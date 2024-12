Oroscopo 2025, le previsioni segno per segno per il nuovo anno

video suggerito

L'oroscopo 2025 segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ci riservano gli astri il prossimo anno. Nel movimento dei pianeti lenti, aspettiamoci delle grandi novità. I 3 pianeti lenti infatti, Plutone Nettuno e Urano, entreranno tutti in un nuovo segno zodiacale, portando così delle grosse novità dal punto di vista sociale, intellettuale, di valori. Plutone in Acquario l'abbiamo già visto, mentre Nettuno (insieme a Saturno) metteranno un piede d'estate nel segno dell'Ariete e Urano nel segno dei Gemelli. In questi due ultimi casi però, prima della fine del 2025, entrambi i pianeti ritorneranno indietro, retrogradi, nei segni zodiacali nei quali si trovano a gennaio. Praticamente sarà come un piccolo assaggio dei grandi cambiamenti comunitari che poi si svilupperanno, in tutta la loro pienezza, nel 2026.

Nell'oroscopo 2025 non possiamo non considerare prima di tutto Giove che starà in Gemelli fino ai primi di giugno e poi passerà in Cancro, Saturno che per la maggior parte del tempo percorrerà la terza decade del segno dei Pesci, Marte che tra gennaio e marzo farà un'insolita sosta nel segno del Cancro e Venere, anche lei nel mese di marzo in sosta nella prima decade del segno dell'Ariete. Ovviamente però, non mi stancherò mai di dirvelo, per avere un oroscopo preciso e completo dovreste fare un oroscopo personalizzato ovvero controllare le sollecitazioni dei pianeti per come sono nel 2025 versus tutti i pianeti personali della vostra carta astrale.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Se sei un Ariete nato nella prima decade, ovvero nato nel mese di marzo, puoi davvero esultare, perché la primavera per te sarà un'esplosione di ormoni, felicità e amore in tutte le sue forme. Il pianeta dell'amore, infatti, farà una sosta proprio nei gradi del segno in cui si trova il tuo Sole. In tutti i casi, di qualsiasi decade siate, se posso darvi un consiglio sfruttate le energie, la sicurezza in voi stessi, l'impavida voglia di buttarvi in nuove sfide che non vi abbandonerà (quasi quasi) mai nei primi sei mesi dell'anno. Poi, con Giove a sfavore da giugno, potreste avere decisamente meno voglia di essere i soliti grandi protagonisti. Tra gennaio e marzo, per colpa di Marte, qualche volta potreste decisamente perdere il controllo della vostra pazienza che, si sa, non è mai stata tanta.

Toro

Questo oroscopo 2025 sembra proprio averti preso a cuore, caro Toro! Partiamo subito con Saturno a favore che per tutto l'anno ti donerà voglia di fare e di realizzare i tuoi desideri, chiudendo nello sgabuzzino ogni istinto di pigrizia. Ci sarà poi la sosta di Marte tra gennaio e marzo che aumenterà la tua testardaggine ma soprattutto la tua voglia di godere di ogni momento, sia fisicamente che emotivamente, senza lasciarti scappare nemmeno un minuto di piacere. Tutto esattamente come piace a te! Il bello però arriverà da giugno in poi con Giove, il pianeta del godersi la vita, perfettamente a tuo favore: e nessun altro segno saprà sviluppare e far fiorire i semi della felicità che Giove ci mette tra le mani.

Gemelli

Il 2024 è stato un anno particolarmente sfidante ma credo, per te che sei un curioso della vita, anche pieno di importanti rivelazioni personali. Nei primi due mesi del 2025 avrai di nuovo la stessa combinazione di Giove nel tuo segno zodiacale e Saturno contro. Chiariamo subito, a doversela vedere con Saturno contro che porta a galla domande importanti, saranno soltanto i Gemelli nati nella terza decade ovvero dal 10 giugno in poi. Questa combinazione continua a renderti da un lato ancora più voglioso di condividere rapporti, idee, beni di ogni genere ma dall'altro anche più ottimista e possibilista nel rispondere alle urgenti questioni che pone Saturno contro. Dove Saturno, di natura, sembra voler togliere, rendere difficile e arido un aspetto della vita, dall'altro Giove ti aiuta a sistemare rapidamente le cose. Anche ciò da cui ti allontani non sarà vissuto come un drammatico addio! goditi soprattutto i primi sei mesi dell'anno.

