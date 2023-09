L’oroscopo di oggi 1 settembre 2023: Sagittario e Gemelli navigano nei dubbi L’oroscopo di oggi, venerdì 1 settembre 2023, e le previsioni segno per segno: sono tanti gli aspetti nel cielo che sollecitano le emozioni ma creano anche confusione. Il segno fortunato è il Cancro, mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 1 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Con i tanti pianeti retrogradi e con Sole e Saturno che sono isolati, direi che la sensazione di essere un po' persi è davvero fortissima. Aspettiamo almeno che la Luna a metà pomeriggio entri in Ariete e la smetta di sollecitare Nettuno, così forse qualche idea si chiarirà. Il segno fortunato resta il Cancro, ma il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Nella tua testa ti metti in posa come Caterina Murino, madrina dell’ottantesimo festival di Venezia. In realtà sei scoordinata, come chi non ha assolutamente ritmo e prova ad inserirsi nei ballo di gruppo e sbaglia subito il primo passo crea una confusissima reazione a catena. Non impegnarti troppo ma sfrutta Venere e pose plastiche che sono di certo la tua specialità.

Leggi anche L'oroscopo del 29 agosto 2023

Amore: adorato come un principino.

Lavoro: non ne imbrocchi una.

Fortuna: quando fai slalom centri tutti i paletti.

Il consiglio del giorno: studia il tuo profilo migliore allo specchio.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Sarà un eccesso di ottimismo ma non temi il caro inflazione che grava sulle famiglie per l’acquisto di materiale e libri scolastici. Giove al tuo fianco è segnale di benessere e finanze floride tanto che sei disposto a fare scorte di cancelleria per tutto l’anno per far sì che l’astuccio sia sempre ben fornito di penne e di colori ben temperati.

Amore: lo coccoli come un bebé appena nato.

Lavoro: nuovi investimenti all’orizzonte.

Fortuna: aggiungi un posto a tavola.

Il consiglio del giorno: fai la spesa per riempire la tua dispensa per il weekend.

Voto 7 e mezzo e offri da bere

Gemelli

Ogni occasione per voi è quella giusta con Marte e Venere che vi fanno sentire sempre sulla cresta dell’onda. Le profonde riflessioni della Luna storta le avete già dimenticate. Vi offrite stile Madame per portare fuori a cena Arisa certi che sarà assolutamente impossibile dirvi di no.

Amore: sfogo fisico.

Lavoro: vi applicate domani.

Fortuna: veri fortunelli.

Il consiglio del giorno: prenotate un tavolo su una terrazza con vista.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Il termine passione, per te, non ha alcuna accezione fisica ma unicamente intellettuale. Con Marte contro punti alle affinità elettive che di certo ti sono ben chiare grazie alla Luna piena a te fortemente congeniale. Ti dedichi profondamente ad attività di logica e potresti trovarti a sfidare il giovanissimo maestro di scacchi Leonardo Vincenti di soli dieci anni che potrebbe darti un’ottima lezione su come il controllo delle emozioni e la logica siano una vera forza.

Amore: record di baci a stampo.

Lavoro: fai solo lo stretto indispensabile.

Fortuna: con l’ingegno superi qualsiasi difficoltà.

Il consiglio del giorno: partecipa a un torneo di burraco.

Voto 7

Leone

Siccome non si sa dove sia finita la Venere influencer di open to meraviglia, tu ti offri volentieri per rimpiazzarla. Non vedi l’ora di vedere il tuo bel faccione sorridente sui cartelloni pubblicitari in giro per le città più famose d’Italia. Tu sei certo di poter fare un’ottima figura con la consapevolezza che Venere ti è sempre amica pronta a consigliarti sempre il tuo profilo migliore.

Amore: voto dieci e lode.

Lavoro: livello rappresentante di classe.

Fortuna: non perdi proprio un colpo.

Il consiglio del giorno: la cena con chef a domicilio ti pare un’ottima idea.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Sei ancora in fase di revisione delle emozioni e tenti di limitare al massimo ogni genere di relazione. Vorresti essere unicamente attorniata da robot ‘Bellamot’ utilizzati per la ristorazione che eseguono le tue direttive senza farsi alcuna domanda. Tu hai bisogno di comunicazione rapida e diretta proprio come vuole Mercurio stazionario nel tuo segno.

Amore: seduzione intellettuale.

Lavoro: si esegue, non si discute.

