Onda anomala lo travolge mentre pesca sugli scogli, 40enne muore annegato in Sardegna L'uomo stava pescando sugli scogli a Capo Malfatano, sulla costa sud occidentale della Sardegna, quando un'onda anomala lo ha sorpreso colpendolo in pieno senza dargli scampo. Il tutto davanti agli occhi inorriditi di un amico col quale era andato a pescare e che ha visto tutto senza poter fare nulla.

A cura di Antonio Palma

Si stava godendo un momento di relax, assecondando la sua passione per la pesca sugli scogli con un amico, quando in un attimo un’onda lo ha trascinato via travolgendolo e uccidendolo. È la terribile sequenza che oggi ha trasformato una normale giornata in tragedia per un uomo di 40 anni di Settimo San Pietro, nella città metropolitana di Cagliari.

L’uomo stava pescando sugli scogli a Capo Malfatano, sulla costa sud occidentale della Sardegna, quando un’onda anomala lo ha sorpreso colpendolo in pieno senza dargli scampo. L’uomo è stato sbattuto a terra e trascinato via dalla potenza dell’acqua e non è riuscito più a riemergere. Il tutto davanti agli occhi inorriditi di un amico col quale era andato a pescare e che ha visto tutto senza poter fare nulla.

È stato proprio l’amico a far scattare l’allarme, intorno alle 9.30 di oggi, con una chiamata ai numeri di emergenza. L’uomo ha raccontato che un'onda ha fatto cadere il quarantene in acqua e la risacca lo ha poi portato al largo in poco tempo facendolo scomparire dalla vista. Immediato l’intervento della Guardia Costiere e la mobilitazione della Capitaneria di porto ma per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare.

I primi a intervenire sono stati gli addetti di una ditta di noleggio gommoni della zona che, appena avvertiti, sono usciti subiti in mare con un’imbarcazione riuscendo a raggiungere e recuperare il 40enne e riportandolo a riva. Qui, sulla spiaggia di Capo Malfatano è arrivata anche un'equipe medica del 118 con un’ambulanza ma per l’uomo era troppo tardi. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Su tragico episodio del decesso dell'uomo sta indagano ora la Guardia Costiera per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.