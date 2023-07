Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 24 al 30 luglio 2023: Leone e Pesci dolcissimi La classifica dei segni zodiacali più fortunati per la settimana dal 24 al 30 luglio 2023 vede ancora un trionfo sentimentale dei segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). L’amore c’è nell’oroscopo per la prossima settimana ma si fa più dolce e malinconico. I segni di terra invece continuano a sfoggiare un sex appeal invidiabile!

La classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 luglio 2023, vede Venere diventare retrograda, cioè meno attiva e più introversa, dolce e riflessiva. L’amore c’è nell'oroscopo per la prossima settimana, soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) ma è un po' meno audace e un po' più sensibile.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Leone, Vergine e Ariete ai primi posti della classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: ecco come si posizionano gli altri.

12. Acquario

No, giuro che non mi sono accanita, e non sono stata mollata da un aAquario: sei ancora qua perchè Venere e Mercurio e pure Giove pare proprio che non vogliano lasciarti in pace. Quindi sei simpatico e leggero come un weekend da bollino nero in coda in autostrada. Senza aria condizionata.

11. Pesci

Abituati che questa zona freddina della classifica ti vedrà ospite per un po', manco ci fosse l’all inclusive! Questa settimana sei decisamente poco socievole e il tuo più grande piacere é la maschera di bellezza la sera che faccia capire chiaramente che né di sesso né di chiacchiere proprio non se ne parla.

10. Scorpione

Qualsiasi genere di relazione la eviti, come le scottature sulle spalle al primo sole dell’estate. Se ci fosse una protezione totale dalle chiacchiere altrui tu la berresti proprio a canna, altro che spalmartela due volte al giorno! Va così per colpa di Venere ma ce ne faremo una ragione.

9. Gemelli

L’amore c’e ma sarà che i nervi ti salteranno velocemente come i pop corn nella macchina del cinema. O ti si ascolta applaudendoti come al prestigiatore nella piazza del paese, oppure tu metti il broncio. Ti si deve lodare e imbrodare abbondantemente.

8. Toro

Ti dai da fare e non sopporti chi ti rallenta. Tu, che di natura sei un pigro, adesso sembri un manager milanese con l’ansia del fatturato. Per fortuna ti dai da fare anche sotto alle coperte, eh! Ma guai a chi ti propone delle coccole soprattutto se non previste nella tabella di marcia giornaliera!

7. Sagittario

A parte il sesso va tutto bene. Hai detto niente, astrologa! Sei praticamente insieme una guida turistica perfetta, ma anche la migliore compagna di spritz sul mercato. E le due cose insieme sono perfette. Ma diciamo che ti senti poco vitale, meno di un bracciolo sgonfio dall’estate scorsa. "Poltrire" is the new "prenotare un volo".

6. Cancro

Questa tua nuova vena da problem solver rassicurante come una hostess quando ci sono le turbolenze in volo, ci piace parecchio. Finalmente riesci ad essere accudente ma anche sexy insieme… E potrai volentieri abbandonare l’apparenza da brava ragazza alla quale di solito tieni parecchio.

5. Bilancia

Chiacchierare con te sarà stimolante come guardarsi un docufilm sulla tua rock band preferita! Hai la battuta così pronta che sarà impossibile non notarti anche solo in coda alla cassa del supermercato. Affascini tutti più della cantante in abito da sera del pianobar… impossibile non invidiarti anche un po'.

4. Capricorno

Potresti forse esagerare un pochetto con tutto questo sensuale decisionismo. Si sa che ti piace guidare anche solo la piccola ciurma famigliare o degli amici ma ricordati che un buon leader ascolta i bisogni di tutti. Ad ogni modo ti seguiremo come se fossi l’unico con la torcia nel percorso dalla tenda al bagno di notte in campeggio.

3. Leone

Continui ad essere bello come un tramonto al mare e felice come un concerto ascoltato coi piedi nella sabbia. Questa Venere sta ammorbidendo te e il tuo rapporto col mondo intero e ne avevi proprio bisogno dopo tutte questi mesi "rigidini", per usare un eufemismo.

2. Ariete

Fai felici tutti quelli che ti circondano come la colazione a letto in un albergo a 5 stelle con la prospettiva di una mattinata senza impegni. Insomma Ariete inutile dire che chi ti ha é bene che ti tenga stretto perché quasi perfetto così non ci ricapiti più!

1. Vergine

Sei cosi sexy che quasi quasi ci aspettiamo da te scandali hot da copertine dei giornali di pettegolezzi vip, quelli che spopolano sotto agli ombrelloni. Poi si sa che tu sei una con la testa sulle spalle anche quando Marte ti disinibisce, come adesso. Direi che non c’e da preoccuparsi ma solo da divertirsi!