Fortuna: fai pace con le emozioni.

Il consiglio del giorno: non ritirare ancora racchettoni e gonfiabili in cantina, non si sa mai.

Voto 6 e mezzo che è sempre un buon voto

Bilancia

Brindi alla vita, all’amore e alle positive vibes che ti sei di certo guadagnata con grande dedizione oltre che con il supporto di Venere dalla tua. Stringi tutte le persone a te care in un abbraccio corale stile le azzurre di pallavolo che si aggiudicano la semifinale. Puoi vivere serenamente come se fossi ancora in vacanza con i gossip alla mano, le chiacchiere infinite sotto l’ombrellone e i bagni rinfrescanti al tramonto.

Amore: golosissima.

Lavoro: hai inforcato il bivio per il successo.

Fortuna: non te la scolli più da addosso.

Il consiglio del giorno: aspetta ancora un attimo prima di lanciarti sull’abbigliamento invernale.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Ora che hai finalmente ridato pace al tuo cuoricino grazie alla Luna, sei pronto per sfide impossibili e in fondo hai grandi aspettative su ciò che ti riserva il futuro. Proprio come i tifosi della Roma che accolgono con un boato Lokaku all’aeroporto di Roma Fiumicino con cori degni di una partita del derby allo stadio Olimpico. Tu sei proprio un centro avanti di sfondamento.

Amore: c’è un freccicorio nell’aria.

Lavoro: schemi d’azione prontissimi.

Fortuna: mente e nervi saldissimi.

Il consiglio del giorno: riguarda il film mitico ‘L’allenatore nel pallone’.

Voto 7 per darti la carica

Sagittario

Ti perdi facilmente nei meandri nella tua mente con Mercurio che fa il gioco delle tre carte su decisioni importanti. Sei pieno di dubbi e domande su cui fatichi a raccapezzarti. Pare che tu abbia una particolare connessione con il telescopio spaziale James Webb che di recente ha fotografato un punto interrogativo tra le galassie dello spazio. Anche il cielo pare ti voglia proprio comunicare che al momento sia consigliabile temporeggiare.

Amore: è l’ultimo dei tuoi pensieri.

Lavoro: ritardatario seriale.

Fortuna: fai ordine al tuo caos interiore.

Il consiglio del giorno: trascrivi tutti i codici e le password sull’agenda cartacea da tenere sempre sottomano.

Voto 5 e mezzo ma non arrenderti

Capricorno

Essere il baluardo di regole granitiche ti viene proprio bene ma tu sai che a volte sia giusto uscire dal seminato e utilizzare il buonsenso. Ti unisci volentieri alla discussione sulle nuove rigide modalità della ristorazione italiana che mette in conto anche il taglio del toast a metà e concordi con lo chef Borghese che su certi dettagli sarebbe meglio soprassedere. La Luna di questi giorni ti ha reso molto comprensivo mettendoti in una posizione ‘super partes’.

Amore: coccole per tutti!

Lavoro: molli anche la cloche del comando.

Fortuna: modalità giudice di pace.

Il consiglio del giorno: prepara un toast da chef stellato.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Se fino ad ora sei stato un grande sostenitore dello smartworking, perché con la Venere contro il tuo obiettivo era di minimizzare i contatti con il mondo esterno, con l’arrivo di Marte a favore pare che tu sia proprio tra i primi a voler ribaltare questo tuo trend, come le grandi aziende che chiedono a gran voce il rientro di tutti i dipendenti in ufficio in presenza. Condividere del tempo con il prossimo non ti sembra più così male.

Amore: sei sui blocchi di partenza.

Lavoro: è il tuo personale parco giochi.

Fortuna: cento metrista professionista.

Il consiglio del giorno: fai una chat di gruppo allagando la tua cerchia di amici.

Voto 6 e mezzo

Pesci

La Luna di questi giorni vi regala mille possibilità e il modo per avverare i vostri desideri come un regalo di Natale anticipato. Vi sentite come la fan in prima fila al concerto di Drake a cui è stata regalata una borsa Birkin di Hermès e si è beccata anche il pass vip per uscire prima di tutti scortata dalla sicurezza. Vi sentite come dei guru illuminati.

Amore: è cosmico.

Lavoro: se lo puoi immaginare, lo puoi realizzare.

Fortuna: vi accompagna a braccetto anche in bagno.

Il consiglio del giorno: ballate come se nessuno vi stesse guardando.

Voto 7 +