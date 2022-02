Omicidio Sonia Di Maggio, l’ex fidanzato condannato all’ergastolo Carcere a vita per Salvatore Carfora, 39 anni, di Torre Annunziata, accusato di avere ucciso la sua ex fidanzata Sonia Di Maggio, 29enne di Rimini, raggiunta fino al Salento e uccisa in strada con 31 coltellate davanti al suo nuovo compagno.

A cura di Biagio Chiariello

Condanna all’ergastolo per Salvatore Carfora, accusato di aver ammazzato con 31 coltellate la ex fidanzata Sonia Di Maggio, davanti al suo nuovo compagno. Al termine del processo, i giudici della Corte d’Assise (Presidente Pietro Baffa, a latere Francesca Mariano e giudici popolari) hanno stabilito la pena del carcere a vita con isolamento diurno per la durata di 1 anno per il 39enne, originario di Torre Annunziata (in provincia di Napoli). L'uomo è stato condannato anche al risarcimento del danno in separata sede in favore del madre, della padre e della sorella di Sonia che si erano costituiti parte civile con l’avvocato Vincenzo Blandolino.