Cancro

Diciamocelo pure caro Cancro che sei il mio segno preferito per l'oroscopo 2025! All'inizio dell'anno infatti, per i primi tre mesi, grazie a Marte inusuale nel tuo carattere, sarai sollecitato ad essere molto ma molto meno Cancro del solito. Questo significa che ti vedremo arrabbiato più spesso sì, ma anche molto più pronto a buttarti in nuove iniziative, sensuale e determinato, deciso e anche predisposto a creare qualche piccola baruffa pur di farti sentire. E ascoltare, per una volta! Poi, dal mese di giugno in poi, ci sarà anche il pianeta del benessere, Giove, che ti farà sentire da un lato fortunato, accogliente e molto amato ma dall'altro pronto a metterti in gioco molto più del solito. Probabilmente dovremmo rassegnarci, tutti noi intorno a te, a dimenticarci di te sempre pronto a metterti in secondo piano per farci felici e finalmente prendere in considerazione quelli che sono i tuoi bisogni emotivi.

Leone

Il 2025 per te, Leoncino mio, sarà un anno senza memorabili scossoni. Il pianeta dell'amore ti riempirà di voglie e piaceri proprio nel momento più pruriginoso dell'anno, la primavera, mentre Giove per i primi sei mesi ti renderà ancora più sicuro di te e pronto a fare capriole in quello che la vita ti mette sotto il naso. La socialità, la socievolezza e l'amore incondizionato per chi ti circonda saranno ai massimi livelli. Poi, da giugno in poi, semplicemente si abbasserà un pochino il volume di questa ondata di benessere. Quando c'è un anno nel quale i pianeti non ci sollecitano particolarmente, oltre a fare un controllo anche sul nostro intero tema natale, dobbiamo semplicemente cogliere l'occasione per goderci le nostre qualità, le nostre caratteristiche e i nostri valori.

Vergine

Diciamoci la verità, cara Vergine: nonostante tu spesso tenda al pessimismo, se ti lamenti del 2024 ne hai tutte le ragioni! Ricordati però che dove Saturno contro fa pulizia e Giove non rende certo le cose facili, resta sempre il tuo libero arbitrio che ti permette di rimettere a posto quello che non funziona. Dovrai vedertela ancora nei primi sei mesi del 2025 proprio con questi due pietroni che ti renderanno qualsiasi azione più faticosa e qualsiasi rinuncia più nostalgica. Da giugno però cambia decisamente la musica e soprattutto tu ricominci a ballare, finalmente leggera e probabilmente molto molto più ottimista. Libera da quello che non funzionava adesso hai tanto spazio e tempo da riempire con ciò che ti faccia felice.

Bilancia

Dopo un 2024 che ti ha visto grande protagonista, vera regina delle feste, questo 2025 ti vuole far tornare un po' con i piedi per terra e la testa a sistemare quel che non funziona. I modi fermi ma gentili, sempre educati e armoniosi, ce li possiamo proprio scordare! Prima Marte, tra gennaio e marzo, poi Venere, a marzo e aprile, e poi definitivamente da giugno Giove a sfavore, saranno i pianeti che ti metteranno decisamente alla prova e soprattutto che ti toglieranno fino all'ultimo briciolo di pazienza ed educata formalità. Il bello però è che probabilmente durante i mesi del 2025, sputando verità e anche un po' di lamentele, ti sentirai molto più libera, leggera, decisamente una spazzatrice di catene.

