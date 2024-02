Operaio travolto e ucciso mentre lavora sull’autostrada A7: tragedia ad Alessandria La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di domenica 25 febbraio all’altezza dello svincolo di Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria, lungo la carreggiata della A7 in direzione del capoluogo ligure. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Tragedia oggi sul tratto piemontese dell’autostrada A7 Milano-Genova. Un operaio è stato travolto e ucciso mentre era lavoro in carreggiata nel territorio del comune di Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di domenica 25 febbraio lungo la carreggiata della A7 in direzione del capoluogo ligure. Secondo le prime informazioni, l'incinte mortale è avvenuto poco dopo le 14.30 quando un mezzo ha investito in pieno l'operaio al lavoro senza dargli scampo.

Sul posto, proprio all'altezza dello svincolo di Castelnuovo Scrivia, sono accorsi in poco tempo i soccorsi medici del 118 che hanno provato a rianimare l'uomo investito ma purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi si sono rivelate le ferite riportate nell'impatto e l'uomo è stato dichiarato morto poco dopo. Per ora, non è stata rilasciata alcuna informazioni sull’identità della vittima.

La dinamica esatta dell'incidente però è ancora al vaglio delle forze dell'ordine che sono accorse sul posto insieme ai soccorsi medici La polizia stradale infatti ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul luogo della tragedia anche gli addetti di Autostrade Milano-Serravalle.

Per consentire i soccorsi alla vittima dell'incidente e i successivi rilievi da parte della polizia, il tratto dell'autostrada A7 è stato bloccato alla circolazione per diverso tempo tra gli svincoli di Casei Gerola e Castelnuovo Scrivia, tra Lombardia e Piemonte. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Nel tratto autostradale interessato dal pomeriggio di oggi infatti si è creato anche un chilometro di coda a partire da Casei Gerola, nel Pavese