L’oroscopo di oggi 12 giugno 2023: Gemelli e Ariete in super forma L’oroscopo di oggi, lunedì 12 giugno 2023, inizia subito con una bella notizia. Mercurio entra nel segno dei Gemelli così i dialoghi si faranno divertenti, vivaci e stimolanti. Nelle previsioni delle stelle il segno fortunato sarà il Leone mentre il Cancro sarà il segno sfortunato.

L'oroscopo di oggi, lunedì 12 giugno 2023, e le previsione segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

L'oroscopo di oggi vede subito uno spostamento importante dal punto di vista astrologico. Mercurio dopo diverse settimane di sosta in Toro adesso entra in Gemelli dove si trova in domicilio. Mercurio in Gemelli è ottimo per chiacchierare, lavorare ma anche attaccare bottone.

La Luna oggi nell'ultima parte della fase calante si trova nel segno dell'Ariete e così il segno fortunato sarà il Leone mentre il segno sfortunato del giorno sarà il Cancro, ma solo temporaneamente!

Ariete

Non ti dai assolutamente mai per vinto, complice oggi la Luna proprio nel tuo segno. Proprio come il pescatore che compie l’impresa mitica di catturare, e poi liberare, il pesce siluro gigante soprannominato ‘il mostro’ nelle acque del fiume Po. Più l’impresa è ardua, più tu sfoderi la tua forza inesauribile particolarmente esaltata da Marte. Sei inarrestabile.

Amore ormai le mutande per te sono un accessorio superfluo.

Lavoro sei così spavaldo che chiedi direttamente l’aumento all’Amministratore Delegato.

Salute: tu vuoi e puoi entrare a far parte del Guinness dei primati in qualsiasi disciplina.

Il consiglio del giorno: vai in soffitta a cercare l’arco con le frecce con cui giocavi da bambino.

Voto 7 e mezzo

Toro

Tutta la tua rinomata logica che ti ha contraddistinto i questi ultimi mesi ti ha abbandonato come Mercurio che ti ha salutato per continuare il suo cammino attraverso lo zodiaco. Ti senti confuso proprio come i bagnanti sulla spiaggia di San Fruttuoso quando hanno visto arrivare a bordo mare un’allegra famigliola di cinghiali. L’unica scusa valida che riesci a formulare è che, con il caldo estivo, anche i maiali selvatici hanno voglia di fare un bel bagnetto.

Amore: vorresti passare all’azione ma non ti ricordi più le regole del gioco.

Lavoro: lasci volentieri il timone e sogni le tanto meritate vacanze, ti avverto che manca ancora un po’.

Salute: per consolare il tuo cuoricino solitario fai razzia nel reparto gelati.

Il consiglio del giorno: impara a fare i sorbetti alla frutta.

Voto 6 –

Gemelli

Con Mercurio che ha fatto capolino nel vostro segno, ora sì che si inizia a ragionare. Infatti se in molti si sono cimentati nell’indovinare le caratteristiche del visore per la realtà virtuale prodotto da Apple, voi non avevate alcun dubbio su forma e prestazioni perché avete un fiuto davvero infallibile. Voi che già solitamente amate profondamente le scommesse, ora siete già in direzione Casinò di Saint-Vincent. Vero?

Amore: vi piace il gioco della seduzione fatto da tira e molla.

Lavoro: siete dei giocatori che accolgono le sfide, anche quella della roulette russa.

Salute: la vostra energia la sfoderate molto volentieri in incontri a due sotto le coperte.

Il consiglio del giorno: acquistate gonfiabili coloratissimi per la prossima festa in piscina.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Eri ormai certissimo che avresti trascorso tutta l’estate sotto l’ombrellone a completare tutte le riviste di enigmistica del tuo giornalaio di fiducia e mostrare a tutti che sei un vero cervellone. Invece sei rimasto appeso come un salamino ora che Mercurio ti ha salutato. Con la Luna storta le variazioni ai tuoi programmi sono per te come degli affronti personali per cui ti struggi profondamente. Puoi comunque completare tutti i giochi dell’enigmistica per bambini chiedendo ausilio al tuo nipotino secchione.

Amore: è come un ghiacciolo alla menta che ti fa venire la nevralgia ai denti.

Lavoro: non andare su tutte le furie se la tua perfetta organizzazione si è totalmente scombinata.

Salute: prima di rispondere a domande impertinenti fai almeno dieci respironi.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di Hata Yoga.

Voto 6

Leone

Festeggi Mercurio a favore che è stata la tua vera spina nel fianco come Mont-Saint Michel che celebra i suoi mille anni con un’estate piena di eventi mondani e culturali. Finalmente ti senti in cima alla classifica dei segni top dello zodiaco anche perché la tua auto stima è davvero rinvigorita dalla Luna. Ora che sei sul podio adori guardare tutti dall’alto al basso.

Amore: metti subito in chiaro che devi essere adorata come una star del cinema.

Lavoro: che sia messo subito agli atti che d’ora in poi comandi tu.

Salute: sfoderi look con lustrini e paillettes anche per bere il caffè nel bar sotto casa alle otto di mattina.

Il consiglio del giorno: infila il bikini per fare la spesa all’Esselunga, pare sia il posto migliore per il tacchinaggio selvaggio.

Voto 8

Vergine

Sei rimasta sola costernata dalle ristrettezze di Saturno contro e da una dose di paranoie a causa di Mercurio. Invece di cercare una soluzione pratica a tutti i tuoi problemi, affidati al godereccio Giove che ti propone esperienze davvero golose. Infatti dovresti recarti subito a Torino per assaggiare il celebre Crubik, il croissant a forma di cubo che spopola nel capoluogo piemontese. Capito?

