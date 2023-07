L’oroscopo di oggi 10 luglio 2023: Marte rende sexy Vergine e Toro L’oroscopo di oggi, lunedì 10 luglio 2023, non dà inizio soltanto ad una nuova settimana calorosa ma cambia anche gli effetti dei desideri erotici. Con Marte in Vergine da questo pomeriggio ad essere decisamente più vogliosi saranno Toro, Capricorno e la Vergine stessa.

L'oroscopo di oggi, lunedì 10 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

La giornata di oggi dà inizio ad una settimana estiva davvero importante, anche dal punto di vista astrologico: Marte nel pomeriggio entra nel segno della Vergine. Questo cambiamento, che ci porteremo dietro per tutto il resto dell'estate, renderà decisamente più focosi i segni di terra ma anche più determinati e concreti. A soffrire di pigrizia e nervosismo saranno invece i Pesci, i Gemelli e il Sagittario. Oggi la Luna calante si trova nel segno dell'Ariete, quindi il segno fortunato è il Leone, mentre il segno sfortunato sarà il Capricorno.

Ariete

La tua chiave evolutiva, ora che hai Mercurio contro e il tuo cervello è partito in vacanza, è certamente il piacere a cui non puoi rinunciare con Venere e la Luna che ti infiammano tutta la zona che si trova vicino al cuore. Devi sapere che da un recente studio è emerso che proprio il piacere e l’autoerotismo hanno da sempre una importante funzione evolutiva perché aiuta il successo riproduttivo.

Amore: le maratone di sesso sono in assoluto le tue preferite.

Lavoro: pretendi che il capo ti dica quanto sei bravo anche se non hai ancora concluso nulla. Non fare i capricci.

Salute: sei un vero forzuto che potrebbe partecipare alle competizioni di sollevamento pesi.

Il consiglio del giorno: rilassati guardando una partita di snooker in televisione.

Voto: 7 +

Toro

Sai essere preciso e determinato come il garante Mineo che ha chiesto una spiegazione rapida alle compagnie low-cost sul drammatico aumento dei prezzi dei voli che sono più del 50% rispetto allo scorso anno. Con Mercurio a favore tu sei più preciso e zelante di un commercialista, e pretendi sempre spiegazioni logiche e puntuali. Chi lavora o vive con te deve tenersi pronto con calcolatrice alla mano per starti dietro perché il tuo cervello è un super computer che calcola velocemente tutte le opportunità e possibilità.

Amore: puoi essere sedotto solo da un calcolatrice integrale, quella che usano gli i genieri, per intenderci.

Lavoro: perdi facilmente la pazienza e non puoi concedere il quarto d’ora accademico.

Salute: nella tua dispensa non mancano mai snack di ogni genere per la tua improvvisa fame nervosa. Occhio a non esagerare con gli zuccheri.

Il consiglio del giorno: fai sempre un po’ di stretching mattutino per esercitare la tua elasticità.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

La vostra energia è totalmente carica e piena di ‘vite’ come quando si inizia una partita a Super Mario Bros. Venere e anche la Luna vi spingono oltre ai vostri soliti limiti e voi siete così tosti che sapete perfettamente come superarli perché sempre spronati da determinazione e passione. Proprio come Laura Pausini che canta disinvolta di fronte al suo pubblico a Venezia nonostante la pioggia battente. Voi non vi fate di certo spaventare neppure da una bomba d’acqua.

Amore: inaugurate la settimana con grande passioni bollente sotto le lenzuola.

Lavoro: siete dei veri battaglieri che portano alta la loro bandiera.

Salute: pronti a fare la baldoria almeno per tutta la notte.

Il consiglio del giorno: allenate la vostra resistenza per lunghe nuotate al mare.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Non farti demoralizzare da questa Luna storta perché tu devi essere sempre certo dei segnali fortunati che ti regala ogni giorno Giove a favore. Proprio come Ligabue che trionfa con il suo concerto allo stadio di San Siro, che guarda caso è proprio il tredicesimo di tutta la sua carriera. Tu devi sempre credere in te stesso, nel fato e nelle tue capacità.

Amore: oggi puoi usare la scusa del mal di testa, ma solo per oggi.

Lavoro: puoi tranquillamente prenderti un giorno di pausa per avere, domani, una più chiara visione.

Salute: concediti il famoso riposo del guerriero.

Il consiglio del giorno: oggi concediti un bel pisolino pomeridiano. Te lo meriti.

Voto 7 –

Leone

Pare proprio che tu sia baciato dal successo grazie a Venere resident nel tuo segno e dalla Luna di oggi che enfatizza la sicurezza in te stesso. Sai osare come Giorgio Armani alla settimana dell’Haute Couture di Parigi presentando una collezione tutta ‘Rosso Fuoco’ che non vuole assolutamente passare inosservata. Tu che di rosso, d’amore, e di fuoco te ne intendi parecchio ti senti subito in passerella.

Amore: la passione domina in camera da letto.

Lavoro: tu pretendi fotografi e giornalisti come una vera star.

Salute: sei praticamente perfetto come le modelle in passerella.

Il consiglio del giorno: studia le tue pose migliori come Ben Stiller in Zoolander.

Voto 8

Vergine

Al momento non sei ancora la più dolce di tutto lo zodiaco perché sempre infastidita da Saturno contro. Puoi comunque lavorare su questo tuo lato ‘ruvido’ con logica e buon senso che ti regala Mercurio. Potresti studiare anche tu il comportamento dei delfini che pare cambino addirittura il tono di voce materno quando ‘parlano’ con i loro piccoli. Potete sempre fare delle ‘prove generali’ allo specchio per essere convincenti.

