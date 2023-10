Odore di marijuana dal furgone bloccato nel traffico: 26enne aveva 70 kg di droga e maschere da clown Il giovane è stato fermato sulla strada statale d’Aspromonte, dove i carabinieri hanno rinvenuto 72 kg di marijuana, due maschere e due ricetrasmittenti.

A cura di Matteo Pelliccia

Un significativo sequestro di droga ha visto coinvolto un ventiseienne nei pressi di Platì, in provincia di Reggio Calabria, dove i carabinieri hanno scoperto settantadue chili di marijuana. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per la produzione e la detenzione di sostanze stupefacenti.

Il tutto è iniziato durante un servizio di viabilità sulla SP 2, la strada statale 112 d'Aspromonte ora riclassificata come strada provinciale 2 di Bagnara Calabra e Bovalino, dovuto a un incidente stradale.

I militari che erano sul posto hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire da un furgoncino bianco, guidato dal giovane, che era già noto alle forze dell'ordine. Alla vista dei Carabinieri, l'uomo ha cercato di fuggire svoltando in una traversa secondaria.

I Carabinieri hanno quindi bloccato il veicolo e proceduto a una perquisizione, scoprendo nel bagagliaio la notevole quantità di canapa, probabilmente appena raccolta ed esfoliata.

All'interno dell'abitacolo del furgoncino del giovane, sono stati rinvenuti anche due maschere carnevalesche da clown, due smartphone e due ricetrasmittenti. Elementi che fanno ipotizzare il coinvolgimento di un secondo individuo nell'attività di coltivazione e produzione della droga.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il giovane fermato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La situazione rimane sotto indagine nelle fasi preliminari, lasciando spazio a ulteriori sviluppi nel processo.