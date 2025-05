video suggerito

Omicidio Chiara Poggi, Andrea Sempio sarà interrogato in Procura martedì Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi oggi indagato in concorso in omicidio, sarà interrogato martedì 20 maggio in Procura. Sempio è al centro delle nuove indagini per l’omicidio di Poggi, avvenuto nell’agosto del 2007 e per il quale è stato condannato il fidanzato Alberto Stasi. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Sempio a Quarto Grado

Andrea Sempio sarà interrogato martedì prossimo, il 20 maggio, dalla Procura nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell'agosto 2007 e per il quale è stato condannato in via definitiva il fidanzato Alberto Stasi.

A dare la notizia in anteprima è la trasmissione Quarto Grado che ha specificato durante la puntata che le nuove indagini non si sono ancora concluse e che l'interrogatorio è stato chiesto dalla Procura. Non è stato quindi Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco Poggi, a chiedere di essere ascoltato in Procura.

Sempio è attualmente indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Stasi, unico condannato.

I carabinieri si sono presentati a casa di Sempio e dei genitori con un decreto di perquisizione generico nella notte tra il 14 e il 15 maggio al fine di trovare qualsiasi cosa potesse essere utile alle indagini. Nella casa di Voghera di Sempio è stato preso materiale informatico, come cellulare e computer. In casa dei genitori dell'uomo, invece, sono stati prelevati vecchi diari segreti dell'indagato.

Gli inquirenti hanno trovato nel canale di Tromello un martello, come l'unico oggetto che mancherebbe da casa Poggi. In 18 anni diversi periti hanno sottolineato nelle loro perizie che Chiara è stata uccisa proprio con un martello, fino ad oggi mai trovato. Tra gli oggetti rinvenuti sul letto del canale ci sarebbero anche parte di una poltrona, una forbice da sarto e oggetti metallici.

Gli accertamenti nel canale sono arrivati in seguito ad alcune testimonianze raccolte dalla trasmissione Mediaset Le Iene che ha intervistato un uomo che sostiene di aver visto la cugina di Chiara Poggi, Stefania Cappa, mai indagata per l'omicidio, gettare un oggetto metallico nel canale.

Da qui quindi sarebbero partite le indagini nei pressi del canale mai scandagliato in 18 anni.