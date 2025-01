Omicidio Peppe Lucifora a Ragusa, condannato l’ex carabiniere che era stato assolto

Sentenza ribaltata in appello per l’ex carabiniere Davide Corallo, che in primo grado era stato assolto con formula piena dalla Corte d’Assise di Siracusa. Il cuoco di Modica (Ragusa) fu assassinato nella sua abitazione il 10 novembre 2019.