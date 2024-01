Oroscopo di domani 10 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, mercoledì 10 gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Capricorno vicina a Marte può amplificare le emozioni a tal punto da farcene perdere il controllo. Il segno fortunato è lo Scorpione e il segno sfortunato il Cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 10 gennaio 2024, ci sono tante tante emozioni tutte insieme e tutte incontenibili! Mentre Mercurio rende ancora offuscato il pensiero, intanto la Luna scatena le emozioni. Soprattutto le ambizioni.

Ariete

Amore: vuoi vivere come in un idillio.

Lavoro: l’ufficio lamentele lo affidi a un tipo tosto stile buttafuori delle discoteche.

Fortuna: è un caldo piumone in cui rotolarsi come un involtino primavera.

Il consiglio del giorno: affida il programma dei tuoi prossimi viaggi a un’agenzia specializzata.

Voto: 6 e mezzo e molto riposo.

Toro

Amore: ore di grandi performance.

Lavoro: sei maestro di ‘good vibes’.

Fortuna: meraviglioso sotto ogni angolazione.

Il consiglio del giorno: coinvolgi tutti i tuoi colleghi in un momento ‘disco’ per stemperare lo stress da rientro.

Voto 7 e mezzo energetico.

Gemelli

Amore: è ancora in vacanza alle Maldive.

Lavoro: seguite sempre le indicazioni del capo.

Fortuna: niente colpi di testa. Optate per la tranquillità.

Il consiglio del giorno: controllate sempre il percorso su Google Maps prima di partire.

Voto 5 e mezzo e prendetela con filosofia.

Cancro

Amore: la tua controparte deve saperti soddisfare al cento per cento.

Lavoro: hai una gran voglia di cambiare tutto l’ufficio a partire dalla disposizione delle scrivanie.

Fortuna: dovresti ascoltare i suoi buoni consigli.

Il consiglio del giorno: inizia a valutare un ‘piano di uscita’ per non dover discutere troppo con tutti.

Voto 5 e mezzo fumantino.

Leone

Amore: adorato da tutte le inquadrature.

Lavoro: sei pronto a farti anche ammirare e adorare dal capo.

Fortuna: ti conferisce sempre l’illuminazione giusta per mettere in mostra il tuo profilo migliore.

Il consiglio del giorno: fai una video storia con le immagini più iconiche dell’ultimo anno da mettere sui social.

Voto 7 incontenibile.

Vergine

Amore: rispondi solo a sentimenti sinceri.

Lavoro: vai avanti per la tua strada a colpi di determinazione.

Fortuna: ti sorprende come un ultimo torroncino dimenticato nella calza della Befana.

Il consiglio del giorno prenota un volo direttamente sul sito di Ryanair.

Voto 7 alla riscossa.

Bilancia

Amore: devi trovare la ‘chiave giusta’.

Lavoro: c’è bisogno di molta calma per riflettere.

Fortuna: ti mette di fronte a scelte importanti.

Il consiglio del giorno: inizia a tagliuzzare tutta la carta che trovi in casa per produrre coriandoli ‘home made’.

Voto 6 e mezzo e grandi riflessioni.

Scorpione

Amore: la aggiungi tra le tue priorità.

Lavoro: riorganizzi tutto in funzione di quello che più ti piace fare.

Fortuna: investila tutta nelle tue passioni.

Il consiglio del giorno: inizia a pianificare sulla tua agenda del duemilaeventiquattro.

Voto 8 molto propositivo.

Sagittario

Amore: la tua materia preferita.

Lavoro: vuoi tenere tutto e tutti sotto controllo.

Fortuna: ne sei sempre ben fornito.

Il consiglio del giorno: organizza un appuntamento al buio per due conoscenti.

Voto 7 e mezzo concentrato sull’amore.

Capricorno

Amore: un vero portento.

Lavoro: le tue finanze sono pronte a lievitare.

Fortuna: sempre e immancabilmente presente.

Il consiglio del giorno: acquista un gratta e vinci dal tabaccaio.

Voto 8 per la fortuna.

Acquario

Amore: super accudente.

Lavoro: neppure il capo riesce a starti dietro.

Fortuna: ti appoggia incondizionatamente.

Il consiglio del giorno: è il momento giusto per fare decluttering.

Voto 7 e mezzo e riordinare tutta la casa.

Pesci

Amore: sentimenti veri e sinceri.

Lavoro: non è obbligatorio esprimervi su ogni argomento.

Fortuna: fisicamente decisamente vigorosi.

Il consiglio del giorno: prima di rispondere a una domanda, contate fino a dieci.

Voto 7 e mezzo per la sensibilità.