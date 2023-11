Omicidio nel cuore della movida di Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola Omicidio nella notte a Palermo. Un cittadino algerino, di 41 anni, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in pieno centro città. Chi ha sparato si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Omicidio la notte scorsa nel cuore della movida di Palermo. Un uomo di 41 anni, cittadino algerino regolare in Italia, sposato e residente a Palermo nel rione Kalsa, è stato ucciso in via Roma con tre colpi di pistola.

La persona che ha aperto il fuoco uccidendo il 41enne si sarebbe poi dileguata tra i vicoli del centro storico del capoluogo siciliano. Sul caso indagano i carabinieri del Comando provinciale di Palermo che hanno effettuato i rilievi sulla scena del crimine e stanno cercando di ricostruire l’accaduto e identificare il killer.

A quanto si apprende la vittima, incensurato, stava tornando a casa dopo aver finito di lavorare in uno dei locali della movida palermitana quando è stato colpito dai proiettili esplosi in via Roma.

Il delitto si è consumato intorno alla mezzanotte nei pressi del palazzo delle Poste centrali, il cadavere dell’uomo è stato trovato prima dell’una di notte. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato un corpo sanguinante vicino al marciapiede. L’algerino era già privo di sensi, quando i carabinieri sono arrivati sul posto per lui non c’era più nulla da fare.

L’area è stata chiusa per effettuare i rilievi. Particolari sull’omicidio potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso la persona che dopo aver sparato si è data alla fuga.

Gli investigatori stanno cercando tracce riconducibili a chi ha sparato e anche eventuali testimoni che possano fornite elementi utili. Sul corpo della vittima verrà eseguita l’autopsia.