Amore: sei al livello lupetto, ci vuole ancora un po’ di strada per diventare capo scout.

Lavoro: non ti sfugge nulla come lo sguardo del falco che controlla il suo territorio di caccia.

Salute: sei capace di vedere difetti invisibili, probabilmente te li immagini tu.

Il consiglio del giorno: acquista una pietra pomice per fare lo scrub ai piedi.

Voto 7

Bilancia

Dovresti unirti al duo Lazza e Bello Figo a scrivere testi di canzoni assurde come l’ultima hit ‘pasta al tonno’. Con Mercurio contro e oggi anche la Luna storta sei particolarmente ispirato per metafore assurde e demenziali. Prendi carta e penna e mettiti a comporre versi ispirati tanto che ti sentirai una vera rock star.

Amore: ricordati che c’è sempre un limite da rispettare come il sonno del partner.

Lavoro: tenerti seduta dietro alla scrivania per più di cinque minuti è una vera impresa.

Salute: per la prova bikini sei assolutamente prontissima.

Il consiglio del giorno: ripassa il vocabolario dei gesti scritto dal mitico Munari.

Voto 7 +

Scorpione

Si sa che tu sei il segno più dispettoso e sagace dello zodiaco e hai idee che stupiscono come gli spettacoli di magia di Arturo Brachetti. Adori la teatralità ora che hai Mercurio a favore tanto che potresti essere stato proprio tu a ispirare il ‘giustiziere-writer’ che imbratta le auto in sosta vietata con la scritta ‘Free Park!’. Anche se eticamente potrebbe essere giusto far riflettere sul tema del parcheggio selvaggio nella capitale, tu devi sempre stare attento con i modi perché con Venere contro dovresti proprio ripassare il galateo e anche il codice civile.

Amore: eviti l’accoppiamento per il troppo dispendio di energie.

Lavoro: sei un vero rivoluzionario, attento a non pestare troppo i piedi al capo.

Salute: appena ti parlano di attività fisica tu ingrani subito la marcia a velocità bradipo.

Il consiglio del giorno: guarda il film di animazione ‘Nimona’ ispirato a un manga.

Voto 6 –

Sagittario

Ti piace da morire fare il maestro di vita, quello che ha sempre un’opinione e ci riempie di consigli, spesso non richiesti. Oggi che hai anche la Luna che ti rende ancora più determinato, sei pronto a dichiarazioni alla Flavio Briatore che da sempre sostiene l’importanza della gavetta e dichiara apertamente che anche suo figlio dovrà iniziare dalle basi e fare il cameriere. Attento perché se tu devi sempre fare i conti con Saturno contro, il grande imprenditore dovrà farli con mamma Gregoraci.

Amore: tu punti a sconvolgimenti amorosi anche in terre sconosciute.

Lavoro: senza che nessuno te lo chieda sei già in cattedra a fare l’appello.

Salute: hai energie inesauribili proprio come la fusione solare.

Il consiglio del giorno: leggi il libro: ‘Lo zen e il tiro con l’arco’.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Ti sentiremo proferire commenti acidissimi con l’aggiunta di borbottii incomprensibili con la Luna storta e Mercurio contro che inaspriscono la tua capacità di comunicazione. Hai un’opinione sempre pronta su tutto, ma giusto per lamentarti. Infatti sei già pronto a criticare Amadeus che pare voglia invitare al prossimo Sanremo la celebre e molto discussa Megan Markle. Ti piace proprio questo tuo nuovo ruolo da commentatore di pomeriggio cinque.

Amore: sei spinoso come un riccio di mare.

Lavoro:sei campione mondiale di botta e risposta.

Salute: per trovare un po’ di serenetità chiedi direttamente a googla Maps.

Il consiglio del giorno: disconnettiti dal mondo dei social per tutto il pomeriggio.

Voto 6 +

Acquario

Percepisci Venere contro come il movimento Just Stop Oil che fa irruzione sui campi di Wimbledon. Per fortuna oggi ci pensa la Luna a favore a tirarti su un po’ l’umore. Dovresti valutare questo periodo per fare una profonda riflessione e optare per un positivo salto di qualità. Tu che sai sempre come trovare i punti di forza in qualsiasi situazione sono certa che ce la potrai fare.

Amore: ti sentivo particolarmente fiducioso tanto che ti metti in azione.

Lavoro: tu continua a tentare nonostante i pronostici negativi.

Salute: tu pretendi poco sforzo e impegno come una costante di vita.

Il consiglio del giorno: immergiti nel tuo tempo libero nella lettura.

Voto 5 +

Pesci

Tutta la determinazione che vi sta dando Saturno nel vostro segno voi la declinate su qualsiasi argomento di vita. Infatti sono certa che non vi siate assolutamente persi l’inaugurazione dei saldi lo scorso weekend con acquisti che avete sapientemente programmato da mesi per accaparrarvi il pezzo giusto al prezzo giusto. Quando si parla di organizzazione voi, ad oggi, siete in assoluto i massimi esperti.

Amore: ora si che fate proprio sul serio.

Lavoro: voi andate avanti con i vigore di un rullo compressore.

Salute: vi sentite dei fichi stratosferici come Gigi Hadid che va a fare shopping con la sua BFF Kendall Jenner.

Il consiglio del giorno: ricontrollate per la decima volta il planning delle vostre vacanze, potreste aggiungere qualche dettaglio che vi era sfuggito.

Voto 7 e mezzo