Nuovo maxi furto della “banda degli occhiali” a Padova: arrestati a Bologna dopo l’inseguimento della Polizia

Arrestati a Bologna i 4 componenti della “banda degli occhiali” dopo l’ennesima spaccata in un’ottica di Padova. Sono accusati di furto aggravato.
A cura di Maria Neve Iervolino
Immagine

La banda degli occhiali ha colpito di nuovo, ma questa potrebbe essere l'ultima. I quattro uomini di età compresa tra i 28 e i 44 anni, infatti, sono stati arrestati oggi a Bologna dopo l'ennesimo colpo in un negozio di ottica a Padova.

Il gruppo criminale si era specializzato nei furti ai negozi di ottica, da qui il soprannome con cui era conosciuto, ma avevano messo a segni colpi anche ai danni di rivenditori di pelletteria e abiti griffati. Il metodo era sempre lo stesso, quello della "spaccata": rompevano i vetri blindati e le serrande per poi raccogliere la refurtiva e scappare a tutta velocità a bordo di un'auto diretti verso il confine.

Stanotte intorno alle ore 4.30 si è ripetuto lo stesso copione. I quattro uomini hanno sfondato le serrande delle Officine ottiche Gianeletti in centro a Padova e poi sono scappati con occhiali di marca per un valore complessivo di migliaia di euro da rivendere sul mercato balcanico ed est europeo. Qualcosa però è andato storto.

Come sempre la banda è fuggita sull'auto a tutta velocità, ma questa volta le Forze dell'ordine li hanno intercettati e inseguiti. Gli uomini hanno provato anche a cambiare auto ma non è servito. La Polizia ha continuato a tallonarli fino a quando non hanno raggiunto l'autostrada A13, dove sono usciti all'altezza di Bologna, e qui sono stati intercettati.

Ora i quattro sono in stato di fermo con l’accusa di furto aggravato in concorso e ristretti nel carcere di Bologna. Le indagini però non si ferma, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la rete criminale del gruppo e risalire a tutti i colpi messi a segno in questi mesi tra Veneto e Toscana.

Immagine
