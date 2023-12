Oroscopo, cosa regalare a ogni segno zodiacale a Natale 2023 Il regalo di Natale 2023 perfetto per ogni segno zodiacale esiste eccome! Lo dicono le stelle e i pianeti che rappresentano ciascuno dei 12 segni zodiacali: all’Ariete qualcosa di focoso e passionale, al Gemelli qualcosa di intellettuale: ecco tutti i suggerimenti utili per i regali natalizi in base ai segni.

Cosa regalare a Natale 2023 in base al segno zodiacale? Come ogni anno possiamo usare l'astrologia per comprendere quali pianeti influenzino di più i diversi segni e, di conseguenza, trovare il regalo perfetto. Partiamo prima di tutto dai 4 elementi che già hanno delle macro caratteristiche specifiche: i segni di fuoco sono attivi e passionali, i segni d'acqua più emotivi e dolci, i segni d'aria intellettuali e creativi e i segni di terra pragmatici e fisici. E già così possiamo avere qualche idea in più. Poi, chiaramente, per un Gemelli è meglio un concerto (qui domina Mercurio), mentre per una Bilancia una mostra d'arte (Venere la fa da padrona). Ecco dei suggerimenti per un regalo perfetto in base al segno zodiacale.

Cosa regalare a un Ariete

L'Ariete è Marte allo stato puro, 100% proprio. Per questo il regalo perfetto è qualcosa di forte, passionale, audace. Da un amplificatore per poter ballare in casa come se fosse in discoteca fino agli attrezzi da fitness anche per la scrivania, o addirittura un pungiball da appartamento. Va tutto benissimo. Insomma, in questo caso anche il regalo deve colpire!

Il regalo migliore per il Toro

Il Toro è un buongustaio, sì, ma anche del tempo libero. Dal giardinaggio alla lettura di un bel libro su di una sedia a dondolo fino, ovviamente, alla cake design come forma di meditazione anti stress. Potete regalargli attrezzi per qualsiasi di queste attività. In questo segno i pianeti che dominano sono due: Venere prima di tutto e Giove subito a ruota. Il piacere è vissuto in tutte le sue forme.

Il regalo ideale per i Gemelli

I Gemelli sono un segno curioso, vivace e intellettualmente stimolato. Quindi occhio perché loro vi faranno dei regali creativi, stupefancenti anche se dovessero essere low budget. L'ansia da prestazione sale. Il regalo perfetto è qualcosa di giocoso, dai videogame ai remake dei giochi della sua infanzia. Oppure, qualcosa di inutile ma simpatico come la borraccia che suona per ricordarti di idratarti o le calze con stampata la faccia del loro cane. In ogni caso: fateli ridere!

Cosa regalare al Cancro

Questo segno zodiacale è il re indiscusso del vintage. Tutto quello che potrete scovare in un mercatino di second hand sarà amatissimo e apprezzatissimo, fosse anche inutile come un calendario del 1956. Qui il pianeta principale è la Luna, simbolo di delicatezza accorta. Probabilmente avete di fronte il massimo collezionista di copertine da divano. Se avete voglia di regalargli quella a coda di sirena saprà farne buon uso.

Il regalo perfetto per il Leone

Il Leone è bello e lo sa. Ma se glielo dite ad alta voce è sempre meglio. Oppure potreste dimostrarglielo facendogli regali particolarmente costosi, brillanti, praticamente da divo. L'utile se lo compera da solo, qui serve proprio strafare. Scovate le sue marche preferite e non badate a spese. In alternativa andate su quello che luccica, fosse anche un fake. Ps: se proprio non aveste idee sappiate anche anche gli specchi sono molto amati.

Il dono migliore per la Vergine

La Vergine sa probabilmente molto più di tutti gli altri 11 segni messi insieme, e se sa è perché ha sempre chiesto come regalo presenti che le insegnassero cose. Dal corso di inglese alla gift card della libreria del centro, fino alla visita guidata in un museo o in una chiesa. Qualsiasi cosa innaffi il suo cervello qua è la benvenuta. Siamo nel segno mercuriale per eccellenza.

Cosa donare a una Bilancia

Con Venere e Saturno che cercano un perenne bilanciamento, la Bilancia è il segno dell'eleganza, della forma e anche della formalità. È un segno che adora i piccoli preziosi segni di classe. Ad esempio lenzuola cifrate, carta da lettere personalizzata, una profumazione per l'ambiente composta da un naso francese appositamente per lei. Insomma, attenzione: nulla di cafone!

Il regalo perfetto per lo Scorpione

Allo Scorpione non è facile fare dei regali, perché non si sa mai davvero che cosa pensi. Si va per tentativi dunque. In tutti i casi adorano cose nascoste, intriganti, intime, … Dalla visita guidata alle segrete del palazzo reale in centro, ad un completino intimo sexy fino ad un telescopio per scrutare le stelle, qui tutto è sicuramente apprezzato. Parola d'ordine: non essere banali.

Il regalo ideale per il Sagittario

Il Sagittario è il segno del viaggio, lo sanno tutti! Ma forse non tutti tutti sanno che qui si ama anche il viaggio mentale, quello immaginato e filosofico. Per cui se ad un Sagittario avete già regalato tutto il set deluxe per il campeggio, l'enciclopedia della Lonely Planet e anche i vestiti tradizionali indiani, potete optare per un corso di meditazione o un manuale di filosofia illustrata. Farete di sicuro colpo.

Cosa donare a un Capricorno

Sappiate che questo segno zodiacale è molto esigente e anche molto, ma molto selettivo. Quindi scegliete con accortezza. Avete fatto bene a leggere questo articolo! Il Capricorno è il segno di Saturno, quindi adora: tutto quello che misura il tempo, tutto quello che lo aiuta a crescere (anche professionalmente parlando) e tutto quello che gli dona uno status incontestabile. Che però prevede un budget importante!

Il regalo ideale per l'Acquario

L'Acquario è un tipo strano, quindi amerà i regali non convenzionali. Praticamente non riciclabili! Gli accessori che non passano inosservati, le esperienze al limite della follia, i pezzi unici di qualsiasi genere. Qui tutto quello che è "in serie" non è particolarmente amato. Siate fantasiosi!

Cosa regalare ai Pesci

I Pesci sono un segno zodiacale che ama la persona che fa il regalo, più del regalo stesso: quindi siete fortunati. Creativi e idealisti, regalate loro uno strumento musicale, un kit per fare quadri en plen air, un pregiatissimo quaderno per appuntare i loro pensieri. Oppure qualcosa di magico, che fa sempre colpo!