Amore: tutta la zona sotto la cintura ti sembra anestetizzata.

Lavoro: ti senti ferma di fronte a un semaforo costantemente rosso.

Salute: ogni tanto concediti una bella parolaccia liberatoria.

Il consiglio del giorno: prepara i tuoi outfit la sera prima di coricarti per non passare ore davanti all’armadio la mattina.

Voto 6 –

Bilancia

La Luna in opposizione di oggi tira fuori il tuo lato più ribelle. Infatti potresti essere proprio tu l’influencer che ha filmato e postato il bagno proibito nella celebre Grotta Azzurra di Capri. Ti piace il rischio perché sai che con Venere a favore ti basta sbattere le ciglia come la sirenetta per essere subito perdonata.

Amore: sei così audace che sfoderi manette e giochini erotici per mettere un po’ di pepe sotto le coperte.

Lavoro sei puntuale e precisa come il resoconto economico annuale del commercialista.

Salute: il tuo standard di bellezza è la perfezione.

Il consiglio del giorno: vai a fare shopping nel tuo sexy shop di fiducia.

Voto 8 –

Scorpione

Finalmente puoi riaprire bocca con sintassi perfetta e soprattutto con cognizione di causa ora che Mercurio è tornato a mettere in gioco le tue sinapsi che sono state in panchina per troppo tempo. Proprio come gli studiosi di costume e società puoi partecipare all’annosa diatriba se la ‘cotoletta panata’ sia stata inventata sotto la Madonnina di Milano o a Shönbrun a Vienna. Tu di certo sei l’unico che possa riuscire in queste imprese da vero studioso certosino, quindi mettiti subito all’opera.

Amore: sei troppo impegnato in attività intellettuali per regalarti momenti di puro piacere.

Lavoro: metti subito in pratica tutte le tue celebri e infallibili strategie commerciali.

Salute: ricorda di ritagliarti almeno dieci minuti per un power nap dopo pranzo rigenerante.

Il consiglio del giorno: trascorri il pomeriggio nella quiete di una biblioteca universitaria.

Voto 6 +

Sagittario

Pretendi che la tua vita sia un susseguirsi di emozioni forti perché tu ti senti emotivamente e fisicamente pronto a tutto grazie a Marte, Venere e anche la Luna a favore. Con questo mood dovresti provare come Jason Momoa le montagne russe più veloci al mondo che raggiungono addirittura i duecento chilometri all’ora. Tu sei un vero impavido che non teme alcun pericolo.

Amore: sei un amante instancabile, cerca di non sfinire il tuo partner.

Lavoro: hai troppa voglia di vivere e festeggiare per stare seduto otto ore dietro ad una scrivania, vero?

Salute: sei più resistente di uno scherpa nepalese alle altitudini himalayane.

Il consiglio del giorno: organizza una giornata a Gardaland con i colleghi con la scusa di fare team building.

Voto 7 –

Capricorno

Prepariamoci a risposte davvero taglienti perché oggi che hai la Luna storta e Mercurio ti ha salutato sei particolarmente sensibile a critiche di dubbio gusto. Resti comunque puntuale e piccato come Zlatan Ibrahimovic che risponde ai fischi dei tifosi del Verona con una battuta che rimmarà negli annali della storia del calcio. Con te oggi è meglio non scherzare. Amore: tu pretendi sempre una certa compostezza e decoro dal tuo partner, le effusioni in pubblico le lasci volentieri ai teenager. Lavoro: sei categorico e intransigente anche con il distributore degli snack se ti fa perdere troppo tempo. Salute: opti per una dieta tutta vegan per mantenere la linea per la prova costume. Il consiglio del giorno: segui un corso di ginnastica calisthenics. Voto 6 e mezzo

Acquario

Mercurio accende le tue sinapsi che erano rallentate, come i topolini messicani amici di Speedy Gonzales e puoi tornare a sfoderare idee geniali dal tuo cilindro magico. Proprio come la preside di Ravenna che decide di adibire un’aula della scuola a nurcery per aiutare un’alunna neo mamma a diplomarsi. L’attenzione verso il prossimo, oggi è enfatizzata dalla Luna a favore che ti permette di innalzare il tuo cuoricino e le tue emozioni nonostante Venere contro.

Amore: sei dolce come un pacco extra large di caramelle gommose.

Lavoro: ti fai subito notare con idee anticonformiste e avveniristiche. Bravissimo!

Salute la tua posizione preferita è certamente quella orizzontale e solo per riposare.

Il consiglio del giorno: fai un trattamento tonificante per le tue gambe stanche.

Voto 5 e mezzo

Pesci

Quando vi lasciate andare alla creatività potreste prendere una deriva davvero estrema soprattutto ora con Mercurio contro perché è impossibile per voi tenere i piedi ben saldi a terra. Sono certa che vi ha parecchio incuriosito e dato qualche nuovo spunto la scelta della giovane Rosanna che ha deciso si sposare un uomo creato dall’intelligenza artificiale. Questo tipo di mondi paralleli è per voi attraente come sguazzare in un barriera corallina tropicale.

Amore: sognate un amore ideale che non esiste nella realtà.

Lavoro: siete immersi nel vostro mondo parallelo dove non prende neppure il telefono.

Salute: voi volete dedicare tutto il vostro tempo ad espandere la vostra creatività.

Il consiglio del giorno: andate a prendere tutti gli attrezzi per fare un piccolo orto sul vostro balcone per dedicarvi ad una attività concreta.

Voto 6 –