video suggerito

Oroscopo 2025, come sarà il prossimo anno per Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci: le previsioni per i segni mobili L’oroscopo 2025 per i segni mobili: Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. Il prossimo anno sarà ancora molto vivace, soprattutto nei primi sei mesi quando sia Saturno sia Giove saranno congiunti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come sarà il 2025 per i segni mobili? L'oroscopo del prossimo anno per Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. Iniziare il 2025 sarà comunque un bel sospiro di sollievo per molti dei segni mobili, soprattutto Vergine e Sagittario, dato che nel 2024, ancora di più nella seconda metà, hanno dovuto vedersela con Giove e Saturno contemporaneamente a sfavore. Qualsiasi cosa succeda non può che essere un miglioramento! Saturno resta nel segno dei Pesci, nella terza decade, ancora per tutto l'anno (a parte i mesi caldissimi), mentre Giove resta nel segno dei Gemelli soltanto fino al 9 giugno.

Infine, il segno dei Pesci dovrà iniziare ad abituarsi a dire addio al suo amato Nettuno, che ha sostato nei suoi gradi negli ultimi 13 anni: con il 2025 questo pianeta lentissimo metterà un piedino nel segno dell'Ariete, dalla primavera, per poi ritornare velocemente in Pesci, ma soltanto negli ultimi gradi. I quattro segni mobili sono quelli che concludono una stagione e si preparano per la stagione successiva: il cambiamento e l'evoluzione sono insite proprio in questi segni zodiacali, ciascuno a modo suo. Tutti fanno dell'intelletto un aspetto importante della vita e della personalità, seppur con caratteristiche molto differenti.

Leggi anche:

Gemelli

Questo Giove, nel tuo segno zodiacale per tutta la seconda metà del 2024, ti ha messo decisamente di buon umore, alla faccia di Saturno contro! Quindi insomma, dove Saturno portava pesantezza, responsabilità, un po' di frustrazione e senso del dovere, Giove ti faceva rapidamente dimenticare gli affanni portandoti spesso ad annegare nello spritz qualsiasi problematica. Puoi godere di tutto ciò ancora fino al 9 giugno. In compenso, ancora per tutto quest'anno, Saturno sarà incorruttibile come l'esattore delle tasse e ti vorrà decisamente meno leggero del solito, soprattutto quando si tratta di prendere decisioni a lungo termine o di decidere se quello che hai funziona ancora bene per te. Per fortuna la sosta di Venere in Ariete ti piacerà parecchio (in primavera) e i nati nei primissimi giorni del segno saranno pronti ad accogliere tutte le sollecitazioni galattiche che stanno per arrivare come una meravigliosa tempesta di meteoriti e di opportunità!

Vergine

Il 2024 non è certo da annoverare tra gli anni più semplici della tua storia, ma sono sicura che, intelligente e sveglia come sei, hai colto tutte le opportunità per fare pulizia, rimettere ordine, capire davvero quale fosse la tua strada. È proprio così che vanno vissuti i transiti anche più insidiosi! quindi adesso ancora per qualche mese ti sentirai vitale come una ruota sgonfia e soprattutto sicura di te come un cannocchiale senza le lenti. Ci sono ancora delle cose da risolvere, ma oramai tu ti sembrerà più leggero, anche quello che fino a pochi mesi fa ti spaventava. Ad essere coinvolti saranno soprattutto le Vergini della terza decade. Però, stai serena perché ci saranno Marte all'inizio dell'anno e Giove da giugno in poi a darti quella grinta che ultimamente ti è spesso mancata. Non hai davvero nulla di cui temere!

Sagittario

Il 2024 ti ha messo decisamente alla prova, ma tu, da saggio esperto e sapiente dello zodiaco, te la sei cavata alla grande! Nel 2025, almeno per la prima metà dell'anno, resistono Giove e Saturno particolarmente insidiosi ma tu ora sei addestrato ad affrontarli come un agente segreto in missione! Le cose migliorano decisamente da giugno in poi quando Giove smette di essere così brutale nei tuoi confronti e tu torni a sentir circolare in te coraggio e voglia di metterti in mostra, da buon segno di fuoco. Anche Venere, se può aiutarti, sarà a tuo favore per un mesetto in primavera, e che proprio non guasta. Saranno i Sagittario nati nei primissimi giorni del segno, quelli che si potranno godere una rinascita totale con Plutone e Nettuno a favorissimo: praticamente una trasformazione illuminata.

Pesci

Come abbiamo detto nell'introduzione con il 2025 dovrai iniziare a salutare il tuo pianeta preferito, Nettuno, che dal 2026 leverà le tende. Adesso te ne vedrai soltanto un assaggio ma tu la vivrai come un abbandono drammatico! Per fortuna Giove che ti rende malinconico e decisamente poco socievole ti darà fastidio soltanto fino ai primi di giugno mentre poi, con la stessa rapidità del vento che gira, si metterà a favore e tu ritroverai il sorriso. Anche all'inizio dell'anno, tra gennaio e febbraio, avrai un aiutino da parte dei pianeti per superare Saturno congiunto: Giove nel segno del Cancro ti darà quel coraggio nel prendere le decisioni che spesso ti manca.