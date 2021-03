Arianna Nanni, la figlia di Ilenia Fabbri, è devastata dagli ultimi risvolti della vicenda giudiziaria che riguarda la madre. Prima il terribile colpo della morte di sua madre, uccisa in casa nelle prime ore della mattina da uno sconosciuto. Poi l'arresto di suo padre, Claudio Nanni, ex marito di Ilenia, arrestato come mandante dell'omicidio. La ragazza ha sempre difeso il padre, dichiarandosi certa della sua estraneità ai fatti. Gli ultimi risvolti riguardanti il mandante dell'omicidio della 46enne, però, l'hanno portata a "non fidarsi di nessuno" secondo quanto da lei dichiarato.

Nanni ha confessato di aver ingaggiato Pierluigi Barbieri solo per spaventare l'ex moglie e di avergli dato 2.000 euro. Secondo la versione dei fatti di Barbieri, invece, avrebbe ucciso su commissione Ilenia secondo richiesta e con la promessa di 20.000 euro e un'auto. Secondo quanto da lui dichiarato, il piano per l'omicidio era stato pensato mesi prima. La figlia Arianna, nel frattempo, ha chiesto di vedere il padre Claudio in carcere. Nanni le ha scritto una lettera, ribadendo di aver voluto solo spaventare la donna. "Non doveva andare così – le ha scritto – doveva solo spaventarla. Ti voglio e ti vorrò sempre bene". Nonostante le prove a sfavore di Nanni, la ragazza non riesce a non credergli e ha chiesto di poterlo incontrare.

in foto: Ilenia Fabbri

Barbieri ha raccontato che quando è stato condannato nell'aprile del 2020 per la spedizione punitiva a casa di un disabile 53enne, anche quella su commissione, era già stato coinvolto da Nanni nel progetto del femminicidio. Uscito dal carcere ad agosto, erano passati ancora mesi a causa del Covid prima che i due riprendessero i contatti. I due avrebbero avuto diversi contatti telefonici oltre a due incontri di persona. In un messaggio audio del 10 dicembre 2020, Nanni racconta di essere ammalato a causa del Covid e comunica a Barbieri qualcosa che sembra deciso da tempo: "Una volta che esco, dai, dopo si fanno tutte le cose che bisogna fare, ok?".