Nuove piogge nel weekend, anche in Emilia Romagna e Marche: le previsioni meteo del colonnello Guidi Continua il maltempo in Italia: nel weekend è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge anche sulle regioni alluvionate, Marche ed Emilia Romagna. Fenomeni intensi soprattutto su Sicilia e Calabria. Le previsioni meteo del colonnello dell’Aeronautica Militare Guido Guidi.

Intervista a Guido Guidi Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare

A cura di Chiara Ammendola

Guido Guidi

Dopo qualche giorno di tregua, la pioggia tornerà a cadere su quasi tutto il territorio italiano, e lo farà in maniera intensa, anche se lontana dalle bombe d'acqua che si sono abbattute su Emilia Romagna e Marche negli ultimi giorni. Le previsioni meteo, così come spiega a Fanpage.it Guido Guidi, tenente colonnello dell'Aeronautica Militare, ci indicano un tempo instabile ovunque, anche nelle zone alluvionate, ma le piogge importanti si registreranno principalmente su Piemonte, Sardegna, Calabria e Sicilia.

“Al momento il passaggio di questa perturbazione non è destinato a interessare in modo intenso e diffuso, ma solo isolato e debole, le zone alluvionate – spiega il colonnello Guidi – quelle su Emilia Romagna e Marche sono state, per quantità, sicuramente oltre la norma, un fenomeno estremo, quel del weekend sarà un po' più intensa del normale ma non paragonabile a quelle di questi giorni”.

Colonnello Guidi la tregua dal maltempo durerà poco: nel weekend torna la pioggia

Questo fine settimana è in arrivo una nuova perturbazione: si forma domani, venerdì 19 maggio, con un po' di pioggia tra Sardegna, le coste Tirreniche e il Piemonte, e dei fenomeni ventosi abbastanza sostenuti tra Sicilia e Calabria. Sarà il preludio alla perturbazione che poi nella giornata di sabato 20 maggio sarà abbastanza estesa su tutto il paese, che porterà piogge importanti principalmente su Piemonte Occidentale, a ridosso della fascia Alpina, sulla Sardegna, settore est dell'isola, e poi Sicilia e Calabria, entrambe sul versante ionico.

Pioverà anche sul resto del Paese, ma in modo isolato. Tornerà a piovere un po' anche sull'Emilia Romagna e sulle Marche però non sono previsti accumuli importanti, poi verso sera qualche pioggia più intensa si formerà sulle coste di Lazio e Toscana. Si tratta comunque di piogge e tratti intense ma che non hanno nessuna caratteristica di persistenza, come abbiamo visto nel corso degli ultimi giorni.

Non dobbiamo dunque aspettarci fenomeni intensi nelle zone alluvionate?

Al momento il passaggio di questa perturbazione non è destinato a interessare in modo intenso e diffuso, ma solo isolato e debole, le zone alluvionate.

Ci sono altre regioni che rischiano di essere travolte da bombe d'acqua e precipitazioni intense?

Sì ci sono zone che potrebbero essere colpite da quantitativi abbondanti, ma non si tratta di fenomeni paragonabili a quelli che abbiamo visto in Emilia Romagna negli ultimi giorni, né per tipologia né per consistenza e quantità.

Di quali zone si tratta?

Dove arriveranno le quantità più importanti sono Sicilia e Calabria ionica, la Sardegna orientale, nella zona nord, e poi tutta la fascia pedemontana del Piemonte, dunque a ridosso delle Alpi.

Dove e perché nascono questo tipo di precipitazioni così intense? E soprattutto sono in linea con il periodo?

Mentre il tipo di perturbazione, e la sua persistenza, sull'Emilia Romagna e sulle Marche è stata per quantità sicuramente oltre la norma, dunque un fenomeno estremo, questa in arrivo è una perturbazione un po' più intensa che può portare anche qualche pioggia forte, ma non come quelle di questi giorni. Diciamo che siamo comunque in primavera, e queste cose accadono.

Possiamo aspettarci altri fenomeni di questo tipo?

La previsione mensile, ovvero il modello che ci consente di guardare un po' più in là nel tempo, ci dice che tutto maggio sarà instabile, ma è anche vero che passata questa perturbazione non ce ne sono altre importanti, almeno fino alla fine del mese. Lo stesso modello mensile però, se guardiamo fino a metà giugno, ci dice che potrebbero entrare altre perturbazioni, ma è troppo presto per dire se e quanto saranno intense.