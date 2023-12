Oroscopo di oggi, 12 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, martedì 12 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: il segno fortunato di oggi è il Sagittario stesso mentre il segno sfortunato i Gemelli. Ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 12 dicembre 2023, la Luna percorre l'ultimo pezzettino del suo ciclo nella fase lunare che si chiama di Luna balsamica. Dopo mezzanotte (quindi già domani) sarà Luna nuova, congiungendosi al Sole a 20 gradi del segno del Sagittario. Sole, Marte e la Luna saranno tutti in un bellissimo aspetto con Chirone, come ad indicare la voglia di indagare e risolvere.

Ariete: sei così entusiasta, grazie alla Luna a favore, che potresti riuscire a fare l’impossibile. Potresti imparare il celebre balletto della canzone ‘Thriller’ di Michael Jackson, che proprio in questi giorni compie ben quarant’anni, in pochi minuti. Marte dalla tua ti sta trasformando in un vero atleta dotato di grandissimo talento. Forse la tua strada potrebbe essere nel mondo del fitness visto che con Mercurio contro il lavoro intellettuale lo eviti molto volentieri. Amore: maratona sotto le lenzuola. Lavoro: ricordati di chiedere sempre una mano al tuo collega secchione. Fortuna: la tua compagna di festeggiamenti preferita. Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di danza moderna. Voto: 7 + a passo di danza.

Toro: ti impegni sempre con grandissima dedizione e serietà. Mercurio a favore ti fornisce le capacità giuste per far decollare il tuo business. Sei proprio come Bradley Cooper, che si mette dietro ai fornelli di un food truck per inaugurare la sua nuova attività a New York. Tu non ti risparmi mai, anzi sei sempre pronto a raddoppiare il tuo interesse e la tua partecipazione. Amore: sei troppo indaffarato per considerarlo. Lavoro: è il campo di azione preferito. Fortuna: ti suggerisce ottime idee. Il consiglio del giorno: impara una ricetta nuova come il panettone salato imbottito. Voto 6 + tutto casa e lavoro.

Gemelli: attenzione a gestacci o a qualche parolina di troppo, perché tra la Luna stortissima e Marte contro non riuscite proprio a controllarvi. Proprio come la giornalista della BBC che esordisce al telegiornale in diretta con un bel dito medio alla telecamera. Mi raccomando occhio agli ‘scazzi’ alla risposta o a discussioni su prese di posizione inutili. Amore: neppure questo riesce ad addolcirvi. Lavoro: vorreste vincere il primo premio alla lotteria. Fortuna: ne avreste bisogno di una extra dose. Il consiglio del giorno: organizzate un torneo di Risiko con i vostri amici. Voto 5 – nervosetti.

Cancro: sicuramente sei stato proprio tu a suggerire alla società Pantone il ‘Peach Fuzz’ come il colore dell’anno duemilaeventiquattro. Tu che sei ispirato da Venere a favore adori quella delicatezza avvolgente delle sfumature pastello che ricordano i petali e il profumo di una rosa primaverile. Dedicarsi unicamente alla sfera emotiva ti fornirà quell’attitudine zen per affrontare Mercurio contro. Amore: sei più buono di un elfo di Babbo Natale. Lavoro: esperto di abbracci consolatori. Fortuna: ti dà sempre una mano a risolvere qualsiasi situazione. Il consiglio del giorno: acquista subito un capo d’abbigliamento nel colore ‘Peach Fuzz’. Voto 7 tutto cuore.

Leone: oggi la Luna a favore ti dà un po’ di pace nella sfera sentimentale, affaticata da Venere contro. Ritrovi te stesso con importanti conferme. Ti sentirai come Sarafine vincitrice di XFactor che ha conquistato i giudici e sbaragliato tutti gli altri concorrenti. Con tutta la determinazione che ti regala Marte il successo è, quasi, garantito. Ti basterà mettere un goccio di impegno. Amore: è la tua ginnastica giornaliera preferita. Fortuna dinamico ed energico come un personal trainer. Il consiglio del giorno: tu la conquisti con la tua determinazione. Voto 7 e mezzo preso bene.

