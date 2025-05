Omicidio Pierina Paganelli, migliorano le condizioni di Dassilva: a breve le dimissioni dall’ospedale

video suggerito

Pierina Paganelli e Louis Dassilva.

Migliorano le condizioni di salute di Louis Dassilva, il 35enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli e ricoverato in ospedale da alcuni giorni a seguito dello sciopero della fame intrapreso come protesta contro la sua carcerazione.

I suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi, gli hanno fatto visita e hanno riferito aggiornamenti sulle sue condizioni. Citato da Pomeriggio Cinque, Fabbri ha fatto sapere che Dassilva ha ripreso a mangiare e bere e che nelle prossime ore potrebbero essere valutati le dimissioni e il rientro in carcere.

Quando il 35enne era arrivato in ospedale, venerdì scorso, la situazione era grave. Dassilva era in coma metabolico dopo giorni trascorsi senza assumere né cibo né acqua, le sue condizioni apparivano disperate.

Anche Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva, si è recata in ospedale insieme ai legali ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni. L'avvocato ha detto che al momento il 35enne è tornato lucido e che hanno discusso di molte ose.

La forma di protesta messa in atto da Dassilva deriverebbe i tanti ‘no' alle istanze di scarcerazione ricevuti nelle scorse settimane. Prima quello del giudice per le indagini preliminari di Rimini, Vinicio Cantarini, poi l'altro, del Tribunale del Riesame.

Il rigetto della richiesta avrebbe portato il 35enne a un grave crollo psicologico. Durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque è stato inoltre detto che a breve potrebbero chiudersi le indagini preliminari sul caso, a distanza di 19 mesi dal delitto, avvenuto nell'ottobre 2023.

A quel punto verrà fissata un'udienza per decidere sull'eventuale rinvio a giudizio per Dassilva, unico indagato per l'omicidio. Intanto, c'è attesa per l'udienza che si terrà il 15 maggio davanti al Tribunale del Riesame a cui, ancora una volta, Dassilva e i suoi legali chiederanno la scarcerazione del 35enne.