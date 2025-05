video suggerito

Omicidio Garlasco, martedì possibile interrogatorio anche per Alberto Stasi e Marco Poggi Martedì 20 maggio potrebbero essere interrogati nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi anche il fratello Marco e il fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Contattato da Fanpage.it, l'avvocato di Marco Poggi, il legale Francesco Compagna, non ha confermato l'indiscrezione del Tg1.

A cura di Gabriella Mazzeo

Martedì 20 maggio potrebbero essere sentiti in Procura anche Marco Poggi e Alberto Stasi, rispettivamente e fratello e fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere della 26enne Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nell'agosto del 2007. La notizia è stata diffusa dal Tg1: Andrea Sempio, nuovo indagato nel secondo atto dell'inchiesta sul delitto consumatosi 18 anni fa, potrebbe quindi non essere l'unico ad essere ascoltato nella giornata di martedì.

Al momento Sempio è indagato per omicidio in concorso (con Stasi o con altri) per la morte di Chiara Poggi. Nella giornata di martedì l'amico del fratello della vittima verrà ascoltato non su base volontaria ma su preciso volere della Procura dopo le perquisizioni dei giorni scorsi nella sua abitazione di Voghera e in quella dei suoi genitori. Ieri, venerdì 16 maggio, c'è stata per il 37enne l'udienza dell'incidente probatorio relativo all'analisi dei reperti recuperati sulla scena del crimine nel 2007 con il giuramento anche del suo consulente di parte, ossia l'ex generale del Ris di Parla, Luciano Garofano.

Nella giornata odierna, invece, Sempio si è recato nuovamente dai carabinieri in compagnia della sua avvocata, Angela Taccia, probabilmente per il dissequestro di uno dei suoi cellulari prelevati durante la perquisizione in casa.

Contattato da Fanpage.it, invece, l'avvocato che segue Marco Poggi, il legale Francesco Compagna, non ha confermato l'indiscrezione del Tg1 che vorrebbe come interrogati nella giornata di martedì anche il fratello della giovane uccisa e il fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione, Alberto Stasi.

Il 13 agosto del 2007 Poggi si trovava in vacanza in Trentino quando la sorella è stata assassinata. Secondo il Tg1 la contemporaneità delle convocazioni sarebbe un chiaro segnale che la Procura di Pavia intende stringere i tempi sull'indagine che in questo momento vede come indagato il solo Andrea Sempio, che all'epoca dei fatti frequentava casa della 26enne.