Vergine: con questa tua Luna stortissima potresti lasciarti andare ad affermazioni fuori luogo, ma potresti anche pentirtene. Proprio come le due maestre delle elementari di Genova che hanno spiegato in classe ai bambini che Babbo Natale non esiste provocando lacrime dei piccoli e indignazione dei genitori. Quindi meglio morderti la lingua. Amore: più acida di un lime. Lavoro: sei integerrima e non ammetti alcun errore. Fortuna: non riesce neppure ad ammorbidirti di poco. Il consiglio del giorno scrivi la letterina per Babbo Natale. Voto 5 e mezzo vera rigidona.

Bilancia: avrai la sensazione di trascorrere un’intera giornata al Christmas Magic, il parco a tema Natale più grande d’Italia che si trova al MiCo a Milano. La Luna di oggi potentissima che si congiunge a Marte ti regalano grandissima linfa vitale per poter partecipare ad eventi, workshop, merende e quant’altro con un sorriso davvero smagliante. Sei in perfetto mood natalizio. Amore: cuoricino scalpitante. Lavoro: ti rende felice come il giorno di busta paga. Fortuna: ti regala trucco e parrucco perfetto. Il consiglio del giorno: acquista il biglietto per trascorrere la giornata al Christmas Magic. Voto 6 con tanto di lucine che ti illuminano.

Scorpione: le passioni ti attraversano come una scossa dalla testa fino alla punta dei piedi. Venere nel tuo segno amplifica tutto il tuo lato nascosto da vero sensibilone, ma ora vieni allo scoperto e mostri a tutti la tua grandissima energia. Proprio coma la nostra campionessa Martina Goggia, che canta con grandissimo coinvolgimento l’inno di Mameli sul podio. Sai perfettamente come esprimere tutto il tuo più profondo desiderio. Amore: sali in cattedra per dare lezioni sul tema. Lavoro: perfettissimo con il minimo sforzo. Fortuna: ti calza a pennello. Il consiglio del giorno: canta le canzoni di Natale a squarciagola in macchina. Voto 8 + .

Sagittario: sarà la Luna nel tuo segno o Marte pronto a sostenerti meglio di un Supradine, ma oggi ti senti proprio in una favola. Per farti capire come tu vedrai il mondo in questa giornata dovresti guardare le immagini del salone della Scala di Milano allestito a festa per il gala dopo la Prima. L’ambiente e le vibrazioni sono da Principessa Sissi che danza con il suo bel Franz un walzer di Straus. Pronto a volteggiare? Amore: dai massima priorità. Lavoro: ti palesi solo per le feste e gli auguri. Fortuna: ti senti assolutamente incoronato. Il consiglio del giorno: ascolta a casa tutti i più famosi walzer viennesi. Voto 7 e mezzo principesco.

Capricorno: punti sempre su formalità e istituzionalità che comprendi profondamente e metti in pratica con Mercurio nel tuo segno. Di certo guardando la foto di Natale di William e Kate con i loro figli, scattata dal celebre Josh Shinner, in bianco e nero dove appaiono tutti bellissimi indossano unicamente una semplice camicia bianca ti è venuta voglia di replicare lo scatto. Con Venere a favore questo è proprio il momento giusto per essere immortalati. Amore: sempre al tuo fianco. Lavoro: performance perfette. Fortuna: è un flash pronto a farti risplendere. Il consiglio del giorno: vai dal fotografo a fare le fototessere per i documenti. Voto 8 e mezzo da copertina.

Acquario: l’amore potrebbe sorprenderti come per Simona Ventura che riceve la proposta di matrimonio da Giovanni Terzi in diretta al programma Ballando con le Stelle. La Luna super potente a favore riporta tantissima fiducia e speranza che alla fine anche tu avrai il tanto agognato lieto fine. Devi solo crederci e lavorare costantemente per raggiungere il traguardo. Amore: riempie nuovamente il tuo cuoricino. Lavoro: va proprio a gonfie vele. Fortuna: arriva a consolarti. Il consiglio del giorno: scrivi una lettera d’amore. Voto 7 + verso l’amore.

Pesci: in preparazione a questa Luna stortissima di oggi e anche di domani (spoiler), dovreste optare per la strategia dei pinguini in Antartide che pare facciano decine di micro pisolini anche di pochi secondi per affrontare i climi rigidissimi in cui vivono. Questa sì che potrebbe proprio essere un’ottima trovata per riuscire a tenere i nervi saldi e la mente il più lucido possibile. Amore: le avventure non vi piacciono. Lavoro: avete parecchia robetta in pentola. Fortuna: oggi vi pare sia totalmente finita. Il consiglio del giorno: affrontate un problema alla volta. Voto 5 e mezzo lunatici.