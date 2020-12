Ancora un terribile incidente avvenuto sulla Statale 131, teatro di tragedie avvenute sulla strada. Nella serata di ieri 20 dicembre 2020, intorno alle ore 21.00, una Bmw è uscita fuori strada per motivi ancora da accertare nei pressi di Santa Cristina, tra Paulilatino e Bauladu, in Sardegna. A bordo della vettura che ha perso il controllo della strada c'erano tre giovani che viaggiavano verso Oristano. Il veicolo si è ribaltato e nell'impatto un giovane di 25 anni di Santa Giusta ha perso la vita. Francesco Scano, così si chiamava il ragazzo, era seduto nel sedile posteriore. A causa delle ferite riportate durante lo schianto, è morto sul colpo e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti subito i volontari del 118, i vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Macomer. Gli altri due giovani che sono rimasti feriti nello scontro sono stati trasferiti in ospedale. Delle loro condizioni di salute non si sa ancora molto, tuttavia risultano ricoverati con parametri stabili.

Il dolore sui social

La salma del 25enne di Santa Giusta deceduto in seguito all'incidente stradale avvenuto nella serata del 20 dicembre è stato portata nella camera mortuaria dell'ospedale San Martino di Oristano. I suoi funerali si terranno nel pomeriggio di oggi 22 dicembre 2020, alle 15.30 nella basilica di Santa Giusta, nel piano rispetto delle norme anti-Covid. Francesco Scano era seduto sul sedile posteriore al momento dell'incidente, ma le cause di quanto accaduto restano ancora da accertare. I soccorsi per lui sono stati inutili fin dai primi istanti. Gli altri due giovani che si trovavano sulla Bmw con Francesco sono invece in buona salute nonostante il ricovero in ospedale. Grande lo sconcerto di chi lo conosceva e degli amici sui social. Nelle ultime ore i messaggi di cordoglio per il 25enne sono stati tantissimi.