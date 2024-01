Oroscopo di oggi 1 gennaio 2024: le previsioni di Capodanno segno per segno L’oroscopo di oggi, lunedì 1 gennaio 2024, e le previsioni segno per segno per Capodanno: vediamo un trionfo di Pianeti nel segno del Sagittario, e la luna transitare in Vergine. Le emozioni avranno bisogno di una spintarella per essere espresse: c’è un po’ di freddezza e non è solo colpa del meteo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 1 gennaio 2024, come ogni nascita che si rispetti anche il Capodanno, ovvero la nascita dell'anno nuovo, ha un suo tema natale, ovvero la fotografia del cielo in quell'esatto momento. Certo, dobbiamo prendere a riferimento un luogo e questo ne farà la differenza. In tutto il mondo però il Capodanno vedrà la luna nel segno della Vergine e che contrasta Venere e Saturno. Considerando che il 2024 in numerologia è un anno 8, la guida ma anche il comando, noi dobbiamo certo rischiare di dimenticarci quale sia il vero motore di ogni azione: l'amore. Vi auguro un buonissimo 2024!

Ariete

Il mal di testa questa mattina lo affronti con un bel sorriso, perché ieri sera hai proprio festeggiato alla grandissima. In compagnia di Venere, Mercurio e Marte, tu hai proprio dato il meglio con chiacchiere, discorsi e brindisi. Il nuovo anno parte decisissimo e pieno di ottimi buoni propositi. Non hai neppure bisogno di un analgesico perché ti basta una passeggiata e un po’ di stretching per essere subito in pista.

Toro

L’anno nuovo si apre all’insegna dei buoni sentimenti, con una Luna luminosa che ti riempie proprio il cuore. Per te le feste sono un vero piacere da condividere e oggi, che avrai di certo il frigorifero pieno di avanzi di ieri sera e sei prontissimo a invitare nuovamente tutti i tuoi amici per godere della compagnia, delle chiacchiere leggere e della totale armonia. Ti assicuro che verrai proprio accontentato.

Gemelli

Più che di buon anno e nuovi propositi voi vi sentite come se stesse per iniziare l’Armageddon. Come darvi torto miei cari, Mercurio, Venere, Marte sono in opposizione e con la Luna storta siete iper sensibili a qualsiasi stimolo o rumore esterno. Con tutto questo malessere generale voi optate per un bel taglio netto e per il nuovo inizio puntate sul Capodanno Cinese, magari avrete più successo.

Cancro

Di certo tu sei quello che punta molto su questo nuovo anno e sotto sotto ti senti che sara il favorito delle stelle. Ti sorprendo subito dicendoti che lo sei già con Giove e Saturno che da tempo ti sostengono. Non hai bisogno di grandi revisioni ma solo di fare una lunga lista di buoni propositi con la certezza che li potrai spuntare tutti o quasi. La prima conferma ti arriva dalla Luna a favore che porta amore, serenità e grandi piaceri soprattutto sotto le lenzuola.

Leone

Lo so che pensavi di dover ritirare le paillettes e i lustrini fino all’estate prossima e invece eccoti qui splendente più che mai grazie a Venere che torna darti gran smalto e ti permette di iniziare l’anno in gran spolvero nonostante i bagordi di ieri sera. Inauguri l’anno con grande grinta e saggezza. Mio caro non puoi proprio chiedere di meglio, gli astri ti appoggiano e tu hai l’assoluto obbligo di metterti in primo piano e sfoggiare felicemente il tuo profilo migliore.

Vergine

Per fortuna che la Luna nel tuo segno ti ha salvato in corner permettendoti di vivere con un goccio di serenità questo passaggio. Sei molto affaticata da Marte, Mercurio e Venere tutti contro che non ti hanno lasciato molto spazio ai festeggiamenti. Sei assolutamente giustificata dall’astrologa se vorrai concederti una giornata intera in pigiama sotto al piumone a sgranocchiare gli avanzi del cenone guardando le vecchie puntate di ‘Friends’. Regalati un po’ di piacevole riposo e di dolce far niente.

Bilancia

Probabilmente sei ancora in giro a bighellonare e non sei neppure rientrata in casa dopo la nottata di festeggiamenti. Sei carica di energie fisiche e mentali con Marte e Mercurio a favore che ravvivano quella gran voglia di vivere e condividere. In più grazie a Venere non hai neppure un filo di trucco che cola. Praticamente perfetta e super elegante che sei un vero piacere per chi ti incontra e tu contraccambi con sorrisi audaci e ammiccanti.

Scorpione

Sono certa che ti prenderai del tempo per fare un piccolo resoconto annuale valutando tutti i pro e i contro, valutando su quali campi dovrai assolutamente metterti in gioco. Con la Luna a favore potrai dare parecchio spazio a amore e sentimenti che in questo ultimo periodo hanno proprio esaltato il tuo cuoricino. L’anno parte con un approccio davvero positivo, mi raccomando conserva questo mood il più a lungo possibile.

Sagittario

La parola d’ordine per questo inizio d’anno è movimento. Non riuscirai a stare fermo un minuto nonostante le poche ore di sonno. Sarai impegnatissimo a scrivere e a rispondere a messaggi o chiamare tutta la rubrica per augurare ‘Buon Anno’. Neppure la Luna storta può rallentarti. Tu viaggi a velocità supersonica, impossibile stare al tuo passo.

Di certo lo stile non ti manca, grazie a Venere nel tuo segno, ma a causa della rapidità dei tuoi spostamenti, nessuno se ne potrà accorgere.

Capricorno

Sei già soddisfattissimo in queste prime ore dell’anno nuovo. La Luna a favore ti regala grande stabilità e ti mette subito a tuo agio. Il bilancio parte subito in positivo e tu i buoni propositi li traduci in investimenti, che vorrai assolutamente concretizzare il prima possibile. Il business è senza alcun dubbio il tuo punto forte e tu non ti smentisci mai, anzi sei già proiettato ad affari che possano far ben lievitare il tuo conto in banca.

Acquario

Ti sembra di avere già un ottimo feeling con quest’anno che è partito alla grandissima regalandoti un fantastico sex appeal, la parlantina di un vero mattatore e l’eleganza giusta per i grandi festeggiamenti. Sei illuminato da Marte, Mercurio e Venere che ti fanno sentire come un super eroe con poteri illimitati. Ti senti finalmente su un’autostrada tutta diritta e deserta dove tu puoi sgasare e viaggiare liberamente.

Pesci

Più che bollino rosso, voi a questo inizio anno vorreste mettere quello nero. Avete la sensazione che non riuscirete a imbroccarne nemmeno una in questo duemilaeventiquattro. Invece, miei cari, vi sbagliate di grosso. Ricordatevi che spesso ‘l’abito non fa il monaco’, infatti voi siete super favoriti con Saturno e Giove che vi appoggiano. Quindi ricordatevi che la base, quella solida, non è assolutamente intaccata. Dovete solo gestire i fastidi della Luna storta di oggi ma poi, vedrete che sarà tutto, o quasi, in discesa.