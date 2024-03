Martina sfregiata a Prato, perizia psichiatrica sull’ex fidanzato: “Capace di intendere e volere”

Una perizia psichiatrica ha giudicato Emiliano Laurini capace di intendere. È dunque pienamente imputabile e sarà giudicato col rito abbreviata per l’aggressione alla ex fidanzata nel febbraio 2023. L’uomo, in carcere a Sollicciano, intanto si è scusato e risarcito Martina Mucci con 22mila euro.