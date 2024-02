Operaio cade da traliccio mentre monta maxischermo al Festival di Sanremo: in ospedale in elisoccorso Secondo quanto ricostruito finora, l’operaio è caduto da un’altezza di circa 5-6 metri mentre stava lavorando su una impalcatura a Casa Sanremo per sistemando un maxischermo all’ingresso del green carpet davanti al Palafiori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Grave incidente sul lavoro oggi a Sanremo proprio nel centro della cittadina ligure dove si sta svolgendo il Festival della canzone italiana. Un operaio di 41 anni è precipitato da una impalcatura mentre era impegnato nel montaggio di un maxischermo per la proiezione della diretta della manifestatone canora ed è rimasto ferito in maniera seria.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno in corso Garibaldi dove sono scattati immediatamente i soccorsi sanitari. Sul posto in poco tempo sono accorsi gli operatori medici del 118 con automedica e ambulanza ma, vista la caduta, dall’alto è staro mobilitato anche l’elicottero di emergenza Grifo.

L’operaio quindi è stato stabilizzato e trasportato con massima urgenza e in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. “L’operaio è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso”, ha conferma il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

Secondo quanto ricostruito finora, l’operaio è caduto da un’altezza di circa 5-6 metri mentre stava lavorando su una impalcatura a Casa Sanremo per sistemando il ledwall all'ingresso del green carpet davanti al Palafiori. Pare che l’uomo fosse stato chiamato a impermeabilizzare lo schermo in vista dell’arrivo di pioggia e vento quando, per motivi da accertare, è scivolato cadendo al suolo violentemente. Ha riportato ferite al volto e agli arti.

In ospedale sarebbero stati esclusi danni gravi. “L'operaio è stato trasferito in ospedale con l'elisoccorso ma non è in gravi condizioni", ha rassicurato infatti responsabile di Casa Sanremo. "L'operaio caduto mentre lavorava a Casa Sanremo non è grave. Parla al telefono e non ha mai perso conoscenza" ha spiegato all’Ansa, Russolillo aggiungendo che "l'operaio disponeva di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per legge".