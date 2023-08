Operai perdono l’equilibrio e cadono nella vasca del depuratore: muore 42enne, grave collega ferito L’incidente mortale sul lavoro oggi a Santa Croce sull’Arno, in Provincia di Pisa. I due operai sono caduti in una vasca di raccolta del depuratore Aquarno mentre erano impegnati in attività di manutenzione.

Tragedia sul lavoro oggi a Santa Croce sull’Arno, in Provincia di Pisa, dove un operaio è morto e un suo collega è rimasto ferito gravemente dopo che entrambi sono caduti in una vasca di raccolta del depuratore Aquarno. Le due vittime erano dipendenti della struttura e pare fossero impegnati in attività di manutenzione presso l'impianto di depurazione quando è avvenuta la tragedia

Era il pomeriggio di oggi, mercoledì 9 agosto quando i due, per motivi ancora tutti da accertare, hanno perso l'equilibrio cadendo dall'alto in uno dei vasconi dopo un volo di alcuni metri. Immediati i soccorsi per i due operai dopo l'allarme lanciato dai loro colleghi. Sul posto, intorno alle 16, sono accorsi in poco tempo sia i vigili del fuoco che i sanitari del 118.

I pompieri, non senza difficoltà, si sono dovuti calare nella vasca per recuperare i due lavoratori e affidarli alle cure dei medici ma purtroppo per uno di loro non c'è stato nulla da fare. La vittima, un uomo di 42 anni residente sempre nel Pisano, è stato dichiarato morto sul posto. Per lui probabilmente fatali si sono rivelate le esalazioni inalate.

Soccorso e trasportato in ospedale, invece, il collega che è stato estratto vivo dalla vasca di ispessimento fanghi, che tratta gli scarichi delle concerie della zona del Cuoio. Le condizioni dell'uomo, però, sono apparse subito gravissime ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. L'elicottero è atterrato in zona provvedendo poi al trasporto immediato e con codice si massima urgenza all'ospedale Cisanello di Pisa.

Sul posto dell'incidente mortale anche i carabinieri e gli ispettori della medicina del lavoro dell’Asl per accertare i fatti e valutare eventuali mancanze nella sicurezza. Secondo una prima ricostruzione, i due operai pare fossero impegnati nello smontaggio della copertura della vasca quando sono precipitati. Una delle ipotesi è che abbiano perso i sensi per le esalazioni.