Attualità
video suggerito
video suggerito

Omicidio Giuseppe Ottaviano, indagini chiuse: fu una spedizione punitiva per gelosia

Un uomo di 43 anni e un altro di 27 sono indagati per omicidio aggravato in concorso: avrebbero ucciso Ottaviano al termine di un’aggressione per motivi passionali.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

La procura di Ragusa ha chiuso le indagini sull'omicidio di Giuseppe Ottaviano, l'uomo di 41 anni ucciso nella sua casa a Scicli nella notte tra l'11 e il 12 maggio del 2024.

Per omicidio aggravato in concorso due persone – un 43enne e un 27enne, entrambi di Scicli – sono state iscritte nel registro degli indagati. I due rispondono anche di violazione di domicilio: il 43enne è in carcere dal 5 novembre mentre il presunto complice è a piede libero ed è difeso dall'avvocato Edoardo Cappello. Per favoreggiamento è indagata invece la compagnia del 43enne, ex compagnia di Ottaviano.

Stando a quanto emerso nel corso dell'inchiesta il movente del delitto sarebbe passionale. Poche settimane prima dell'omicidio infatti si sarebbe interrotta la relazione decennale tra la donna e Ottaviano che quest'ultimo avrebbe tentato di recuperarla. La sua presunta insistenza però "aveva destato risentimento e astio da parte del nuovo compagno della ragazza", ha spiegato procuratore capo di Ragusa, Francesco Puleio.

Leggi anche
Clelia Ditano muore cadendo per 10 metri nel vano ascensore: chiuse le indagini, 4 indagati per omicidio colposo

Il 43enne, "dopo avere avuto degli incontri per dissuaderlo, si sarebbe determinato a recarsi a casa di Ottaviano per convincerlo con le buone o le cattive a desistere. In questo incontro sarebbe avvenuta l'aggressione", secondo il capo della procura iblea. Le violenze sarebbero state brutali, tanto da procurare alla vittima fratture alla testa e alle costole; Ottaviano lasciato agonizzante, sarebbe morto dopo qualche ora nella casa dove è stato ritrovato dai famigliari.

L'omicidio è aggravato anche dalla minorata difesa della vittima, dovuta ad uso di sostanze stupefacenti, farmaci e alcool. Le indagini vennero affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Ragusa, che hanno proceduto unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, ai militari della Tenenza di Scicli e ai tecnici del Ris di Messina.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Board of Peace, Tajani alla Camera: "Vogliamo essere protagonisti ma come osservatori"
Tajani in Aula interviene sul Board of peace: cosa dicono le risoluzioni di maggioranza e opposizioni
Ci vergogneremo di aver fatto parte del Board of Peace di Donald Trump (anche solo come osservatori)
Francesco Cancellato
L'Italia partecipa al Board of Peace di Trump, l'annuncio di Meloni: "Saremo solo osservatori"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views