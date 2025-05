video suggerito

Operaio muore per un tumore causato dall'esposizione all'amianto, Fincantieri condannata a risarcire la famiglia Fincantieri è stata condannata al risarcimento di 114mila euro nei confronti dei familiari di un operaio morto nel 2019 a causa di un tumore al polmone probabilmente provocato dall'esposizione all'amianto durante gli anni di lavoro.

A cura di Gabriella Mazzeo

È morto in seguito a un tumore al polmone nell'agosto del 2019 dopo aver lavorato per anni a contatto con polveri di amianto in un cantiere ex Cnomv, all'Arsenale di Venezia e ora Fincantieri dovrà risarcire con 114mila euro i familiari dell'operaio.

A stabilirlo è stata la Corte d'Appello civile di Venezia, ribaltando la sentenza con la quale nel 2020 il tribunale di Venezia aveva decretato che il risarcimento non fosse dovuto perché non vi era prova del nesso di causa tra patologia ed esposizione all'amianto. Su ricorso del legale, i giudici di secondo grado hanno valorizzato i risultati di una consulenza medico legale che invece mostrava la diretta correlazione tra il tipo di lavoro svolto dall'operaio e il tumore che lo ha purtroppo stroncato.

Fincantieri aveva allora evidenziato tramite il suo avvocato il vizio del fumo dell'operaio, sostenendo che le sigarette potessero essere la causa del carcinoma. Infine, prima della sentenza della Corte d'Appello, Fincantieri ha chiesto che l'eventuale risarcimento fosse dimezzato in presenza di una possibile concausa esterna al lavoro.

Secondo la Corte d'Appello, però, il tabagismo non è stato dimostrato. In particolare, non emerge dai dati anamnestici dell'operaio e per questo motivo il vizio del fumo non può essere considerato incisivo nel giudizio.

Per questo motivo Fincantieri è stata condannata al risarcimento di 114mila euro nei confronti degli eredi dell'operaio. La causa è iniziata quando l'uomo era ancora in vita, seppur malato, ed è stata perseguita dopo la sua scomparsa dai familiari che hanno portato in aula la sofferenza dell'operaio nel periodo di cure ospedaliere e il disagio della perdita con la sua morte. La Corte d'Appello ha ritenuto le richieste della famiglia del defunto legittime e ha quindi chiesto il risarcimento della somma richiesta.