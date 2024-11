Operato per un’ernia in una clinica privata muore pochi giorni dopo in ospedale: aperta un’inchiesta

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

È stato operato per un'ernia alla colonna vertebrale in una clinica privata siracusana ed è poi deceduto nell'ospedale di Siracusa: sulla morte di Vito Adamo, 50enne di Castellammare del Golfo, è stata aperta un'inchiesta. La Procura ha raccolto la denuncia dei familiari e disposta l'autopsia sul corpo del 50enne operato in una clinica privata per un'ernia alla colonna vertebrale. L'esame è stato eseguito nella giornata di oggi, giovedì 14 novembre, e i risultati medico-legali saranno depositati entro i prossimi 90 giorni.

Il corpo del 50enne è stato restituito ai familiari dopo gli accertamenti di natura medico-legale e domani, nella chiesa di Santa Rita a Castellammare del Golfo, si terranno i funerali. Adamo era stato ricoverato in una clinica privata siracusana per l'intervento alla colonna vertebrale. Avrebbe dovuto essere dimesso il 28 ottobre, qualche giorno dopo l'operazione che sembrava perfettamente riuscita. Quella stessa sera, però, il 50enne ha accusato un malore ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Siracusa dove è morto poco dopo.

Sarà l'autopsia a determinare quali siano le cause dell'accaduto e ad accertare eventuali responsabilità penali. Per il momento, la Procura prosegue con la sua inchiesta per ricostruire quanto successo al paziente 50enne. Gli investigatori indagano anche sul contenuto delle cartelle cliniche che raccontano la storia del paziente deceduto dopo un'operazione che, stando a quanto denunciato dai familiari, sembrava essere andata da subito a buon fine.

Per il momento amici e conoscenti si stringono attorno ai familiari del 50enne, in lutto per l'improvvisa scomparsa. I funerali del paziente si terranno domani nella chiesa di Santa Rita a Castellammare del Golfo, comune nei pressi di Trapani nel quale l'uomo viveva insieme alla famiglia.