Perché Andrea Sempio e sua madre sono tornati dai carabinieri a Milano dopo le perquisizioni di ieri Andrea Sempio e sua madre, insieme all'avvocata Angela Taccia, sono stati chiamati in caserma a firmare il verbale sulle perquisizioni in casa loro di ieri 14 maggio. I carabinieri nelle abitazioni si sono presentati con un mandato di perquisizione generico: questo vuol dire che non puntavano a prelevare un oggetto preciso, ma a trovare qualsiasi cosa che potesse essere utile alle indagini.

A cura di Giorgia Venturini

Dopo le lunghe perquisizioni dei carabinieri di ieri 14 maggio in casa di Andrea Sempio (indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi, ovvero unico condannato) e dei suoi genitori, oggi c'è stato un ulteriore passaggio in caserma a Milano. Sempio e sua madre, insieme all'avvocata Angela Taccia, sono stati chiamati a firmare il verbale sulle attività di ieri. Sono rimasti in caserma poco meno di un'ora e sono usciti evitando i giornalisti. Ma cosa è successo quindi nella lunga giornata di perquisizioni di ieri?

Stando a fonti di Fanpage.it, i carabinieri si sarebbero presentati all'alba nelle due abitazioni con un decreto di perquisizione generico. Questo vuol dire che i militari non puntavano a prelevare un oggetto preciso, ma a trovare qualsiasi cosa che potesse essere utile alle indagini. In casa Sempio a Voghera, in provincia di Pavia, avrebbero controllato qualsiasi cosa: da tutti i libri presenti nella libreria ad alcuni biglietti di auguri. Poi avrebbero preso solo materiale informatico, come cellulare e pc probabilmente per fare copia forense del contenuto. Invece in casa dei genitori i carabinieri avrebbero prelevato, oltre che materiale sempre informatico, anche vecchi "diari segreti" dell'indagato. L'avvocata di Sempio Angela Taccia ieri aveva precisato: "Non c'è assolutamente alcun riferimento al caso di Garlasco, nulla di nulla", ma evidentemente quelle carte sono state prese "per tracciare un suo profilo psicologico, o almeno così abbiamo capito". Le perquisizioni sarebbe avvenute anche nelle case degli amici di Sempio, Mattia Capra e Roberto Freddi: loro tre nel 2007 (l'anno del delitto) erano amici di Marco Poggi e frequentavano tutti la villetta di Garlasco soprattutto nel fine settimana. Oggi sono stati invece Sempio e sua madre ad andare in caserma per firmare i verbali.

Intanto le indagini si allargano e con loro anche il pool di magistrati della Procura di Pavia che indagano di nuovo sul delitto di Chiara Poggi: oltre al procuratore aggiunto Stefano Civardi e alla pm Valentina De Stefano, si è aggiunta la collega Giuliana Rizza. L'ipotesi di tale potenziamento della squadra di inquirenti è legata alla delicatezza delle indagini e alla mole di attività da coordinare: sul tavolo delle Procura ci sarebbero documenti e documenti, oltre a tutto il materiale sequestrato ieri. Intanto domani 16 maggio si torna tutti in Tribunale a Pavia con la nuova udienza sull'incidente probatorio.