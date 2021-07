Oristano, trovato morto in una pozza di sangue nel cortile di casa: si indaga per omicidio Ignazio Manca, trovato morto questa mattina nella sua abitazione a Santa Giusta, nell’Oristanese, è stato ucciso. Il corpo è stato trovato dal fratello che vive al piano superiore della casa in via Garibaldi. In casa c’erano numerose tracce di sangue e il cadavere era riverso per terra in una pozza di sangue.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Ignazio Manca, cinquantasettenne trovato morto nella mattinata di oggi in Sardegna, è stato ucciso. Gli inquirenti, come confermato dal Procuratore di Oristano, Ezio Domenico Basso, indagano per omicidio. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia. Manca è stato trovato morto nel cortile interno di un'abitazione nel centro di Santa Giusta (Oristano), lungo la via Garibaldi. A dare l’allarme il fratello Carmine che abita al piano superiore dell'edificio, la vecchia casa dei genitori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santa Giusta e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Oristano.

Tracce di sangue in casa – Il cadavere del cinquantasettenne era riverso per terra in una pozza di sangue, dietro la porta della serranda esterna. Tracce di sangue sono state trovate anche in altri ambienti della casa. Nelle scorse ore l’abitazione è stata passata al setaccio degli specialisti del Ris, il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, in cerca di elementi utili e prove. Tutta l'area è stata delimitata con nastro bianco e rosso, per evitare l'accesso da altre persone.

Il cordoglio del sindaco – I carabinieri sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita del cinquantasettenne e stanno ascoltando le persone che lo conoscevano. A quanto emerso, Ignazio Manca viveva da solo. Eseguiva lavori saltuari e viene descritto anche come un appassionato di sport, che amava correre in bicicletta. Parole di cordoglio a nome della comunità sono state espresse dal sindaco di Santa Giusta Andrea Casu, che stamane ha incontrato alcuni familiari della vittima.