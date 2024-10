video suggerito

Olbia, cerca di buttare fuori strada l'ex fidanzata: in auto aveva acido, benzina e coltelli L'uomo, arrestato per gli atti persecutori nei confronti della ex, ora si trova nel carcere sassarese di Bancali.

A cura di Davide Falcioni

I carabinieri di Olbia hanno tratto in arresto un uomo e in questo modo salvato la vita alla sua ex compagna. I fatti risalgono a venerdì scorso, quando i militari hanno ricevuto una richiesta d'aiuto da una donna che si trovava in una stazione di servizio all'ingresso della città.

Al telefono, la donna ha raccontato che l'ex fidanzato l'aveva aggredita con calci e pugni e si era fermato solo a causa dell'arrivo provvidenziale di alcuni passanti. Lei era riuscita a salire in auto e scappare, ma l'uomo l'aveva inseguita cercando di farla uscire fuori strada.

Sono subito scattate le ricerche e in poco tempo la Squadra motociclisti ha rintracciato l'uomo con la sua auto nel centro di Olbia. A bordo aveva diversi coltelli, una mazza di legno, accendini e tre bottiglie: una di acido, una di alcol e una di benzina. La fuga della donna e l'intervento dei carabinieri del Radiomobile di Olbia le hanno salvato la vita.

L'uomo, arrestato per gli atti persecutori nei confronti della ex, ora si trova nel carcere sassarese di Bancali.