con solo un piccolo cambio di angolazione di prospettiva tutto si può digerire più facilmente?

Amore: ormai hai deciso di posticiparlo alle vacanze scolastiche.

Lavoro sei infastidita anche dal rumore di una sedia che scricchiola.

Salute: opta per uno stile comodo e sportivo.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di panta palazzo.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Con Mercurio contro, e oggi pure la Luna stortissima, oggi tu hai bisogno di certezze, e i mappazzoni confusi sono per te come chi prova le zuppe orientali piene di ingredienti sconosciuti per la prima volta. Di certo l’annuncio che con Twitter si avrà anche la possibilità di effettuare chiamate audio e video ti ha molto disorientato, perché senti la necessità di limitare le comunicazioni senza essere ossessionato da continui squilli o tweet.

Amore: oggi vuoi solo tenerezza e comprensione.

Lavoro: ricorda di fare sempre un sorriso smagliante dopo le aspre critiche, ha lo stesso effetto di un digestivo.

Salute: vorresti partecipare a una gara di braccio di ferro con un gruppo di Harleisti.

Il consiglio del giorno: fai qualche ora di detox tecnologico.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Lasciati travolgere dalla Luna di oggi, e concediti una coccola o un regalo perché con Saturno contro ultimamente sei fisicamente ed emotivamente affaticato. Potresti essere colto da slanci di shopping come quelli di Jacques Garcia, che nel corso della sua mirabolante esistenza ha accumulato dei tesori davvero curiosi come il letto di Napoleone o il salottino di Maria Antonietta, di recente messi all'asta. Ricorda sempre di controllare il tuo conto corrente prima di usare carta di credito.

Amore: ti lanci in promesse difficili da mantenere.

Lavoro: frena tutto il tuo entusiasmo dilagante potrebbe indurti in passi falsi.

Salute: vorresti un lungo massaggio alla schiena per toglierti un po’ di peso dalle responsabilità.

Il consiglio del giorno: mettiti le cuffiette e balla come se nessuno ti stesse guardando.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Stai scalpitando come un cavallo pronto alla corsa perché senti già che Giove sta per arrivare a favore, e hai pronta la lista di tutti i desideri che gli chiederai di realizzare. Attenzione a cantare vittoria perché il pianeta della fortuna potrebbe tirarti qualche ultimo tiro mancino perché oggi è ancora contro. Proprio come è successo al campione Evenepoel al giro di Italia che è caduto a causa di un cane che gironzolava per strada perdendo così le prime posizioni. Capito?

Amore: sei un vero single incallito.

Lavoro: tu vuoi vincere sempre.

Salute: tu opti per lo stile ‘minimalist’.

Il consiglio del giorno: scrivi su un quadernino la lista dei cento desideri, ti assicuro che è più difficile di quello che credi.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei fiducioso verso la vita come un cucciolone di labrador che tra tutti gli amici a quattro zampe ha il titolo di ‘babbacchione’. La Luna nel tuo segno ti fa sentire spensierato come su un'amaca, con la consapevolezza di vivere nel paese più bello e dove di mangia meglio al mondo: l’Italia. Tu di certo non avevi dubbi su questo primato e non hai bisogno di studi anglosassoni firmati da professoroni con nomi ridondante. Segui il tuo istinto.

Amore te lo godi con tutti i sensi.

Lavoro tu sei già in pausa dalle otto del mattino.

Salute la frenesia della metropoli non ti coinvolge perché sei particolarmente zen.

Il consiglio del giorno: prepara un buon piatto di spaghetti al sugo fatto in casa.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete dei veri esperti di bellezza ed estetica, con Venere a favore avete il quid dei grandi stilisti e intellettuali moderni per mettere in evidenza le silhouette. Proprio come la guru del makeup Linda Cantello, che verrà ricordata dalle generazioni future come l’inventrice dello smokey eyes. Quindi impegnatevi immediatamente per realizzare qualche cosa di davvero grande!

Amore: per voi è naturale come respirare.

Lavoro: siete preparatissimi su tutte le materie.

Salute: mandate in delirio il portiere di casa ogni volta che passate di fianco alla guardiola.

Il consiglio del giorno: acquistate specchi da mettere per tutta casa.

Voto 8