Scorpione

Non ci crederai caro Scorpione ma questo 2025 potrebbe essere davvero un buon anno per te! Saturno sarà ancora a favore dei nati nella terza decade e sarà ottimo soprattutto per bilanciare l'opposizione di Urano: dove Urano fa barcollare, Saturno è già pronto con qualcosa di nuovo da ricostruire. Marte a favore nei primi mesi dell'anno ti farà rialzare la testa e aprire gli occhi: che nessuno si dimentichi quanto uno Scorpione sappia arrivare fino in fondo a ciò che desidera. Anche l'eros, uno dei tuoi argomenti preferiti, sarà ben sollecitato proprio da questo Marte. Infine, grande motivo di giubilo, sarà Giove a favore a partire dai primi di giugno: sorrisi, abbracci, tanta voglia di condividere momenti divertenti con le persone che ti stanno intorno. E anche fortuna, che non guasta mai!

Sagittario

Dovrai tenere duro, caro il mio Sagittario, ancora per i primi sei mesi del 2025, soprattutto se sei nato nella terza decade del segno, ovvero dal 10 dicembre in poi. Questo perché, contemporaneamente, Saturno e Giove ti renderanno la vita difficile e i piaceri sempre più complicati da raggiungere. Il bello però, dato che tu sei un ottimista di natura, è che in questo modo te li toglierai di torno più rapidamente e soprattutto non correrai il rischio di rimandare delle decisioni. Le cose da sistemare saranno così insopportabili che dovrai per forza metterci la testa. Dall'estate poi la situazione migliora decisamente e tu piano piano ritroverai tutte le tue certezze, anzi questa volta ancora più solide di prima! Goditi in primavera una bella Venere a favore che ti riscalderà il cuore, te lo meriti!

Capricorno

Dovrai mettercela davvero tutta, secondo l'oroscopo 2025, a mantenere i nervi saldi e soprattutto la lucidità mentale. Per fortuna sei il segno zodiacale dominato da Saturno che quindi, anche nel disordine, è capace di fermare tutto per rimettere le cose a posto. Nei primi mesi dell'anno dovrai vedertela con Marte a sfavore che ti renderà insofferente, nervosetto e brontolone. Ancora più del solito. Venere poi non aiuterà i Capricorno nati in dicembre proprio nei mesi della primavera, mentre tutti penseranno all'amore tu farai i conti con quello che non ti soddisfa più. Per fortuna Saturno è a favore e non ti lascia certo da solo quando deciderai di fare pulizie dei contatti. Ultima nota dolente, poi giuro che la smetto: Giove sarà a sfavore a partire dal mese di giugno e lì dovrai impegnarti davvero tanto per mantenere ottimismo e propositività. Ricordati che per qualsiasi problema c'è almeno una soluzione possibile!

Acquario

Partiamo subito con le buonissime notizie: fino al mese di giugno potrai continuare a godere di Giove a favore. Giove è un pianeta che nel tuo caso amplifica ancora di più la voglia di stare in mezzo alle altre persone e di creare rapporti intensi con chi ami davvero, chiamando "famiglia" anche chi non condivide il tuo stesso sangue. Anche l'ottimismo ma soprattutto la fortuna e la fluidità degli eventi positivi saranno tutte caratteristiche dei primi tuoi sei mesi dell'anno. Direi che abbiamo da festeggiare! Poi, quando Giove non ti assisterà più così da vicino, quindi da giugno in avanti, stai tranquillo che non remerà certo a tuo sfavore. Anzi, puoi preparare il terreno per diventare, nel 2026, uno dei grandi protagonisti dell'oroscopo.

Pesci

Il tuo oroscopo 2025 sarà un'escalation di felicità e leggerezza, importantissima soprattutto dopo questi ultimi tre anni di Saturno congiunto al tuo segno zodiacale. Mettiamo un po' di ordine: Saturno congiunto (nel 2025 soltanto ai Pesci nati dal 10 marzo in poi), serve proprio per farti rimettere la testa a posto e i piedi per terra. Qualche volta è faticoso, spesso stancante, ancora più spesso noioso e pessimista ma sicuramente molto utile per farti decidere davvero dove andare. Giove, ancora a sfavore fino a giugno, non renderà Saturno leggero, anzi! La bella notizia però è che proprio da giugno questo Giove diventerà assolutamente favorevole. Quello che Saturno decide essere il tuo futuro, Giove te lo renderà immediatamente disponibile e carico di belle sorprese. Stringi i denti ancora per poco.