Omicidio-suicidio a Bellaria Igea Marina, un uomo e una donna trovati senza vita in un parcheggio I corpi rinvenuti in due diverse auto. Appartengono a un uomo di 80 anni e una donna di 70 anni: l’ipotesi è che il primo, armato di pistola, abbia sparato alla seconda e poi con la stessa arma si sia tolto la vita.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, dove oggi pomeriggio 14 gennaio sono stati ritrovati i corpi senza vita di un uomo e una donna in un piccolo parcheggio in via San Mauro, angolo via Rossini. L’ipotesi iniziale è quella dell’omicidio-suicidio.

L’arma utilizzata è una pistola. Dalla prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo abbia sparato alla donna e poi si sia tolto la vita.

A quanto si è appreso il cadavere dell'uomo sarebbe di un pensionato 80enne di San Mauro Pascoli, nel Cesenate mentre quello della donna di una 70enne sempre di San Mauro Pascoli. Non sarebbero, però, marito e moglie.

La dinamica dei fatti – avvenuti poco dopo le 16 – è ancora da chiarire ma vi sarebbero dei testimoni. A notare i corpi riversi un passante che ha immediatamente dato l’allarme.

I due si sono incontrati a Bellaria Igea Marina davanti all'Istituto Giordano', dove erano arrivati entrambi con le rispettive auto. La donna era all’interno di una Fiat Panda deceduta con un colpo di pistola alla testa e l’uomo, anche lui senza vita, all’interno di una Renault Twingo.

Sconosciuti i motivi che hanno portato alla tragedia. Sul posto sono presenti i carabinieri, la polizia Locale e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due persone.