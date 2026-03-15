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Oculisti vanno a un convegno, la sala operatoria chiude: pazienti in attesa di intervento mandati a casa

L’assenza dei medici oculisti avrebbe determinato il rinvio, tra giovedì e venerdì, di una serie di operazioni della cataratta e interventi intravitreali. Maurizio De Nuccio, direttore generale della Asl Brindisi, ha avviato un’immediata verifica interna.
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A cura di Susanna Picone
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I medici oculisti sono assenti e la sala operatoria chiude. Siamo in Puglia, dove il direttore generale della Asl di Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha avviato un'indagine interna per fare luce su un possibile caso di malasanità. Un caso che vede coinvolti tre oculisti in servizio presso il Presidio territoriale di assistenza di Mesagne.

Stando ai primi accertamenti, i tre medici si sono assentati nello stesso momento per partecipare a un congresso a Rimini e a causa della loro assenza la sala operatoria è rimasta chiusa. La conseguenza? Numerosi disagi per i pazienti che erano in lista d’attesa.

La sala operatoria sarebbe rimasta chiusa giovedì 12 e venerdì 13 marzo, quando in programma c’erano alcuni interventi per il trattamento della cataratta e intravitreali. Interventi per i quali i tempi di attesa arrivano fino a due anni e mezzo. Nessuno dei pazienti che avrebbero dovuto operarsi sarebbe stato avvisato per tempo del cambio di programma.

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Tra l’altro gli oculisti, a quanto ricostruito in queste ore, non sarebbero stati autorizzati ad assentarsi. Uno avrebbe presentato domanda di ferie il giorno precedente, l’11 marzo, senza ricevere risposta; un altro aveva inoltrato una richiesta di permesso 104, rimasta anch’essa senza risposta.

“Provvederò a effettuare la segnalazione all’Ufficio procedimenti disciplinari (Upd)”, ha dichiarato De Nuccio. “Il dottor Cesare Salerno, dirigente responsabile dell’Unità operativa semplice dei Pta di Mesagne e San Pietro Vernotico, ha risposto alla lettera con cui chiedevo chiarimenti venerdì nel tardo pomeriggio” ha aggiunto. Il dossier relativo all'assenza dei medici, tra ferie e permessi 104, sarà da domani sul tavolo dell’ex prefetto di Torino e Caserta, Raffaele Ruberto, dal dicembre scorso a capo dell’Ufficio procedimenti disciplinari dell’Asl Brindisi.

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